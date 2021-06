Holomčík (Piráti): Přestaňme ze zemědělců dělat kriminálníky

reklama

Vážené dámy, vážení pánové, já bych vás zde v krátkosti požádal o podporu pozměňovacích návrhů, které přijal už za své zemědělský výbor. Týkají se technického, tedy neomamného, konopí.

Když se podíváme na budoucnost českého zemědělství, českého venkova, české krajiny, tak jedna z těch dějových příběhových linek, kterou musíme brát v potaz, je znovuobjevování zapomenutého, toho, co tady dřív bylo a my jsme to z nějakých důvodů zapomněli. Moje babička, která byla ročník 1913, celý život nebo většinu života pracovala v zemědělství, bohužel tady s námi už není, ale mnohokrát mi vyprávěla, jak u nás na jihu Moravy v těch, řekněme, padesátých, částečně šedesátých letech bývalo technické konopí úplně běžné. Pěstovalo se ve velkém, pěstovalo se ve velké míře, protože lidi tehdy věděli, jaký je potenciál té rostliny, na co všechno se dá použít.

Ty naše návrhy, které jsme přijali v zemědělském výboru, v podstatě říkají jednu jednoduchou věc: přestaňme ze zemědělců, kteří se nedopustí ničeho špatného, dělat kriminálníky. Ten systém je teď nastavený tak, že můžete pěstovat konopí do 0,3 % THC. Řada odrůd tohle splňuje, ale bavíme se o přírodě. A prostě někdy se může stát, že vám zaprší, vyjde sluníčko, zaprší, vyjde sluníčko, nebo přijde nějaký podobný extrém a prostě tu toleranci překročíte, ani nevíte jak. A co se stane? Zemědělec použil legální osivo, pěstoval to v souladu se všemi postupy, ničeho špatného se nedopustil, ale vlivem klimatických podmínek, které prostě nemá možnost ovlivnit, je z něho kriminálník. Tohle je prostě špatně, tohle je špatně. Já si myslím, že obzvlášť teď v této pocovidové době, kdy budeme potřebovat, abychom se nadechli, aby se zemědělství, hospodářství nadechlo, musíme hledat cesty, jak tomu jít naproti.

My jsme tady dva roky zpátky měli velký seminář, který se týkal ekonomického potenciálu konopí, zazněly tam příspěvky lidí, kteří se věnují jeho využití ve stavebnictví, v potravinářství, v textilní výrobě a v řadě dalších odvětví a tam jasně zaznělo, že pokud začneme přistupovat k technickému konopí trošku racionálně, trošku jako normální lidi, tak ten ekonomický potenciál, který je s tím spjatý, jsou to peníze pro české zemědělce, pro české zpracovatele, pro český venkov, pro Českou republiku a samozřejmě i pro českou státní kasu, je zbytečné si zavírat takovýmto hloupým způsobem dveře. My v podstatě navrhujeme jednak to, aby se ten limit posunul na 1 %, a aby zemědělci, pokud pěstují odrůdy z takzvaného katalogu schválených evropských odrůd, v podstatě prokázali, že to je tohleto osivo a už nebudou vystaveni žádné další buzeraci.

Když jsme to probírali na výboru, tak tam zaznívalo, že by to mohlo být zneužito rekreačním způsobem. Je to nesmysl. Tady u těchhle koncentrací prostě neexistuje způsob, jak to použít rekreačně, jak se říká. A i ekonomicky to prostě nedává smysl. To je rostlina, kterou můžeme používat v potravinářství, můžeme používat v technice, ve stavebnictví a v dalších odvětvích. Tam má velký potenciál, ale to zneužití je naprosto vyloučené. A když tady pan ministr hovořil o tom, že jdeme proti úmluvě, opět, kdo byl na tom zemědělském výboru, tak ví, že to je absolutní nesmysl. I zástupce ministerstva, který tam hovořil, vlastně v závěru debaty připustil, že stát v intencích úmluvy má možnost ty věci, které se týkají konopí a dalších látek, regulovat v nějakých mantinelech. Zaznělo to tam a my se přesně v těchhle mantinelech držíme. Takže v tomhle případě argumentovat jednotnou úmluvou OSN o návykových látkách je prostě nesmysl. Já se obávám, že tady vidíme v přímém přenosu důsledek těžkého tlaku lobby. Nelíbí se mi to, protože to skutečně této zemi škodí.

Takže jsem vás chtěl poprosit o podporu našich návrhů, které přijal zemědělský výbor, a děkuji za pozornost.

Mgr. Radek Holomčík Piráti



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Holomčík (Piráti): Není to proto, že by Holomčík chtěl vidět krev, jak říká pan ministr Toman… Holomčík (Piráti): Kvóty na sezamová semínka, vodní melouny a další potraviny nepovažujeme za dobrý návrh Holomčík (Piráti): Nejlepší kampaň, jakou jste kdy viděli. Piráti a STAN Holomčík (Piráti): Tenhle návrh není nic jiného než předvolební divadýlko

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.