Hřib (Piráti): Začínáme stavět tramvajovou trať na Václavském náměstí

Je to tady, koncem června začínáme stavět tramvajovou trať na Václavském náměstí!

Stavba začne od prostředka náměstí směrem k Muzeu. Nejprve v rámci tříměsíční výluky vybuduje Dopravní podnik hlavního města Prahy odbočku ze stávající trati ve Vodičkově a Jindřišské ulici.

Odtud se bude pokračovat směrem vzhůru. Nejde přitom jen o koleje, součástí projektu je i rekonstrukce stropních desek metra, přeložky sítí nebo umístění retenčních nádrží pro zavlažovací vodu.

Bez dopravních omezení se bohužel neobejdeme, ale uděláme vše pro to, aby byly dopady pro cestující co nejmenší. Třeba aby se dalo dostat tramvají z Vodičkovy a Jindřišské co nejblíže k uzavřenému úseku náměstí díky přestupním obratištím. Výluku jsme navíc naplánovali převážně do období letních prázdnin, kdy je menší provoz.

A proč to vlastně děláme? Abychom Pražanům konečně nabídli přímé tramvajové propojení Vinohrad a Nového Města. Dále abychom měli v centru náhradní objízdné trasy v rámci tramvajové sítě, která je už teď na hraně kapacit. Protože teď když nám například prasknou koleje ve Spálené, bývají kolony až k Andělu.

Navíc chceme také zkulturnit veřejný prostor náměstí. Protože je dokázáno, že kde jsou tramvaje, tam se městu daří.

