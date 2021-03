Ivo Valenta: Spisovatel se musí v hrobě obracet

reklama

Autor dětských knížek s po smrti dočkal „vděku“… Jeho oblíbené knihy, které byly vydány přibližně ve stovce zemí a mají obrovský komerční úspěch již desítky let, nyní nesmí vycházet.

Anketa Má poslanec Lubomír Volný vaši důvěru? Ano 28% Ne 72% hlasovalo: 9070 lidí

Najednou má někdo pocit, že jsou rasistické. A důvod? Směšný!

Tak například ten, že kreslená čínská postavička má šikmé oči naznačené jen čárkou a drží misku rýže. Africké postavy zase nemají boty a košile a používají sukénky z trávy.

Co to zase je za šikanu? Proč by čínská postava nemohla mít úzké oči, když je tomu tak vesměs i v reálu a je to pro tyto osoby typický znak? A proč by nemohla kreslená postava jíst rýži, když je to v těchto zemích typická součást jídelníčku?

A Afrika? Copak v ní nejsou lokality, v nichž lidé nechodí oblečeni, ale používají na tělo jen dekorace z přírodních materiálů? Ptal se jich vůbec někdo, zda je podobná kresba irituje?

Tohle rozhodně není rasismus, to je realita, kterou nikdo nikoho neuráží! To už opravdu ani v pohádkách autoři nemohou využívat vlastní kreativitu a představivost? Je přece na zákazníkovi, zda si knihu koupí, nebo ne. Kde to žijeme?

Z podobného pranýřování autorů, zvláště posmrtně, se mi opravdu zvedá žaludek.

ZDE

Poznámka redakce: 75% podíl ve společnosti OUR MEDIA a.s. vlastní společnost SYNOT INVEST LIMITED podnikatele a senátora Iva Valenty

Ivo Valenta BPP



Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Ivo Valenta: Poslední rána pro krachující živnostníky Ivo Valenta: Na nová vládní nařízení navíc tvrdě doplatí především lidé z nejmenších obcí Ivo Valenta: Je tu další chaos – co se školami? Ivo Valenta: Další falešné naděje

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.