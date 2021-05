Hyťhová (Trikolóra): Většina rodičů nesouhlasí vůbec s žádnými podmínkami

reklama

Dobrý den, vážení poslanci, vážené poslankyně, vážená vládo. Já bych chtěla dnes tady navrhnout tři body.

Prvním bodem by byly podmínky vstupu dětí do škol. Já nevím jak vy, říkám to tady už asi po stopadesáté a pořád to budu opakovat dokola, než mě začnete opravdu vnímat a poslouchat, co tady říkám. Mně píší nešťastní rodiče, nešťastní učitelé, děti, kteří nesouhlasí s tím, aby i přesto, že se dvakrát týdně musí testovat, nebo teď jednou týdně, to je jedno, zkrátka jsou testováni, tak nosí roušky. Většina rodičů nesouhlasí vůbec s žádnými podmínkami nebo se všemi podmínkami, které jste vy nastolili našim dětem do škol. Mně přijde nesmyslné, naprosto nesmyslné, aby dítě celý den sedělo v roušce šest hodin v kuse. To se na mě nemůžete zlobit, ale je to naprostý nesmysl. Pokud venku začnou tropy třicet stupňů, tak já si sem stoupnu před mikrofon a požádám Kancelář Poslanecké sněmovny, aby tady v sále vypnula klimatizaci. A víte proč? Protože těch třicet stupňů budou mít i ty děti ve školách v té roušce. A oni tam žádnou klimatizaci na těch školách opravdu nemají. Takže až takové počasí venku nastane a vy ze svých podmínek neslevíte, tak já zde slušně požádám Kancelář Sněmovny, aby i zde vypnula klimatizaci, abyste si vyzkoušeli, jaké to je sedět v tom vedru celý den v roušce. A to já ráda udělám. Myslím si, že je opravdu na čase začít používat zdravý rozum a nechat všechny děti ve školách bez roušek a bez testování. Nechápu a neznám důvod, proč to ještě neskončilo. I když se tady pan ministr zdravotnictví a pan premiér Andrej Babiš ohání tím, že děti jsou pro něj vždy na prvním místě, že budete jednat o tom, aby roušky ve školách zmizely, zatím se nic neděje, takže skutek utek. To je můj první bod.

Můj druhý bod je testování jako podmínka vstupu do služeb. Já se ptám, jestli tohle je opravdu svoboda pro naše občany. Opravdu aby člověk mohl normálně žít, mohl si jít dát sklenici vody někde v restauraci na zahrádce, tak opravdu musí každé tři dny podstupovat testy? Zdravý člověk? Proč? Proč my platíme testy pro lidi, kteří je nepotřebují? Proč podmiňujeme svobodu testy? Proč tohle děláme a proč jsme to nechali zajít tak daleko? Vám to asi nevadí, ale já si myslím, že téměř všem občanům to velice vadí. Protože jestli čtete e-maily a zprávy, tak si myslím, že čtete to samé co já, a věřte mi, nebo ne, tak jsou všichni z toho zoufalí. A co třeba ty restaurace, které jste nechali zavřené skoro půl roku, teď jste je krásně otevřeli, to je bezvadné, opravdu, ale zase opět, mohou tam jít jenom lidé, kteří jsou očkováni nebo testováni. A ještě k tomu jste nyní řekli, že budou dva PCR testy zdarma měsíčně a čtyři antigeny. To ani na ten měsíc nestačí tomu člověku, takže zkrátka nebude moct jít nikam, protože antigenní test musí být jednou za 72 hodin a PCR test jednou za týden, takže to ani nevychází. No, já doufám, že tohle naši voliči a občané sledují a udělají si na to svůj vlastní názor, protože jestli tomuhle vy říkáte svoboda, tak já tomu říkám naprostá totalita. To není svoboda a nemá to se svobodou nic společného. A byla bych velice ráda, kdyby se tento bod - testování jako podmínka vstupu do všech služeb, restaurací apod. - tady normálně v klidu projednal, protože si nejsem jistá, že opravdu je to ten směr, kterým bychom se měli vydávat. To byl tedy druhý bod.

Třetí bod, který bych zde chtěla navrhnout, je ukončení pandemické pohotovosti. Tento bod jsem tady navrhovala již minule. My jsme jako Trikolóra taky zpracovali ústavní žalobu, kterou jsem sem donesla všem poslaneckým klubům, mám pouze podpisy všech nezařazených podpisů. Všechny poslanecké kluby mi to odmítly podepsat, tudíž my tuto žalobu nemůžeme podat, protože je potřeba 25 podpisů poslanců. Mně to nevadí, já si myslím, že si občané opět udělají obrázek o tom, jak vy tady rozhodujete o jejich životech, ale myslím si, že se jim to nelíbí, stejně tak jako ta debata o covid pasech. Jestli si čtete reakce lidí na internetu, tak to vám opravdu doporučuji např. o covid pasu takovou diskusi, protože mi věřte, že sto lidí ze sta je opravdu proti takovému zákonu, to si nevymýšlím, zeptejte se těch lidí, jestli to tedy ještě vůbec děláte, jestli vás jejich názor zajímá.

A opravdu bych byla ráda, kdybychom tyto tři body zde mohli slušně v klidu odborně projednat. A myslím si, že by to ocenili i naši občané.

Děkuji za pozornost, to je vše.

Mgr. Tereza Hyťhová



poslankyně

