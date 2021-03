Hyťhová (Trikolóra): Vláda by měla mít jasný plán, jestli v polovině dubna půjdou děti do škol

reklama

Děkuji, pane předsedající, za slovo. Mně je velice líto, že se tento bod zařadil na čtvrtek, chtěla jsem ho zařadit minulou schůzi na středu z toho důvodu, že se opět nestihne projednat. Já si myslím, že to je velká škoda. To na začátek. Každopádně vítám, že vůbec pan ministr dorazil, a za to mu děkuji.

Chtěla bych připomenout, že jsem tady minule navrhovala usnesení. Nevím, jestli se dneska o tom stihne hlasovat, zřejmě podle seznamu lidí v tuhle chvíli ne, možná že k tomu nakonec dojde, uvidíme. Já bych ho každopádně ráda zopakovala, aby nebylo to moje usnesení zatraceno:

I. Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky vyzývá vládu České republiky k okamžitému urychlení příprav na otevření škol.

II. Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky vyzývá vládu České republiky, aby pověřila Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy o pravidelné informování Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky o stavu příprav k otevření škol a to písemnou formou tak, aby ji dostali všichni poslanci Parlamentu České republiky. - Jde o to, že jsou tu také nezařazení poslanci a ti, kteří nemohou chodit na výbor, a z tohoto důvodu si myslím, že by to měli mít i ti poslanci, kteří nejsou v tom školském výboru, protože se to dotýká opravdu nás všech.

Takže to k tomu usnesení. Samozřejmě pokud dojde k podrobné rozpravě, načtu ho i tam.

Děkuji tedy panu ministrovi za jeho vystoupení. Já bych se ho ještě z této pozice chtěla zeptat na pár dotazů, na pár, myslím, zásadních dotazů, které bych byla ráda, kdyby později zodpověděl.

Vy jste tedy řekl - vyjádřil jste se i v médiích - o rotační výuce. Ano, tomu rozumím, ale tady nastává jedna zásadní otázka, kterou chtějí všichni slyšet. Máte plány, je to skvělé, akorát si musíme uvědomit, že je téměř konec března. Já se tedy ptám, kdy přijde ta první vlna rozvolňování škol, jestli to tedy bude, jak hovořil pan ministr zdravotnictví Blatný, v polovině dubna. Zkrátka si myslím, že jelikož tento termín už je za čtrnáct dnů, tak byste měl jako ministr vědět, zda se k tomu opravdu schyluje a v polovině dubna můžeme tedy počítat s tím, že ten váš plán bude aktivován a vrátí se do škol žáci alespoň tedy po jednotlivých týdnech. Takže to bych se chtěla zeptat.

Další věc - frekvence testování. V médiích to nebylo zřejmé, jak často, tady jste dneska zmínil, bedlivě jsem vás poslouchala, dvakrát týdně. Můj dotaz také směřuje na to - vy jste tedy řekl antigenní testy. Asi se tedy vypustily ty PCR testy, které byly původně, teď jsou tedy antigenní testy. Já bych se chtěla zeptat, jaké antigenní testy jsou objednané, protože můžu říct, že děti resp. i někteří dospělí mají naprostou hrůzu z toho, že se jim každý týden, ne-li dvakrát týdně s prominutím budete šťourat v nose a myslím si, že dítě v první třídě z toho opravdu není nadšené. A mohlo by to taky dopadnout tak, že bude mít hrůzu vůbec z toho do školy chodit, což si myslím, že není cílem, protože dítě by mělo do školy chodit rádo, a ne s hrůzou, že bude trpět, protože si myslím, že to je opravdu nepříjemné. Kdo to už absolvoval, tak to jistě sám ví.

Dále se chci zeptat, jak je to s vakcinací pro učitele. Vím, že ten registr již funguje. A neustále se v médiích dozvídáme, že zajištěno to je, není, pak se dozvíme, že zase přijde vakcína, nepřijde vakcína. Zkrátka se chci zeptat, jak to vypadá s proočkovaností učitelů, opravdu jestli v tuto chvíli máte nějaká jasná data. A také na to, pokud učitel - což si myslím, že už proběhlo i v médiích - odmítne resp. se nebude chtít nechat očkovat, což se může stát, je to občan stejně jako každý jiný, tak zdali bude donucen k tomu, aby se pravidelně testoval nebo nebude moct učit. Protože jsem zaznamenala na sociálních sítích, nevím samozřejmě, jestli je to pravdivé, říkám, pouze jsem to tam zaznamenala a budu ráda, když to samozřejmě pravda nebude, že už bylo naznačeno nějaké paní učitelce, která dala najevo, že se nechce nechat testovat, tak jí bylo naznačeno, že zřejmě přijde o práci a nemá na škole už svoje místo. To jsem si přečetla a chtěla bych pouze, jestli byste to mohl nějakým způsobem dementovat, vyvrátit, protože je to dost vážná a zásadní věc. A člověk, který vystudoval pět let vysoké školy, tak považuji za naprosto nepřípustné, aby mu nebylo umožněno vykonávat jeho profesi, to, co studoval, jenom proto, že se nechce v tuhle chvíli nechat testovat, pardon očkovat.

Vítám to, že jste řekl, že by se otevřely v první vlně malotřídky do 75 žáků, což je i maximum, což tedy vítám. Je to krok, který tady už měl být od vás řečen dávno.

Chci se zeptat na kroužky. Vím, že jste v médiích dementoval, že epidemiologická situace to neumožňuje. Ale přesto se chci zeptat znovu, protože hlavně ten první stupeň. Zkrátka myslím si, když rok děti nechodí do školy, nechodí na kroužky, tak je to do budoucna opravdu velice poznamená, a nevím, proč by dítě nemohlo chodit do hudebního kroužku na hraní flétny nebo na výtvarný kroužek.

Zkrátka proč opět neumožníme přes nějaké hygienické opatření, aby se děti mohly vzdělávat, aby se mohly rozvíjet, a myslím si, že tohle je naprosto špatně, protože jsme úplně rezignovali na volnočasové aktivity, na různé vzdělávací věci a tohle jsou důležité věci jako kroužky. To prostě k dětem patří a nevím, proč by jim to mělo být upíráno a bůhví, na jak ještě dlouho.

Takže to jsou mé otázky. Jedna tedy z těch hlavních je, jestli by nám tady pan ministr školství mohl sdělit nejenom ten plán, který představil, ale také to datum, kdy se ten plán spustí. Když epidemiologická situace řekněme zůstane taková, jaká je dnes, nebo dojde k jejímu zlepšení, budou tedy po druhé polovině dubna otevřeny školy? Pokud se samozřejmě zhorší, bude k tomu vláda přistupovat jak? Rozumím tomu, že je to také na Ministerstvu zdravotnictví. S panem Blatným o tomto také velice často mluvím, ale stejně si myslím, že by vláda měla mít nějaký jasný plán, a my bychom měli vědět, jestli tedy v polovině dubna děti půjdou do škol. Nejdříve tady byl termín 1. března, z toho už sešlo. Dneska je tady zase polovina dubna. Myslím si, že by to mělo být jasně, konečně jasně po takové době řečeno. Jsme opravdu země, která má nejdéle - musím to zopakovat - zavřené školy v celé Evropě.

Poslední věc, kterou jsem si přečetla v médiích a chtěla bych také, aby ji pan ministr případně dementoval, je opakování ročníku. Opravdu tahle debata běží na sociálních sítích a já bych chtěla, aby se k tomu pan ministr tady vyjádřil, jestli tedy se uvažuje nad tím, že by se opakovaly ročníky, nebo se nad tím vůbec neuvažuje. Ptají se mě lidi, tak bych byla ráda, kdyby se k tomuto také vyjádřil. Myslím si, že by vláda měla co nejdříve školy otevřít za všech možných hygienických opatření a podmínek, ale opravdu už tady rok čekáme na to, až se otevřou školy, a mně připadá prostě, že se nic neděje a že se to neustále odkládá. A bojím se, že se to bude odkládat až do konce června, kdy se řekne: tak, a teď jsou dvouměsíční prázdniny, v září uvidíme. Což považuji rok školy, rok života dětí na naprosto tristní. A věřím tomu, že opravdu se vláda snaží a doufám, že se tady snaží udělat všechno pro to, aby naši žáci, děti a studenti se mohli konečně vzdělávat, aby mohli chodit na kroužky, aby mohli konečně žít normální život. A doufám, že vláda opravdu zajistila antigenní testy takové, které neublíží tomu dítěti, nebude z toho mít hrůzu, bude jich dostatek a zkrátka, aby se už konečně něco dělo. I když já sama za sebe musím říct, že bych byla nejraději, kdyby žádné testy nebyly, žádné respirátory ani roušky nebyly a děti mohly normálně chodit do škol. To samozřejmě si myslím, že se na tom všichni shodneme, a víc k tomu asi není potřeba dodávat. Děkuji.

