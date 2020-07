Janda (ODS): Nová ohniska šíření koronaviru v Moravskoslezském kraji se dala včas podchytit

reklama

Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážení členové vlády, vážené dámy, vážení pánové, já už jsem tady chtěl několikrát reagovat ve faktické poznámce, ale počkal jsem si poctivě. Spousta věcí, co tady teď budu zmiňovat, tak už tady padla, ale jak se říká, pane ministře, opakování je matka moudrosti.

Zabýváme se tu dnes něčím, co vůbec nemusel být takový problém. Nová ohniska šíření koronaviru v Moravskoslezském kraji se dala včas podchytit. Lepší testování, předávání informací, cílené zavádění karantény, zavírání provozů s nadměrným výskytem nakažených. To přece nejsou žádné zázračné recepty, to je běžný postup. Zdá se ale, že vláda ani několik měsíců od prvního vypuknutí pandemie v naší republice se nepoučila. Na Karvinsku naprosto selhala. Příslušná ministerstva a podřízené úřady se v mnohém chovaly jako amatéři. Neříkám to jako nějakou povinnou kritiku vlády, ale 1,2 mil. obyvatel Moravskoslezského kraje si zaslouží vědět, kdo za tuto situaci může. A vědět, že když už se nedočkali zastání u vlády, tak že toho zastání se jim dostane aspoň tady v Poslanecké sněmovně.

A v čem spočívá to selhání? Jen pár příkladů. Testovat se začalo pozdě a v příliš malém měřítku. Vůči používaným rychlotestům se objevily výhrady, mimo jiné i ze strany krajského hejtmana Ivo Vondráka, mimochodem našeho poslaneckého kolegy, který je tady za vaše hnutí ANO. Je hezké, že se kdysi pan premiér v předvolební kampani chlubil, jak na něj mají regionální exponenti ANO mobil. Ale k čemu to je, když nefunguje ani komunikace mezi krajem a vládou, byť obojí je ve stejných stranických barvách?

Na výsledky důkladnějších PCR testů se čeká zbytečně dlouho, testování probíhá chaoticky a tak, jak si ve společném prohlášení postěžovali starostové Karvinska. Testovací kapacity se měly včas a pořádně posílit. Krajská hygienická stanice situaci evidentně nezvládla. Jen pro názornost. 5. května vydala rozhodnutí k opatření pro OKD. O necelé dva týdny později, 18. května, ale při odebrání 600 vzorků byla celá desetina pozitivních. To nebyla masivní nákaza? Proč se hned nezačaly dělat testy i na dalších šachtách? Ujišťování, že krajská hygienická stanice dělá kompetentní kroky s klidem a rozvahou, mě o její dobré práci moc nepřesvědčila. Odpovědnost za to padá na hlavu Ministerstva zdravotnictví, pod kterou hygiena spadá. Karanténa se prakticky nevyhlašuje, a pokud ano, tak málo. A o chytré karanténě, jak už tady zmiňoval pan ministr, nemá cenu vůbec mluvit, protože už jenom označení chytrá se v tomto případě ukázalo jako nesmysl.

Naprosto neuvěřitelné pak je, jak chaoticky se stát jakožto vlastník v OKD choval. Nezajistil dostatek hygienických prostředků a ochranných pomůcek. Nefungovalo bezpečné střídání směn, ani omezování kontaktů v hlubinných dolech. Když se ukázalo, že koronavirus se v dolech začal šířit příliš rychle, na co se vlastně čekalo? Proč se nezavřely už dřív? Proč se ponechaly šachty v provozu, a tím způsobily lokální pandemie, které byly fakticky i mediálně vztaženy ke Karviné. A nebylo třeba cílem dosáhnout nuceného přerušení těžby, aby horníci byli doma kvůli překážkám na straně zaměstnavatele se 100% platem.

Takže, už to tady zmiňoval pan ministr, bude před krajskými volbami klid a spokojenost, pane ministře? Já také, jak tady moje paní kolegyně Golasowská, já také v krajských volbách nekandiduji, nekandiduji ani v senátních, abyste to věděl pro upřesnění. Na to by měla tady i na vše odpovědět paní ministryně financí, která tady, když projednáváme tento závažný bod, není, a přitom pod tento její rezort výkon vlastnických práv spadá.

Když to shrnu, vláda se na Karvinsko a potažmo na celý Moravskoslezský kraj vykašlala. Představte si, že by se něco podobného stalo v Praze, která má shodou okolností podobný počet obyvatel. Třeba v některé firmě ze skupiny ČKD nebo v Dopravním podniku. Jednala by vláda stejně, chaoticky? Těžko říct. Já se ale na lidi u nás nevykašlu i proto, že jsem se v tomto kraji narodil, že tam žiji a že Moravskoslezský kraj tady ve Sněmovně zastupuji. Chtěl bych tedy od příslušných členů vlády vědět, proč se chovali tak liknavě a hlavně jaké plány mají na zvládnutí pandemie v tamních ohniscích. Přes milion obyvatel kraje si jistě tyto odpovědi zaslouží.

A dále bych chtěl reagovat na pana místopředsedu Hanzela prostřednictvím vás, pane místopředsedo. Vy jste ve své řeči zmínil, já jsem opoziční politik, a vy jste zmínil, že opozice pranýřuje hejtmana a primátora. Já je nepranýřuji. Já veškerou vinu tady za to dávám vládě.

Pak k nějakým vyjádřením pana ministra. My jsme si vyměnili pár tweetů a pan ministr zmínil, že byl v Moravskoslezském kraji ve čtvrtek a že byl v Ostravě. Tak se vás ptám, pane ministře, proč jste nenavštívil Karvinsko a proč jste nenavštívil dotčené doly?

Pak jste tady řekl, něco v Moravskoslezském kraji selhalo. V Moravskoslezském kraji nic neselhalo, selhal jste pouze vy.

A ještě se tady vrátím, když jsme tady řešili tu bezpříznakovost. Víte, proč ti horníci jsou bezpříznakoví? Mě třeba tady překvapil pan Hájek, jak to obhajoval, ale havířina je těžká práce, a když ten horník vyjede z toho dolu, většinou kašle, tak si myslí, jako že není příznakový. Dává to té práci. A pokud dělají takovou těžkou práci, tak určitě ta opatření měla být třikrát, čtyřikrát, možná desetkrát vyšší než u normálně pracujících lidí. To je asi všechno. Děkuji vám za pozornost. (Potlesk poslanců ODS.)

