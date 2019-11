Janulík (ANO): Z čeho všeho je dnes obviňované očkování, to je až s podivem

Dobrý den, dámy a pánové. Děkuji za slovo, pane předsedající.

No, já myslím, že vidíte, že tady probíhá defilé lékařů, ještě zdaleka nekončí. Logicky se k tomu snažíme jako lékaři vyjádřit, ale ujišťuji vás, že to je - bavíme se tady skoro z 99 % o dětech - všimněte si, že to je očkování dětí. Samozřejmě se očkují i dospělí, ale my jsme to v podstatě jaksi zúžili jenom na ty děti, nebo to tak jako podvědomě vnímáme, že se jedná jenom o ty děti. I když samozřejmě musíme brát v potaz, že to nejsou jenom dětští pacienti. To za prvé.

Ale trošku se nám z toho vytratila taková ta elementární věc, že jeden z největších medicínských pokroků v historii lidstva, který se objevil, a který zásadním způsobem změnil civilizaci, tak je očkování. Nikdo z nás už si to neuvědomuje, nevnímá to a považujeme to za samozřejmost, ale já třeba vím, že v mé rodině, že moje prababička narozená cirka 1870 měla 14 dětí, ale sedm z toho nedožilo dvou let věku. A na to jsme jaksi strašně rychle zapomněli a ten zásadní zlom, který to znamenalo ve vývoji civilizace a lidstva, už prostě považujeme za samozřejmý.

A dneska se tady bavíme o odškodňování vlastně něčeho, co samozřejmě z logiky věci musí mít taky vždycky nějaké vedlejší účinky a žádná metoda v medicíně nefunguje úplně na 100 %, nebo není samospasitelná. A prostě je to otázka z nějaké statistiky, možná i stochastiky. Ale to, že jsme pokročili jako civilizace a samozřejmě i náš stát tak daleko, že už odškodňujeme i to "páchání dobrá", které je zatíženo nějakou statistickou chybou, tak jenom svědčí o tom, jak velký kus cesty jsme ušli.

A dokonce debatujeme o tom, že když já jako lékař, nebo jakýkoliv zdravotník, udělá to, co udělat má, to znamená, že se po něm vyžaduje, aby zaočkoval své pacienty, tak že by za to dokonce mohl být postihován. Protože každá metoda, nejenom očkování, jakákoliv diagnostická, terapeutická, medicínská, metoda, je zatížena nějakou chybou. Už jenom svoji generis nebo proto, že to vykonávají lidé na lidech.

A my už jsme se dostali tak daleko - jenom vás všechny chci upozornit, že to je po hříchu vysoce specifický odborný medicínský problém a nepouštějte se do žádných laických soudů. Proto je tam navrhovaná nějaká komise odborníků, a tak dále a tak dále, aby se ty věci posoudily. Jak říkala paní profesorka, to, že bude mít dítě teplotu, no to je žádoucí efekt. Tohle přesně od toho očekáváme a to chceme. Takže musíme opravdu na lékárenských vahách zvážit, kam to vlastně může dospět, nebo kam bychom chtěli, aby se to dostalo, co vlastně budeme odškodňovat a co už nebudeme odškodňovat. A z čeho všeho je dneska obviňované očkování, no to je tedy až s podivem a ukáže asi zase nějaký čas, jak to vlastně doopravdy je, protože to bude vyžadovat léta práce a výzkumu. Ale nicméně, jestliže se očkuje nějakých, já nevím, přibližně 150 let, tak se podívejte, co se za těch 150 let událo, kam jsme se dostali.

Takže já bych opravdu do toho už nevnášel žádné další aspekty, zůstal bych u toho návrhu, který tady přednášel pan ministr a uvidíme, jak to život bude řešit dál.

Děkuji.

MUDr. Miloslav Janulík ANO 2011



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Adámková (ANO): Nechceme dělat zákon na jeden dva roky Kaňkovský (KDU-ČSL): Je to vstřícné gesto vůči poškozeným rodinám Farský (STAN): Tento zákon jsme mohli mít už dva roky Ministr Vojtěch: Institut odškodnění by měl také trošku otupit hrany odpůrcům očkování

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.