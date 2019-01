Hřib (Piráti): Investice do vzdělávání je investicí do budoucnosti

Potřebujeme školství, které bude odpovídat současným výzvám. Radní pro školství Vit Simral na tom pracuje.

Letos v Praze vybavíme 48 multimediálních tříd a prostřednictvím 10 specialistů vyškolíme 100 učitelů, aby uměli vyučovat s pomocí moderních technologií. Vyškolení učitelé následně přenesou získané know how na své domovské školy. Dohromady tak nabídneme nové interaktivní způsoby výuky 15 000 žáků základních škol.

A projekt má ještě jeden skvělý bonus. Multimediální prostory a výuka v nich bude k dispozici i veřejnosti.

Česko patří podle OECD mezi země s nejnižší mírou investic věnovaných do vzdělávání. Zmíněný projekt za 260 milionů Kč je jedním z kroků, jak to chceme alespoň v Praze změnit. Protože investice do vzdělávání je investicí do budoucnosti, která se vždy vrátí.

MUDr. Zdeněk Hřib Piráti

primátor



