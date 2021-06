Holomčík (Piráti): Tahle vláda prostě nenabízí naší zemi žádnou budoucnost

reklama

Děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych vám přetlumočil stanovisko klubu České pirátské strany. Nicméně v tento okamžik to nebude stanovisko k samotnému návrhu, ale bude to stanovisko k tomu pokusu o jeho navrácení do druhého čtení. Myslím, že je naprosto jasné, že pokud to vrátíme do druhého čtení, tak už se nestane vůbec nic. Ten zákon prostě nestihneme projednat. Pojďme si připomenout, co se dělo v posledních letech a vyústilo to tady v tuto novelu.

V roce 2019 jsme schválili lesní zákon, schválily se dvě novely. A v té druhé, která reagovala na kůrovcovou kalamitu, byla přijata i změna zákona o myslivosti, která reagovala na škody způsobované zvěří, která prostě teď žije na našem území v řadě lokalit ve vyšších počtech, než je únosné. Změna prošla. Já uznávám, že nebyla dokonalá, ale reagovala na tu situaci a měla přinést změny, které by pomohly navodit lepší harmonii, lepší stav a situaci, v rámci které by se snadněji obnovovaly ty kůrovcem poničené lesy.

Tehdy to narazilo na velký odpor myslivecké jednoty. A na popud tady tohoto legislativního úspěchu začalo ministerstvo chystat tuto novelu, kterou právě projednáváme.

My od začátku říkáme, že ji podporujeme a jsme připraveni pro ni hlasovat i ve třetím čtení. Ta novela měla dva smysly, dva cíle, jednak zavést některé změny, které by z našeho pohledu přinesly pozitivní dopady, a potom samozřejmě zrušit tu novelu, kterou jsme tady prohlasovali v roce 2019. Možná jsem je měl říct v opačném pořadí, protože ten druhý bod byl asi prioritnější. Mezitím se stalo to, že v rámci invazní novely ta naše novela mysliveckého zákona z roku 2019 byla zrušena a tohle, že to teď vrátíme do druhého čtení a nestihneme to projednat, protože když to stihne Sněmovna, je tady Senát, já nevím, jak to máte domluvené, ale lze předpokládat, že přes Senát to neprojde, takže to spadne pod stůl.

Já bych chtěl připomenout, že my v posledních letech, a za to jsem panu ministrovi vděčný, investujeme velké peníze, jsou to miliardy každý rok, do obnovy poškozených lesů, do stabilizace toho lesnického sektoru. Já jsem za to rád. Ale řekněme si na rovinu, že pokud tenhle zákon dneska vrátíme do druhého čtení a pokud tento zákon spadne pod stůl, tak zachováváme ten status quo, který tady byl před tím, než začala kůrovcová kalamita, byl tady v době, kdy probíhala kůrovcová kalamita, na kterou jsme reagovali. A úplně na rovinu říkám, že my tím vlastně říkáme: všechny ty peníze, které dáváme na obnovu lesa, takhle jedním hlasováním spláchneme do záchodu. Proto Piráti nesouhlasí a nemůžeme souhlasit s tím, abychom to vraceli do druhého čtení. Pojďme to projednat, pojďme to prohlasovat, pojďme to poslat do Senátu, ten nám to třeba vrátí, ale, prosím, nevracejme to do druhého čtení. Je to nezodpovědné a vlastně to ukazuje, že tahle vláda prostě nenabízí naší zemi žádnou budoucnost. Co to znamená? To prostě znamená, že všechno zůstane při starém.

Mgr. Radek Holomčík Piráti



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Holomčík (Piráti): Sněmovna podpořila využití potenciálu konopí Holomčík (Piráti): Na všech těch lžích a výpadech vnímám jednu pozitivní věc, a to je strach Holomčík (Piráti): Přestaňme ze zemědělců dělat kriminálníky Holomčík (Piráti): Není to proto, že by Holomčík chtěl vidět krev, jak říká pan ministr Toman…

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.