Jakob (TOP 09): Středočeši zabránili vyjmutí Čapího hnízda. Obavy zůstávají

“Jsem zvědavý, co se bude dít dál. Čapí hnízdo patrně vyjme ministerstvo financí, které tak podle Metodiky finančních toků zřejmě učinit může. To stejné ministerstvo financí, které před pár měsíci podle neoficiálně zveřejněné zprávy OLAF odmítlo OLAFu součinnost a spolupráci,” formuluje Jakob své obavy.

Navíc se zdá, že není dobojováno ani na středočeském území. V čele krajského zastupitelstva stojí Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO), která může běh událostí změnit jednoduchou personální obměnou. Současnému složení navíc odepřela právo hlasovat o usneseních: “Paní hejtmanka dnes odmítla dát hlasovat o našich návrzích usnesení. Za 13 dní možná krajské zastupitelstvo převolí složení Výboru Regionální rady ROP. Děsí mě, že to jsou indicie svědčící o tom, že zametání pod koberec bylo zahájeno,” přibližuje Jakob, v čem konkrétně vnímá možná rizika na krajské půdě.

Navíc i události jednání bezprostředně předcházející ukazují na pokusy dostat Čapí hnízdo z hledáčku EU. Podle slov Jana Jakoba došlo například k řadě zmatků okolo vydání zprávy OLAF: “Ředitel Úřadu Regionální rady nám nejprve slíbil poskytnout celou zprávu OLAF, o pár dní později na tiskové konferenci nervózně sdělil, že součástí materiálu nebude.” Tím ale záležitost neskončila. Zhruba týden před jednáním byli členové Rady vyzváni, aby respektovali doporučení právě zprávy OLAF, která jim byla k prostudování odepřena. “Absurdistán,” komentoval Jakob.

Jan Jakob bude i nadále usilovat o zachování Čapího hnízda v projektech evropského financování: “Pokud by byl projekt vyjmut, z evropské dotace by se stala dotace národní a záležitost by tak byla pro Evropskou unii uzavřená. My říkáme, ať se Andrej Babiš zodpovídá evropským institucím,” uzavírá Jakob.

autor: PV