Hrkal (ANO): Zavedení bezplatné MHD je správný krok vůči občanům

Vedení města intenzivně uvažuje o zavedení bezplatné MHD pro občany Chebu. Dojít by k tomu mohlo ještě letos, nejspíš od začátku nového školního roku. „Myslíme si, že příklady z mnoha měst v Evropě i u nás zcela jasně ukazují na výhody zavedení bezplatné hromadné dopravy, ať už jde o úbytek aut v těchto městech nebo výrazné snížení ekologické zátěže výfukovými plyny. Dlouholetým vzorem je sedmasedmdesátitisícové belgické město Hasselt. Tam došlo téměř k úplnému vyloučení osobní dopravy z centra. Dosáhli toho i díky výraznému posílení sítě zastávek. V praxi to funguje. Občanům se vyplatí jet hromadnou dopravou a auto nechat zaparkované doma. Navíc máme problém s uzavřenou lávkou na Švédský vrch a bezplatnou MHD by obyvatelé této lokality určitě přivítali,“ řekl místostarosta Michal Pospíšil.