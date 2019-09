Janulík (ANO): Léta pozoruji taktiku mírného okopávání Izreale

Děkuji za slovo, pane předsedající. Mně to připomíná ten příběh, že jsme to mysleli dobře, ale zase to dopadne jako obvykle. Vypadalo to tak jednoznačně a snadně. Já snad jenom na margo kolegy Luzara, to volání po stejném metru, doufám, že to nevezme úkorně, je přitažené za vlasy. Aspoň z mého pohledu, samozřejmě. Protože nikdo jiný nemusel strpět holocaust, protože o tom stejném metru se dá diskutovat. Chápu, že diplomacie ústy ministra zahraničí musí být opatrná, my nejsme diplomati, my jsme zákonodárný sbor, takže my myslím si nemusíme zachovávat ty jeho regule. I když samozřejmě zvažovat musíme taky, ale tady mně připadá, alespoň já jsem měl ten pocit z počátku, že to je velmi jednoznačné, protože jestli někdo zneužívá UNESCO, což považuji za naprosto zřejmé. v podstatě k politickým věcem, tak to úplně míjí ten původní záměr, se kterým UNESCO bylo ustaveno. To, že tady stojím, že samozřejmě i důsledek toho, že jsem vedoucí skupiny přátel Izraele, je nás tady, pokud se nemýlím, k dnešnímu dni 55 ze 200 poslanců, takže jsme nejsilnější skupina, takže mně to připadá logické, že není to tak, že bychom přijímali usnesení každý týden, to určitě ne, ale pokud je to takovéto flagrantní, takže mně připadá logické, že se k tomu nějakým způsobem vyjádříme.

Chápu kolegy, že třeba říkají, protože nesledují situaci, takže se v tom příliš třeba nemusejí orientovat, tomu taky rozumím - ale ten, kdo se v tom orientuje, tak pozoruje celá léta tu změnu taktiky a drobné okopávání a "mírný pokrok v mezích zákona", který neustále směřuje proti státu Izrael. A nezlobte se, slyšel jsem tady výhradu, že antisemitismus není totéž co protiizraelství. Mně to splývá. Jestli je někdo proti Izraeli, tak je z mého pohledu antisemita a to, že je to baleno do různých věcí, že to má vypadat jako bojkot, že to je snad hospodářské a není to politické - ne, vždycky je to politika a vždycky je to jenom ten antisemitismus, ale je prostě v jiném kabátě.

Nicméně, dopadlo to, jak to dopadlo. Kloním se k názoru, že by to tedy mohl předpokládám v příštím týdnu projednat zahraniční výbor tak, abychom se, až se tady sejdeme příště v září, se k tomu mohli hlasováním vyjádřit. To je můj návrh. Děkuji.

