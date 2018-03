Hradecký (Svobodní): Prodejme ČT v dražbě, facebook také není veřejnoprávní

Veřejnoprávní média jsou přežitek

Svéprávní občané žijící ve svobodné společnosti nepotřebují státní televizi. Digitalizace televizního vysílání nabídla lidem kvantum nových stanic, které svými žánry pokrývají celé spektrum od sportovních přenosů, přes diskusní a zábavné pořady, až po vzdělávací dokumenty. Ostatně například vysílání Primy ZOOM je dnes mnohem více vzdělávací než vysílání ČT1 - obzvlášť, když tam běží třeba Sex ve městě. Ani sportovní přenosy v podání ČT se už nedají poslouchat, protože prznění příjmení zahraničních sportovkyň koncovkou -ová tahá za uši.

Veřejnoprávní média nejsou nenahraditelná ani v případě ohrožení obyvatel. Soukromé stanice mají už dnes ze zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání povinnost poskytnout v naléhavém veřejném zájmu státním orgánům a orgánům územní samosprávy na jejich žádost vysílací čas pro důležitá oznámení (zdroj: Zákon č. 231/2001 Sb., § 32, odst. (1), písmeno k)

Rozhodně tím nechci vyvolat privatizační šílenství, kdy se bude stát nebo města zbavovat podílů ve strategických společnostech. Jako velkou chybu spatřuji privatizaci vodárenské a kanalizační infrastruktury, stejně tak privatizaci nerostného bohatství za hubičku. Nicméně televizní a rozhlasové vysílání rozhodně není tento případ.

Koncesionářský poplatek je výpalné

Tyto zcestné poplatky musí podle zákona platit každý vlastník přijímače bez ohledu na to, jestli na veřejnoprávní média kouká, či nikoliv. Jejich výše přitom není zrovna nízká. Mnoha lidem seberou z peněženky oba veřejnoprávní molochy více, než kolik zaplatí například za obuv, kterou mají na nohách celý den. Za 10 let byste si za tyto vyhozené peníze mohli koupit krásné horské kolo, nebo ojeté auto. Nechal bych proto na každém, jak oněch 2160 korun ročně utratí.

Výběr poplatků obou veřejnoprávních médií je poměrně nákladný. Například před lety svěřilo vedení ČT výběr poplatků soukromé firmě. Hodnota zakázky byla "pouhých" 1 060 000 000 Kč a prý se měla vyplatit. Způsob výběru poplatků je však častokrát za hranou slušných mravů. Známý je případ, kdy advokát zastupující ČT rozeslal výzvy k zaplacení pokuty zcela nevinným lidem a ještě jim hrozil soudem. Například sedmdesátileté důchodkyni z Brna, které vymahači napsali, že do patnácti dnů má zaplatit za to, že “vyrábí, prodává nebo opravuje televize".

Další absurdní příklad zvůle televizáků se stal na Hodonínsku. Agenti ČT neohlášeně vnikli do bufetu paní Ištvánkové, kde bez legitimace služebním průkazem začali fotit starou nefunkční televizi sloužící jako dekoraci. I přes znalecký posudek, že je televize nefunkční a podle svědků nikdy nehrála, musela provozovatelka zaplatit pokutu a penále 32 000 Kč. Soudkyně o pokutě rozhodla během 3 minut a neobtěžovala se ani vyslechnout advokáta paní Ištvánkové (ZDE).

Vybírání koncesionářských poplatků je absurdní asi tak, jako kdyby si některý vyhlášený nevěstinec proloboval statut veřejnoprávnosti a začal vybírat poplatky od všech lidí, kteří mají pohlavní orgány. Bez ohledu na to, jestli kopulují. A podle odstavce výše i bez ohledu na případnou impotenci. Prostě máš nástroj, tak plať!

Pochybné hospodaření s veřejnými penězi

Veřejnoprávní média mají svůj příjem jistý, a tak je nic nenutí nakládat s vybranými miliardami s péčí řádného hospodáře. Poslední dobou můžeme pozorovat, že si šéfové státních molochů osvojili jeden nechutný manýr - změna korporátního loga za každou cenu. Jako by se stávalo pravidlem, že prvním krokem nově dosazeného šéfa je změna loga, kterou je pověřeno zpravidla nějaké předražené pseudostudio. Domnívám se, že státní firmy by měly přistupovat ke změnám loga ve výjimečných případech a už vůbec ne za veřejné peníze.

Změna loga ČT nestála 430 000 Kč, nýbrž miliony!

Když jsem hledal informaci, na kolik peněz změna loga přišla, narážel jsem jen na částku 430 000 Kč. Jenomže to byla pouze jedna z částek, kterou si Studio Najbrt účtovalo pouze za ty dvě "závorky". Další miliony pak stály související služby, licence a hlavně průzkum mezi občany, jak strašně moc se to nové logo povedlo. Studio Najbrt si dokonce nechalo zaplatit statisíce i za modré písmo, které tvoří nápis "Česká televize". Ostatně i sám Najbrt nevylučuje, že tahle marketingová šaškárna vyšla koncesionáře na 10 000 000 Kč. Přitom ve výroční zprávě ČT brečí, že se poplatek 135 Kč už dlouho nezvyšoval. Nevyřešili to náhodou v ČST v roce 1963 elegantněji? Tehdejší logo vytvořil student průmyslovky Roman Rogl a s drobnými změnami vydrželo bezmála 50 let - než přišel Dvořák.

I když ono to nové logo je vlastně velmi upřímné. Zatímco dříve znamenaly písmena z loga ČT název stanice, to dnes možná dávají písmena CD divákovi jasný vzkaz: "Cáluj, Debile!"

Zpackaná změna loga ČRo stála přes 7 000 000 Kč

Případ změny loga veřejnoprávního rozhlasu je ještě bizarnější. Novému šéfovi Duhanovi se nelíbila spojitost 17 let starého loga se značkou Nike, tak ho nechal předělat podle vzoru Adidas. To vše za více než 7 milionů korun. Pokud tedy rozprostřeme tento výdaj do 17 let, tak jen na soustavnou obnovu korporátního loga rozhlasu platí koncesionářské poplatky přes 700 domácností.

Ing. Jindřich Hradecký Svobodní

Předseda Svobodných pro Liberecký kraj

mimo zastupitelskou funkci Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

ČT si už beztak zprivatizovala TOP09

Pokud sledujete zpravodajské a publicistické pořady, nemůže Vám neuniknout zjevná tendenčnost ve prospěch pravdoláskařských stran TOP09 a Zelených. Konšelům z RRTV to ovšem zjevné nebylo, a tak si nechali za 327 000 Kč z peněz daňových poplatníků zpracovat posudek, který nakonec zvýhodnění TOP09 stejně potvrdil.

Zeleným zase ČT nadržuje před volbami. Do předvolebních debat bývají na základě pochybných průzkumů zváni zástupci Strany zelených, na rozdíl od Svobodných, kteří opakovaně dosahují lepších volebních výsledků. Ještě nedávno byli mezi znevýhodněnými i Piráti. Ti šli tehdy demonstrovat proti nevyváženosti ČT, aby mohli o pár let později hlasitě bránit veřejnoprávní televizi před zlým prezidentem, který si teď dovolil na její nevyváženost poukázat.

Snaha zamlčet Havlovu obavu z profesora egyptologie

Leckterého diváka musela nadzvednout ze židle reportáž věnující se přeposílání falešných zpráv mezi důchodci před volbou prezidenta. Jako dezinformace bylo mj. vykresleno jedno Havlovo tvrzení:

"Byl bych nerad, aby se příštím prezidentem stal nějaký zasloužilý profesor egyptologie, který nakonec bude zvolen jen proto, že nikdy nikomu nevadil a nikdy nikoho nenaštval."

Jenomže Havel to tak opravdu myslel a dokonce to i tak řekl, i když v trochu jiném slovosledu

(...) Anebo to bude neutrální starý profesor egyptologie, znající patnáct jazyků, a muž do té míry neškodný, že je všemi volitelný, ale muž bez politické osobnosti, muž třeba velké lidské osobnosti, ale bez politické autority, bez politické váhy. Obě alternativy považuji za špatné, ale obávám se, že jedna nastane po mém odchodu."

Havel to pochopitelně neříkal v souvislosti s panem Drahošem, ale obecně. Dost možná tehdy nevěděl, že nějaký profesor Drahoš vůbec existuje. Považuji ale za nechutnou manipulaci, že se ČT neobtěžovala odvysílat skutečně řečená Havlova slova a že šmahem zařadila všechny šířené e-maily bez relevantních důkazů do kategorie dezinformací.

O tom, že dezinformace byly naopak šířeny v neprospěch současného prezidenta, se jaksi naše "veřejnoprávní" televize zapomněla zmínit. Viz. např. zpráva iDnes o automatickém postupu Zemana do druhého kola.

Zjevné zadání EU: "Vytlučte občanům czexit z hlavy!"

A zase ta propagandistická show 168 hodin... S údivem se z obrazovky dozvídáme, že czexit chtějí jenom proruští dezinformátoři a voliči SPD, zatímco osvícení ekonomové před czexitem varují. Aby ne, když byli osloveni pouze eurohujerští pseudoekonomové typu pana Zahradníka, který dokázal připustit, že czexit by byl nejhorší katastrofou za 100 let. Tzn. horší věc, než byla Zápotockého měnová reforma, či dokonce druhá světová válka!

Populismus je prý nebezpečný jako nacismus a komunismus

Pravidelný host Moravcovy nedělní exhibice Tomáš Halík si spolu s ostatními hosty notoval, jak je populismus srovnatelně nebezpečný s nacismem a jak je špatné, že dneska mohou lidé svobodně sdělovat své názory skrze nekontrolované "antisociální" sítě, které prý vytvářejí bubliny rozdělující společnost. Jako obvykle nebyl do debaty přizván žádný oponent. Výběr třech hostů se stejným viděním světa byl typickou ukázkou názorové plurality v podání naší "veřejnoprávní" televize.

Bagatelizace zločinů přistěhovalců

Je to jakýsi standard všech evropských veřejnoprávních stanic. Záměrně neinformují o zločinech imigrantů a když už přeci jen nějaká vražda spořádaného původního Evropana nezvaným imigrantem vypluje na povrch, tak se taková zpráva vždy zakončuje obligátním dovětkem "byl to čin vyšinutého jedince, který nemá nic společného s migrací nebo islámem".

Evropská komise diktuje úhel pohledu

Neobjektivita vysílání ČT je už natolik zřejmá, že se ji nesnažil popřít i sám člen Rady ČT pan Jankovec. Ten totiž prohlásil:

"Je to skutečně tak, že Česká televize má určený úhel pohledu. Má ho určen na základě doporučení Evropské komise, která povoluje veřejnoprávním médiím fungovat z poplatků nebo z daní jenom za předpokladu, že budou prosazovat, obhajovat a dívat se na všechno z úhlu pohledu tradic evropského humanismu a kritického myšlení."

Nebojme se dražby, i když bude elita kvičet

Nenechme se zastrašit výhružkami kulturní fronty, že se po privatizaci veřejnoprávních médií dostaneme na úroveň afrických zemí, že mozky našich lidí ovládnou ruští dezinformátoři nebo že bez státní televize klesne IQ obyvatel o 20 bodů. Jediné negativum budoucí privatizace obou bolševických skanzenů bude dočasně zvýšený nápor na úřadech práce. Přeci jen nějakou dobu potrvá, než se ta veřejnoprávní elita odnaučí bohémským manýrům a upíchne se na opravdovém trhu práce. Jak říká můj oblíbený bloger František Matějka: "Kulturní fronta je u nás zatraceně dlouhá, hlavně když jde o dotace."

(převzato z Profilu)

Psali jsme: Hradecký (Svobodní): Nechme na pozůstalých, jak se rozloučí se svými blízkými Hradecký (Svobodní): Co nám dneska zbylo ze 17. listopadu? Hradecký (Svobodní): Sedm receptů, jak lidem ulehčit výstavbu rodinného domku Hradecký (Svobodní): Vinařský socialismus. Proč se musejí vinaři povinně skládat na Ondřeje Gregora?

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV