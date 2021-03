Jakob (TOP 09): Otázkou je, zda pravomoci v tomto rozsahu jsou ku prospěchu věci

reklama

Vážené dámy, vážení pánové,

já z té diskuze, která je jednostranná, tak jsem zatím trošičku zklamán, protože tady opravdu projednáváme naprosto klíčovou novelu, která poznamená nebo ovlivní - doufejme, že ve výsledku pozitivně - ekonomickou bilanci a vývoj téhle země. Takže já se připojuji ke kolegům a byl bych moc rád, aby paní ministryně, která tedy teď odchází, tak aby s námi tu diskuzi vedla. Jsme ve Sněmovně, v Parlamentu, tedy v místě, kde se diskuze opravdu vést má.

Zároveň bych se připojil také k tomu, aby nás pan guvernér seznámil s tím, jak ta opatření doposud fungují. Považuji to za naprosto klíčové pro naše další rozhodování. Pokud by ta diskuze tady neprobíhala a nevedla se, tak se samozřejmě připojuji k návrhu, který tady zazněl, tedy vrátit projednání do druhého čtení.

Jak jsem již řekl, projednáváme tady opravdu klíčovou novelu. Kolegové předřečníci uvedli spoustu zásadních záležitostí, argumentů i dotazů. Já bych si dovolil k tomu ještě říct, že tady ta novela je předkládána primárně z důvodu změny v provádění měnové politiky zejména v Evropské unii a eurozóně. Jak je naším dobrým českým zvykem, tak kromě toho k tomu přidáváme spoustu dalších záležitostí navíc, a jak tady už padlo, jsou to zejména pravomoci České národní banky, zejména tedy na hypotečním a úvěrovém trhu.

Já se to pokusím říct trochu jinými, asi ne tolik fundovanými slovy jako kolegové. V té novele je zaváděna celá řada úvěrových ukazatelů, opatření, omezení obchodů a úvěrových operací. Co je podstatou komerční banky? To je přece podnikatelský subjekt, který usiluje o nějaký zisk. A ten zisk nemá tvořit primárně z poplatků, což už tak ani není a i v řadách tady kolegů z ANO jsou lidé, teď tady nevidím Patrika Nachera, kteří proti těmto nesmyslným poplatkům bojovali, ale komerční banka přece tvoří primárně zisk s tím, že si vyhodnocuje riziko, za které poskytuje úvěr, a to riziko si stanovuje ve výši úrokové sazby. To je ten základní princip a tahle novela zvyšuje pravomoci centrální banky natolik, že komerční banky jsou v tomto výrazně omezeny, a vlastně centrální banka potom stanovuje a vyhodnocuje ta rizika za komerční banky. K čemu pak Komerční banky mají mít svoje riziková oddělení, vyhodnocovat jednotlivé případy, stanovovat si míru rizika a podle toho si stanovit podmínky toho úvěru, který poskytnou nebo neposkytnou.

Ztrácí se smysl, pokud bychom schválili tyto navýšené pravomoce České národní bance, tak tenhle základní princip fungování Komerčních bank je výrazně omezen a utlumen, což nepovažuji pro trh správné. Dovolím se vyjádřit rovnou i k balíku vlastně pozměňovacích návrhů, když už mám slovo, který se týká výjimek pro vybrané ukazatele u žadatelů o úvěr. Naprosto souhlasím s tím, že to omezení, že oba dva žadatelé musejí být do 36 let věku je omezující, když jeden z nich je byť o trochu starší, tak už na tu výjimku nedosáhnou, takže to mi určitě dává velký smysl.

Na druhou stranu, a ve vší úctě k těm návrhům, které tady jsou předneseny, tak rozšiřování té výjimky směrem nahoru, co se týká věku žadatelů, tak tady mám obavu, že už z výjimky by se stalo pravidlo a všechno ostatní, tak těch případů by bylo méně než těch výjimek, což už samo o sobě postrádá smysl. Každopádně vzhledem k závažnosti této novely, tak já se připojuji ke kolegům a moc prosím a žádám o tu diskuzi, aby tady ty argumenty padly, já se také rád nechám přesvědčit, že je to dobrá cesta. Notabene ta novela je potřebná, to je bezpochyby. Otázkou je, zdali ty nastavené pravomoci v tomto rozsahu jsou ku prospěchu věci. A i proto by mě opravdu také zajímaly ty dosavadní zkušenosti, jaký to má dopad, co ta opatření znamenají v rámci politiky České národní banky, tak to by mě opravdu zajímalo, a považuji to za naprosto klíčové pro rozhodování o této novele.

Takže já se moc těším a doufám, že ta diskuze tady proběhne. Děkuji.

