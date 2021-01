Jarošová (SPD): O exotické ovoce rozhodně nepřijdeme

reklama

Dobré ráno, vážení kolegové, vážené kolegyně. Jsem velmi ráda, že dnes projednáváme zákon jak o potravinách druhé jakosti, tak i s ním související návrh z pera hnutí SPD na zvýšení potravinové soběstačnosti, a to v konečném, třetím čtení. Jelikož jsem k tomuto tématu několikrát vystupovala, stručně se zde zmíním o našem návrhu, a to zavedení zákonné povinnosti prodávat na našem trhu základní potraviny, ve kterých jsme byli v minulosti soběstační, a tím narovnáme trh s potravinami. Jen zopakuji, že jejich podíl v našem návrhu stanovujeme na 55 % v roce 2022 s tím, že v každém dalším roce se procenta navyšují o 3 % až do roku 2028, kdy bychom měli dosáhnout minimálně 73% podílu našich potravin na našem trhu. Pozitivní je, že už nyní řetězce deklarují, že jsou zásobeny českými výrobky z 59 %, tedy aspoň to reklamují ve svých sloganech, tak by pro ně začít v roce 2022 na 55 % neměl být žádný problém. Jedná se zhruba o 120 základních položek z více než 15 tisíc nabízených. To je necelé procento, to je zhruba 0,8 % položek, to znamená, naprosté minimum, které nemůže v žádném případě ohrozit pestrý sortiment zboží tak, jak je nám řetězci sugerováno. A přesto se tento návrh v médiích potýká s dezinformacemi, jak dojde ke snížení sortimentu, kvality nebo dokonce dojde ke zvýšení cen zboží. A to u zákona, který zatím ani nenabyl účinnosti, ani nenabyl platnosti, a už se potýká s takovými obavami a dezinformacemi. Ne, je to právě naopak. Jedná se o předem vyhláškou určené potraviny, jak jsem říkala, je jich asi 120 a to jsou potraviny, které jsme si schopni u nás vypěstovat, v případě zvířat odchovat, takže o exotické ovoce rozhodně nepřijdeme a kvalita jídla se naopak navýší a cena se nám sníží, protože ceny zemědělských dodavatelů, našich dodavatelů v České republice, jsou dlouhodobě na nízké úrovni a hlavně podporou tohoto našeho návrhu, vážení kolegové a kolegyně, podpoříte i kvalitní, čerstvé a hlavně bezpečné potraviny, o které je zvýšení zájem našich zákazníků. Děkuji vám za pozornost, děkuji vám za podporu tohoto našeho návrhu, ale i celého zákona. Děkuji.

