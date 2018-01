Jan Skopeček: Vláda předkládá fejkové rozpočty

„V době několikaletého slušného růstu české ekonomiky není možné považovat deficit ve výši 6 mld. Kč za jakýkoliv úspěch. Rozpočet měl být dávno vyrovnaný. Výsledek hospodaření také ukazuje, že vláda opět zvyšovala běžné výdaje (o 62,6 mld. Kč) a opět nedokázala proinvestovat ani to, co si sama naplánovala (o 22 mld. Kč). Při takovém hospodaření považuji vyšší výběr daní za zbytečné obírání daňových poplatníků, kteří by jistě své peníze utratili lépe než stát. Je tedy čas na snižování daní a úsporu provozních výdajů státu. Ve finále bychom pak mohli mít nižší daně, menší a efektivnější stát a vyrovnané veřejné finance.

Loňský rozpočet navíc skončil s rozdílem 54 mld. Kč oproti schválenému rozpočtu a to přesto, že v roce 2017 nedošlo k žádným překotným ekonomickým událostem či krizím. Vláda, resp. hnutí ANO, tak představuje občanům a předkládá poslancům ke schválení ‚fejkové‘ rozpočty, které mají ve finále dramaticky jiné výsledky.“

Ing. et Ing. Jan Skopeček ODS



