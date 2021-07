Holomčík (Piráti): Na zemědělce rozhodně neútočíme. Chceme vývoj kupředu

reklama

Děkuji za slovo. Já si dovolím reagovat vaším prostřednictvím, pane předsedající, na pana kolegu Kotta. Chci říct několik věcí. Ta první asi úplně nejdůležitější. Já bych byl rád, aby z téhle diskuse byli vyjmuti zemědělci v tom smyslu, že se jako na ně ukazuje, že oni něco páchají v tomhle směru. Oni jsou ve vleku nějakých politik. A občas zaznamenávám takové výpady. Tohle není věc zemědělců v tom smyslu. Samozřejmě můžeme se bavit o určitých výjimkách mezi těmi největšími, ale v zásadě to není věc zemědělců, kteří jenom dělají to, aby svůj podnik udrželi v černých číslech. Takže rozhodně na ně neútočme, nebylo by to fér.

A co se týče toho plnění, o kterém tady hovořil pan kolega Kott, no to je právě to. Evropská unie nám přece neříká, kolik procent musí být první generace. Oni říkají procento, kolik by mělo být OZE v dopravě jako celek, a říkají nám nějaké další věci, které se týkají udržitelnosti, emisí atd. Ale to, jaký bude ten výsledný mix, je čistě na rozhodnutí každého jednoho státu. A já bych chtěl připomenout ten argument, co jsem tady říkal už několikrát, když jsme navrhovali zrušení povinného přimíchávání. My jsme totiž vždycky navrhovali to zrušení povinného přimíchávání, toho konkrétního nástroje realizace té politiky, ale zachování těch závazků jako takových. A ano, pokud bychom šli touhle cestou, tak se v návaznosti na technologickou realitu v naší zemi několik let nestane nic, prostě pořád ta biopaliva první generace budou dominantní. Ale to, co my chceme, je zavést tu technologickou neutralitu, která prostě v co největší míře otevře dveře těm alternativám. A ten vývoj bude postupný. Nečekám, že teď to zrušíme a příští týden to bude jinak. Ne, potrvá to několik let, ale musíme s tím začít co nejdřív. Děkuji.

Mgr. Radek Holomčík Piráti



