Holomčík (Piráti): Zatímco lesy trpí kůrovcem, vláda převedla 2,5 miliardy z Lesů ČR do rozpočtu

Radek Holomčík dnes podal písemnou interpelaci na ministra zemědělství Miroslava Tomana kvůli převodu prostředků ze státního podniku Lesy ČR do státního rozpočtu, který schválila na včerejší schůzi Vláda ČR. Bez ohledu na kůrovcovou kalamitu a tristní stav lesů byl odsouhlasen převod v hodnotě 2,5 miliard korun. Tento bod byl zařazen na schůzi navíc až během jednání, způsob projednání tak budí obavy z účelovosti a netransparentnosti.

„Zajímá mě, proč došlo k zařazení bodu až během jednání vlády a také z jakých důvodů přikročili k realizaci převodu prostředků. Nerozumím, proč vláda nenechala peníze podniku k sanaci kůrovcové kalamity a revitalizaci porostů. Všechny tyto otázky jsou předmětem interpelace, kterou jsem dnes podal,“ uvedl 2. místopředseda strany a člen zemědělského výboru Radek Holomčík.

Příjem ve výši 3 miliardy korun z Lesů ČR byl v návrhu státního rozpočtu na rok 2018 připraven a schválen Poslaneckou sněmovnou v prosinci 2017. V té době již vědělo vedení podniku i Ministerstvo zemědělství o rozsahu a závažnosti kůrovcové kalamity, situace však ještě nebyla tak mediálně exponována jako je tomu nyní.

„Lesy ČR budou v následujících letech potřebovat prostředky na zvládání kůrovcové kalamity a následnou obnovu lesních porostů – očekávané výsledky hospodaření zvýšené potřeby nejspíš nezabezpečí. Jsme toho názoru, že v této situaci mělo být přikročeno ke změně rozpočtu a prostředky by neměly být vyvedeny z rozpočtu státního podniku, ale využity na odůvodněné potřeby v souvislosti s kůrovcem,“ vysvětlil Holomčík.

Převod části zisků ze státních podniků do státního rozpočtu není neobvyklou praxí. Lesy ČR za posledních 5 let takto převedly více než 30 miliard korun do rozpočtu Ministerstva zemědělství ČR. Zákon o státním podniku s touto praxí počítá a poskytuje nutnou legislativní oporu.

Interpelace poslance Radka Holomčíka na ministra zemědělství Miroslava Tomana:

Vážený pane ministře,

v souladu s ustanovením článku 53 Ústavy České republiky a podle § 112 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se na Vás jako poslanec Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky zvolený za Českou pirátskou stranu obracím s touto interpelací.

Během včerejšího jednání vlády byl schválen mimo jiné i bod č.j. 888/18 s názvem Žádost o vydání předchozího souhlasu vlády České republiky k převodu finančních prostředků soustředěných ve fondu zakladatele státního podniku Lesy České republiky, s. p. do státního rozpočtu podle ustanovení § 19 odst. 4 zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů jehož jste byl předkladatelem.

Jsem si vědom, že v zákoně o státním rozpočtu na r. 2018 v kapitole 329 Ministerstvo zemědělství je rozpočtován příjem ve výši 3 mld. CZK z titulu převodu prostředků ze státního podniku Lesy ČR.

Co však budí určitou míru obav z účelovosti je způsob jakým byl bod č.j. 888/18 zařazen na jednání a vládou projednán. Materiál byl dle dostupných dat do eKlepu vložen teprve dva dny před jednáním vlády a k samotnému zařazení bodu k projednání vládou došlo včera, 24. října v 7.39 hodin, aby byl již v 7.45 hodin schválen.

Jsem toho názoru, že vzhledem k probíhající kůrovcové kalamitě a tristnímu stavu českých lesů by měla vláda postupovat transparentnějším způsobem v projednávané otázce.

Na základě výše uvedeného bych se rád zeptal, z jakých důvodů došlo k tak náhlému zařazení a projednání výše uvedeného bodu?

Dalším okruhem je ta skutečnost, že dle ustanovení § 19 odst. 4 zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů umožňuje prostředky z fondu zakladatele použít na odůvodněné potřeby dotčeného státního podniku.

Zde bych se rád zeptal, z jakých důvodů nebylo přistoupeno k přehodnocení a změně rozpočtovaných prostředků na příjmové straně resortu Ministerstva zemědělství a prostředky, které jsou k dispozici na účtech fondu zakladatele, nebyly použity na odůvodněné potřeby při sanaci probíhající kůrovcové kalamity.

Závěrem bych Vás rád požádal o stručné shrnutí nakládání s prostředky ve fondu zakladatele u státního podniku Lesy ČR a to od novely zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, tedy od roku 2013 včetně. Součástí shrnutí by měly být informace o průběžném stavu prostředků ve fondu zakladatele, příjmová stránka fondu (výše a označení původního zdroje přijatých prostředků) a výše uskutečněných převodů do státního rozpočtu.

Děkuji za Váš čas věnovaný zpracování odpovědi

