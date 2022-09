Hrnčíř (SPD): Navrhované řešení cen energií vnímám jako absolutní výsměch

reklama

Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové,

pokud bych měl jmenovat všechny důvody, proč by tato vláda měla okamžitě skončit, nejspíš bychom odsud dnes neodešli, takže se pokusím být stručný. Začnu tedy důvodem nejdůležitějším. Tato vláda ztratila důvěru občanů České republiky. Pouhých osm a půl měsíce jejího vládnutí stačilo, aby lidé pochopili, že si nezvolili správně. Podle průzkumu si pouze 2 z 10 občanů myslí, že se naše země ubírá správným směrem. 2 z 10 - to je přece naprosto příšerné. Sám premiér Petr Fiala má absolutně nejnižší podporu ze všech evropských premiérů, přitom situace, ve kterých se státy i jejich vlády nacházejí, je všude velmi podobná.

Pane Petře Fialo, podle průzkumu vám nedůvěřuje 78 % respondentů. Jak se to poslouchá? Jak se poslouchá fakt, že vám lidé nevěří, že si lidé oprávněně myslí, že svou funkci nezvládáte? Co na to říkáte? Pořád si myslíte, že jste vy a vaše vláda zvolili ten správný směr? Že dostatečně pečujete o své občany? Nebo je vám to jedno? Lidé si myslí, že na ně doslova kašlete. Republika se zmítá v obří energetické krizi. Pádivá inflace dosahuje hranice 20 %. Firmy krachují, živnostníci zastavují živnosti a lidé se obávají dne, kdy jim přijde faktura za energie. Po celou dobu svého vládnutí slibujete, že se o všechny postaráte, že nikoho nenecháte padnout. Realita? Těžíte z vysokých cen energií i z vysoké míry inflace. Vybíráte na daních do státní pokladny tolik, že se to vašim předchůdcům ani nesnilo. Spokojeně si mnete ruce. A že přitom sdíráte z kůže vlastní občany? To nikoho z vás, zdá se, netrápí. Přece jim pak něco slíbíte, že ano? Nebo dokonce i dáte - třeba nějakou sociální dávku, která ovšem vzhledem k šílenému růstu cen absolutně nic nevyřeší.

PhDr. Ing. Mgr. Jan Hrnčíř, MBA, LL.M. SPD

předseda SPD JmK

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Já vámi navrhované řešení cen energií vnímám jako absolutní výsměch lidem. Snad si opravdu nikdo z vás nemyslí, že nárůst v řádově statisících zahojí příspěvek o výši cirka 15 000 korun. Možná to pokryje jednu měsíční splátku. Ale co ty další? Jak to chcete řešit? Ostatní vlády jedna po druhé dělají to, co hnutí SPD navrhuje celou dobu, totiž zastropovaly ceny energií, stanovily maximální možnou cenu tak, aby nezničily národní hospodářství i vlastní občany. Co jste udělali vy? Zastropovali jste lidem teplotu, na kterou mohou vytopit svá obydlí, úřady, školy, školky, nemocnice nebo domy s pečovatelskou službou. Dokonce jsem mezi lidmi slyšel vtipy na to, že snížením teploty v domovech pro seniory vláda řeší nedostatek peněz na důchody. Mně to, upřímně řečeno, moc vtipné nepřipadá a jsem dalek tomu, abych se smál.

Do smíchu mi nebylo ani ve chvíli, kdy předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová poradila lidem, aby si doma, pakliže jim bude zima, oblékli dva svetry. Něco tak hloupého a arogantního jsem dlouho neslyšel. Lidé do vás vložili důvěru. Lidé vám svěřili zprávu země. Lidé teď věří, že se o ně postaráte. A co uděláte vy? Místo reálné pomoci jim zakážete topit, přikážete dva svetry a necháte je padnout do insolvencí, exekucí a existenčních problémů. Osm měsíců slibujete cestu z energetické krize. Osm měsíců se obklopujete týmem těch nejlepších odborníků a dle svých slov hledáte řešení. A jaký je tedy ten výsledek? 19 stupňů v koupelně, kulichy na doma a trvalé nachlazení jako bonus. A když je nejhůř a občané i média se dožadují reálných řešení, uchýlíte se k zoufalým výrokům, které mají více společného se zbožným přáním než realitou. Takovým bylo i tvrzení ministra průmyslu a obchodu Josefa Síkely, který uvedl, že v případě nedostatku plynu v České republice by Německo omezilo výrobu a tento plyn by, i když by jej samo potřebovalo, přeposlalo nám. Nezlobte se na mě, ale tomu snad nevěří ani pan ministr, natož aby tomu věřili občané.

Víte, já se vlastně nedivím, že vám nedůvěřuje 80 % lidí. Já se divím, že se pořád ještě najde někdo, kdo vám vůbec věří. Na popularitě vám nepřidaly ani skandály hnutí STAN, na které se od voleb valí jedna pohroma za druhou. Za necelý rok toho zvládlo opravdu dost - nejdříve neprůhledné financování záhadnými sponzory z Kypru, poté poslanec Farský, který chtěl nově zavést funkci distančního poslance, dále europoslanec Polčák, jenž se pokusil vydělat miliony na neštěstí obcí zasažených výbuchem u Vrbětic, a dovršila to kauza Dozimetr, která otřásla i nejvyššími patry naší politiky.

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Petr Gazdík rezignoval poté, co byly prokázány jeho styky s obviněnými v této korupční a drogové mafiánské kauze, ovšem nebyl zdaleka jediný z vlivných politiků...

Děkuji. Ovšem nebyl zdaleka jediný z vlivných politiků, který byl v této nechutné záležitosti nějak účasten. I proto mě šokovalo jmenování Petra Mlejnka do čela civilní rozvědky. Člověk, který se prokazatelně stýká se zadrženými lobbistou Michalem Redlem, jedním z obviněných právě ve zmíněné kauze Dozimetr. Byl jmenován šéfem ÚZSI, tedy civilní rozvědky. To je jak ve špatném snu. Na povrch navíc vyplouvala další zajímavá fakta. Nejdříve to bylo kličkování Víta Rakušana ohledně údajně skvělých referencí, které posléze neměl jak doložit, poté to bylo tvrzení premiéra Petra Fialy o vynikajícím přínosu Petra Mlejnka ve vyšetřování této kauzy, které ale vyvrátila sama vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová.

Proč tolik mlžení kolem člověka, který zcela evidentně neměl být nikdy jmenován na takovou funkci? Proč tolik otálení s jeho odvoláním, které bylo stejně nevyhnutelné. Rád bych poukázal na to, že pan Mlejnek rezignoval na svou funkci teprve včera, a to až poté, co jej novináři konfrontovali ohledně jeho zapojení do další korupční kauzy Techniserv. Vyzývám proto k vyvození osobní odpovědnosti, minimálně u toho, kdo takového člověka do takto vysoké a odpovědné funkce dosadil, což je ministr vnitra Rakušan. Co vy na to, pane Rakušane? Jak jste vůbec mohl dosadit jako šéfa rozvědky člověka, stýkající se s mafií? Někoho, na koho jste evidentně neměl dostatek preferencí, o kterých jste mimochodem lhal? Někoho tak neskutečně zapleteného do různých korupčních skandálů?

Cítíte se spokojen? Ne? My také nejsme spokojeni. A občané s vládou také ne. Pane premiére, páni ministři, občané vás zvolili, dali vám důvěru a svěřili vám svou mezi, a co jste pro ně udělali vy? Slíbili jste jim, že se o ně postaráte a fatálně jste selhali. Pečujete o kdekoho, slibujete obnovit cizí země, aniž byste si všimli, že se vám ta vaše doslova rozpadá pod rukama. Nezvládli jste roli vám svěřenou. Nezvládli jste krizi, nedělali jste vůbec nic pro firmy, které nyní krachují. Ani pro občany, kteří se ocitli v existenční krizi. Spoléháte se na cizí země, na ostatní, na nějaký zázrak, který ale nepřijde. Fatálně jste selhali a pokud byste byli alespoň trochu soudní, sami byste uznali, že tato situaci má jen jedno správné řešení. Vaší omluvu občanům a okamžité odstoupení z vedení této země.

Děkuji za pozornost.

