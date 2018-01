Byla to připravená akce, to napadení pana prezidenta nebo absolutní selhání ochranky?

Ženská co neměla ani průkazku novináře,ani foták či diktafon.Ba co víc ani občanku.

Kdo to kontroloval.Byl to malý prostor, kde snad by se dali všichni zkontrolovat,než tam pustím chráněnou osobu.

Protokolář se smál a jen pak zvedl hůlku. Já bych asi ztuhnul a měl zděšený obličej

Jaromír Tasáry BPP



