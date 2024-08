Hřib (Piráti): Je potřeba jasně pojmenovat, jaké chování v MHD netolerujeme

Setkali jste se někdy ve veřejné dopravě s otravnými komentáři, vědomým nepříjemným zíráním, vulgárními gesty či s nevyžádanými doteky? Pak jste dost možná zažili sexuální obtěžování. Dle výzkumu Odboru rovnosti žen a mužů Úřadu vlády zažila obtěžování ve veřejné dopravě každá třetí žena a každý desátý muž v Česku. Třetina z lidí, kteří byli svědky takového chování, nezareagovala.

Odborná veřejnost se shoduje, že jedna ze zásadních pomocí v takové situaci by byla právě reakce a podpora okolí přímo v dané situaci. Spousta z nás ale jednoduše neví, jak se zachovat, když něco takového vidíme. Přitom právě jako přihlížející můžeme nejvíc pomoct. Cílem nové pražské kampaně je pojmenovat, co to vlastně obtěžování je, a nabídnout přihlížejícím bezpečný způsob, jak zasáhnout.

Jedna z možností pomoci je promluvit přímo na osobu, která hranice překračuje. Například: „Nechte toho,” nebo: „Přestaňte.” To chce ale dávku odvahy. Pokud se na to necítíme, pomůže i jakkoliv oslovit obtěžované: „Jste v pořádku? Můžu vám pomoct?” Když nechceme řešit konflikt přímo, můžeme i jen odvést pozornost. I takové narušení situace dá často obtěžovaným prostor ze situace odejít. Třeba otázkou: „Kolik je hodin?” nebo: „Jede tahle tramvaj na Šumavskou?” I tak je možné někomu v takové chvíli pomoci.

„S ohledem na šíři problému nelze očekávat, že by tato osvětová kampaň mohla cestující od veřejné dopravy odradit. Velká část již má s obtěžováním v MHD přímou či nepřímou zkušenost. Nebudeme cestující, a už vůbec ne ženy, které jsou častěji oběťmi obtěžování, úkolovat, jak se mají oblékat nebo chovat, aby se vyhnuly obtěžování. To by bylo jen přenášení viny na oběti. Naopak je potřeba jasně pojmenovat, jaké chování v MHD netolerujeme. A zadruhé říct, že je úplně v pořádku se proti obtěžování ozvat, přestože se nás třeba zrovna přímo osobně netýká. I proto nám dává smysl spojit se s organizací Konsent, která problematiku sexuálního obtěžování a násilí dlouhodobě řeší, a společně vyslat jasný vzkaz obtěžujícím, že takové chování do veřejného prostoru nepatří. V MHD platí symbolicky i doslovně, že v tom jedeme všichni spolu,“ říká náměstek primátora pro dopravu Zdeněk Hřib.

„Cestujícím proto kampaní říkáme tři věci. Zaprvé pojmenováváme, jak některé z forem obtěžování vlastně vypadají. Je důležité říct nahlas, že se nemusí jednat jen o dotyky, nebo komentáře, ale obtěžování je třeba i vědomé nevyžádané zírání. Zadruhé chceme pomoct normalizovat, že promluvím, když vidím něco, co by se dít nemělo. I když se mě to netýká přímo. Zatřetí pak nabízíme na webu i možnost podobnou zkušenost anonymně sdílet,” uvádí autorka kampaně Anna Hrábková z organizace Konsent.

Kampaň je k vidění od poloviny srpna do poloviny září na městských reklamních plochách, na zastávkách MHD, v autobusech Dopravního podniku hl. m. Prahy i v tramvajích. Jejím odborným garantem je nevládní organizace Konsent, která se také postarala o kreativní ztvárnění. Součástí vizuálů je výzva k objevení dalších tipů pro aktivní přihlížející přes QR kód. Ten vede na web (ZDE), kde jsou k dispozici data, informace o obtěžování a také možnost anonymně sdílet svoji zkušenost.

„Osmým rokem v Česku v Konsentu pracujeme na tom, aby respekt a souhlas byly základem každé interakce. Po úspěšně napravené chybě v definici znásilnění je pro nás obtěžování další velký problém, který se každoročně týká statisíců až miliónů lidí v Česku, a který dlouhodobě řešíme. Zejména v dopravě je to ale specifická situace: kromě systémových a legislativních opatření opravdu nejvíc můžeme pomoct jako obyčejní přihlížející přímo v dané situaci. Jsme rádi, že jsme se mohli spojit s Pražskou integrovanou dopravou i Magistrátem hlavního města Prahy, Dopravním podnikem hlavního města Prahy i Odborem rovnosti a otevřít tohle téma v takovém formátu,” sděluje ředitelka organizace Konsent Johanna Nejedlová.

„Každá třetí žena a každý desátý muž se při cestování ve veřejné dopravě v Česku stali obětí sexuálního obtěžování. Čtvrtina žen se necítí při cestování bezpečně před sexuálním obtěžováním,“ představuje hlavní výsledky výzkumu z roku 2021 Radan Šafařík, ředitel Odboru rovnosti žen a mužů Úřadu vlády. Zvláště alarmujícím zjištěním bylo množství cestujících, kteří se setkali s vážnějšími formami sexuálního obtěžování či sexuálním násilím. „S nevítanými pokusy o hlazení, líbání či fyzické sblížení se setkalo 20 procent cestujících, s veřejným sebeukájením v dopravě 19 procent cestujících, 8 procent cestujících bylo donuceno k ukojení rukou nebo jinou částí těla a 6 procent cestujících bylo donuceno násilím k sexu či se setkalo s pokusem o sexuální styk nátlakem. Oběťmi byly výrazně častěji ženy,“ doplňuje Radan Šafařík.

„Všichni se chceme v MHD cítit bezpečně a pohodlně. Bohužel občas se můžeme setkat s nevhodným chováním některých cestujících, ale, i když bychom jako spolucestující chtěli zasáhnout, bojíme se, nebo nevíme jak. Tato kampaň nabádá lidi, aby nebyli lhostejní a pomocí chytrých tipů pomohli zasáhnout, aniž by to ohrozilo jejich vlastní bezpečnost. Zároveň chceme sdělit všem agresorům, že takové chování netolerujeme,“ dodává ředitel ROPID Petr Tomčík.

