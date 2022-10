Hrnčíř (SPD): Pozměňovací návrh pozměňovacího návrhu, to je naprostý amatérismus

reklama

Vážený pane předsedající.

Já jenom v krátkosti na začátku zareaguji, co tady říkal pan ministr pro legislativu Šalomoun. Ono to v tom návrhu, v tom pozměňovacím návrhu na zdanění mimořádných zisků, tak ono tam není úplně přesně vidět, na kterou ekonomickou činnost to směřuje. Ty firmy samozřejmě budou mít příjmy napříč obory mnohdy, a je to spíše dáno nějakým průměrem o nějakých 20 % vyšším za poslední tři roky. To se nějakým způsobem zdaňuje, takže může se zdanit i činnost, která třeba zvýšila tu marži nebo zisk na základě nějakých inovací, takže ono to z toho návrhu tak úplně, úplně jasné není. Nebo respektive směřuje to na všechny činnosti. Ale o tom jsem nechtěl hovořit.

Původně jsme se tady dneska měli bavit o novele zákona o dani z příjmů, novele zákona o dani z přidané hodnoty, veskrze pozitivní novely, které jsem tady skutečně chválil už i minule při prvním čtení, že jsou to veskrze pozitivní věci, které tyto návrhy obsahují. Samozřejmě je to zvýšení té hranice pro povinnou registraci DPH, ty dva miliony, to jsme tady navrhovali i v minulém volebním období, v podstatě i kolegové z ODS i my z SPD v podstatě velmi často. A jsem rád, že se to konečně dostalo do toho legislativního procesu a že to bude. Stejně tak zavedení paušální daně a i zvednutí na ty dva miliony korun. Myslím si, že to je dobrá věc a pomůže to živnostníkům, pomůže to občanům. Myslím si, že to je dobře.

Co se týče toho, o čem je dneska asi největší debata, to je už ten způsob. Myslím si, že skutečně pozměňovacím návrhem zavedení nové daně bratru téměř za 100 miliard, myslím si, že to není vhodný způsob, že minimálně nějaké připomínkové řízení mělo proběhnout. I další opoziční strany by měly více prostoru nějakým způsobem zareagovat, protože takhle skutečně na to máme de facto pár hodin, na nějaké reakce takto obsáhlého pozměňovacího návrhu, který má, myslím, včetně důvodové zprávy 31 stran. Myslím, že to není úplně fér a košer takto přistupovat k takto zásadním věcem, aby opozice neměla ten odpovídající prostor a nemohla tyto věci třeba nějakým způsobem měnit a prodiskutovat dejme tomu s nějakými odbornými týmy a podobně, protože skutečně se dá říct, že jsme na to měli hodiny.

Co se týče toho návrhu samotného, aspoň tak, jak jsem to viděl, a to se nebavím o tom, že ještě koalice je rozpolcená, že jsou vlastně dva pozměňovací návrhy, respektive pozměňovací návrh pozměňovacího návrhu další z koaličních stran od Pirátů. Myslím si, že je to velice, velice zvláštní a svědčí to do značné míry o jakési nekompetentnosti nebo amatérismu vlády, protože takovéhle zásadní věci se musí dobře prodiskutovat, a pak by měla vláda mluvit unisono, měla by na veřejnost jít teprve s nějakým hotovým návrhem, který prostě oznámí, a ne že o tom bude diskutovat, dohadovat se a ještě bude pozměňovací návrh pozměňovacího návrhu z koaličních stran. Myslím si, že to je naprostý amatérismus.

Ona ta navrhovaná daň skutečně, už to tady zaznělo od jednoho z předřečníků, že to je opravdu 60 % plus 19 % té korporátní daně, že to zdanění 79 % je poměrně vysoké. A samozřejmě chápal bych, kdyby si vláda posypala hlavu popelem, řekla, ano, selhali jsme, neregulovali jsme ceny od jara tak, jak opozice vyzývala, čekali jsme, že to nějak přejde, že to nějak vysedíme, a teď hasíme nějaký požár, tak uděláme nějakou mimořádnou daň, kterou prodiskutujeme a mimořádně zdaníme. Ještě bych to chápal. Ale dělat daň z mimořádných zisků na roky, které ještě nezačaly, na tři roky dopředu, mně přijde jako velmi zvláštní postup. Samozřejmě to bude znamenat, že ty firmy se budou snažit optimalizovat daně, takže ten předpokládaný výběr tak, jak je naplánován už v návrhu rozpočtu na příští rok, tak to se podle mého názoru zcela určitě nepovede. I Itálie, která zavedla 25% daně jako jedna z prvních zemí, tak dneska je někde na polovině předpokládaného výběru, který očekávala. Je jasné, že to tak nebude.

Druhá věc je dopad těch zvýšených cen na občany a firmy, protože tříleté takhle vysoké zdanění bude znamenat i propsání do ceny výrobků a služeb. To si myslím, že je také zřejmé. Nepovažuji to za vhodné řešení, jak to vláda předkládá, respektive pan ministr financí, jako poslanecký návrh.

Ještě závěrem chci říct, že podávám tři pozměňovací návrhy k tomu původnímu, k čemu se vlastně vztahovala ta novela toho daňového balíčku. Jménem SPD jsem podával návrh, který zvyšuje hranici pro nezdanění příležitostných příjmů z třiceti na padesát tisíc korun. Jsou to takové ty pěstitelské přebytky a podobně, drobný prodej, který se nedaní. Vzhledem k růstu cenové hladiny a inflace si myslím, že by se ta hranice měla zvýšit.

Pak navrhujeme zvýšit slevu na manžela, který nemá vlastní příjem. Tato hranice se nezvyšovala na rozdíl od základní slevy na poplatníka . Jsou to třeba ty manželky, maminky na mateřské dovolené a podobně, kde uplatňuje tu slevu pracující manžel, a tak dále, takže aby zůstalo těm mladým rodinám o něco více peněz.

A třetí pozměňovací návrh, který jsme připravili spolu s kolegou Karlem Sládečkem, tak ten řeší zdaňování malých firem, protože když se podíváme na zdaňování těch živnostníků, kde se ta hranice bude zvedat na dva miliony, podíváme se na malé rodinné firmy, ta malá s.r.o., kde jsou třeba manželé společníky, nebo sourozenci a podobně, tak oni de facto mají to zdanění asi trojnásobné ve srovnání třeba s tím, kolik má živnostník nebo OSVČ. Takže my jsme tam dali, že tyto malé firmy, které mají zdanitelné příjmy za 12 měsíců do dvou milionů korun, takže se jim sníží ta korporátní daň z 19 % na 10 %.

Děkuji za pozornost.

