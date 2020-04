Jarošová (SPD): Navrhujeme přejít od plošného vyplácení sociálních dávek k adresnějšímu

reklama

Vážená vládo, vážené dámy, vážení pánové,

stojíme dnes před rozhodnutím, zda posvětíme záměr vlády a zvedneme ruku pro další prodloužení nouzového stavu v naší zemi, který je, jak se shodneme, nepříjemným zásahem do osobních svobod každého občana. A který zároveň umožňuje vládě přijímat opatření, která by za normálního stavu přijmout nemohla.

Jistě se všichni shodneme, že vyhlášení nouzového stavu za současné situace je opodstatněné, protože záchrana životů a zdraví obyvatel je prioritní. V pořadí druhou prioritou však musí být ochrana našich živnostníků a malých firem, na které mají současná opatření devastační (devastující) účinek. Živnostníci nemohou provozovat svoji činnost, uchází jim zisk a mohou se dostat do neočekávané a přechodné platební neschopnosti. Týká se to i příjmů velkého počtu našich obyvatel, kdy zaměstnanci jsou propouštěni nebo v důsledku zavřených škol jsou rodiče nuceni pobývat doma se svými dětmi, což vede k výraznému propadu příjmů hodně domácností. Lze přitom očekávat, že tyto krátkodobé ekonomické dopady se budou i nadále prohlubovat. Všem těmto lidem jsme povinni pomoci. A to rychle a účinně. Myslím si, že půjčky nebo odklady plateb určitě jsou dobré, ale problém však neřeší, jenom ho odkládají.

Anketa Je pro vás generál Petr Pavel důvěryhodnou osobou? Ano 2% Ne 98% hlasovalo: 8080 lidí

Vláda by podle mě v první řadě měla přehodnotit své priority v oblasti třeba státních zakázek. Zda je opravdu nutné třeba nakupovat drahé americké vrtulníky nebo posilovat drahé zahraniční mise. Pak se mi zdá neomluvitelné v této nelehké době vydávání stovek milionů na podporu politických neziskovek. Vláda by také měla tak, jak to v SPD celou dobu navrhujeme, lépe posoudit oprávněnost vyplácených sociálních dávek a přejít od vyplácení plošného k tomu adresnějšímu, které je vázané na splnění jistých podmínek tak, aby je obdrželi ti potřební a ne paraziti. To je vyhazování peněz oknem. Já si nemyslím, že jsme v situaci, kdy si můžeme něco takového dovolit.

SPD se v současné nelehké situaci chovala vždy konstruktivně a hodláme v tom i nadále pokračovat. Proto podpoříme prodloužení nouzového stavu do konce dubna, tedy do 30. dubna, protože zdraví a ochrana občanů je pro nás prioritou. Ale zároveň žádáme i po vládě, aby odpovědně přehodnotila zbytečné výdaje a použila je raději na účinnou pomoc našim lidem, firmám, živnostníkům. Právě na ně totiž můžeme být všichni právem hrdi, jak skvěle tuhle blbou situaci zvládají, s tolika omezeními. A přeji nám všem, ať se nám život co nejdřív vrátí do svých kolejí, na které jsme zvyklí.

Děkuji.

Monika Jarošová SPD



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Jarošová (SPD): 55 000 občanů zůstane bez zdravotní péče Jarošová (SPD): Veřejný ochránce práv nemůže sloužit jako prodloužená ruka různých neziskovek Jarošová (SPD): Český spotřebitel rozhodně není nic míň než třeba německý Jarošová (SPD): Rozpolcenost premiéra Babiše

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.