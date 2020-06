Jarošová (SPD): Minářovi zachutnala moc. Pozor, Mikuláši, jde o silně návykovou drogu!

reklama

Tak jako již v minulosti několikrát, Mikuláš Minář s jeho uskupení „Milion chvilek pro demokracii“ opět hřímali z tribun a tepali do tuzemských poměrů s cílem vnucovat nám všem jejich pojetí funkčního státu a správného pojetí demokracie. Nevím, zda brání lidem typu pana Mináře někdo v tom, aby v případě, že nesouhlasí s poměry v naší zemi, vstoupili do politického ringu a prostřednictvím voleb zjednali nápravu.

Odsud posud!

Je jasné, že ne vše je v našem státě ideální. Pan Minář proto doufá ve změny. Ve změny doufám i já. Rozdíl mezi námi je však v tom, že zatímco já se utkávám s oponenty prostřednictvím volebního klání, Minář a jemu podobní vsadili na sílu anonymní ulice. To sice lze, neboť i to je výsadou demokracie, výsledek však působí trochu lacině a zbaběle, protože s sebou nenese žádnou politickou odpovědnost. Ovládat dav může být vzrušující, vnímat potlesk určený jen vám návykové, což je nejspíš ono, co Mináře tak láká. Nestačí to však k tomu, aby mohl určovat, kdo kde má sedět, či jaký ministr smí vykonávat svůj úřad. Mikuláš Minář okusil drogu, která mu evidentně zachutnala a která je silně návyková. Plně respektuji jeho volbu být pod jejím vlivem. Nebráním mu opájet se pocitem moci, který není lidem jeho věku a životních zkušeností běžně dán. Co však respektovat v žádném případě nehodlám je to, že tu chce kdosi přepisovat politickou mapu naší země bez toho, aby k tomu získal mandát vzešlý z voleb.

Skládala jsem slib

Jako poslankyně Parlamentu České republiky jsem skládala slib, ve kterém jsem se zavázala vykonávat svůj mandát v zájmu všeho lidu a dle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Nikdy bych se nesnížila k tomu, prosazovat vůli pana Mináře a jemu podobných, tak jako někteří opoziční politici. Ani pro to, že má podporu jemu podobných na Letenské pláni. Disponují-li totiž silou, kterou si myslí, že mají, ať si založí vlastní stranu a volby ukáží. Do té doby musí respektovat vůli těch občanů, kteří mají na věc zcela jiný názor a prosazují ho prostřednictvím těch zákonodárců, které si do zastupitelských orgánů zvolili! To je totiž, pane Mináři, ta jediná a autentická demokracie, na které je postaveno naše státní zřízení!

