Jarošová (SPD): Pane Babiši, kdy bude líp? Zatím máme na talíři největší inflaci v EU

reklama

Podle informace, kterou přinesla v nedávné době média, sužuje Českou republiku nejvyšší míra inflace ze všech zemí Evropské unie. Převedeno do srozumitelného jazyka nás ze všech unijních zemí postihlo největší zdražování a znehodnocování peněz. Každý, kdo v poslední době zavítal do obchodu, musel být šokován skokovým navýšením cen zboží, zejména pak ovoce a zeleniny. V plné nahotě se tak projevilo nebezpečí, ukrývající se v potravinové nesoběstačnosti. Je to obzvláště znepokojující za současné situace, kdy převážnou většinu potravin dovážíme ze zemí, které byly pandemií koronaviru postiženy nejvíce.

Dovoz, trh… Najděte si jiné výmluvy

Závislost zásobování základními potravinami na dovozu je časovanou bombou, jejíž roznětku nemáme pod kontrolou, což se v době právě probíhající krize plně prokázalo. Heslem hnutí premiéra Babiše, se kterým vyhrál volby, znělo: „Ano, bude líp!“ Ptám se tedy pana premiéra, kdy ono „líp“ nastane? Je to snad stav, kdy se lidem znehodnocují jejich úspory nebo kdy jim do jedné kapsy přidanou tisícikorunu vytáhnou z druhé dvakrát? Lze namítnout, že ceny dovážených komodit nelze ovlivnit, neboť jejich úroveň určuje trh. Co však ovlivnit lze a co je zcela v rukou vlády, je zajištění soběstačnosti při výrobě základních potravin. Je nutné vrátit stav v této oblasti do časů, kdy jsme byli zcela soběstační ve výrobě masa a mléka a dokonce jsme byli schopni přebytky vyvážet. I v produkci obilovin jsme si vedli nesrovnatelně lépe než je tomu v současnosti.

Svůj k svému

Prožíváme těžké chvíle a mám obavu, že nejhorší ekonomické dopady ještě přijdou. Je tedy nutné vzít si do budoucna z této situace maximální poučení a odstranit chyby, kterých jsme se v polistopadovém vývoji dopustili. Navrácení potravinové soběstačnosti do rukou našich pěstitelů, chovatelů, zpracovatelů a výrobců by mělo být pro odpovědnou vládu prioritou číslo jedna! V opačném případě si budu si muset klást otázku, zda jí tento stav vlastně nevyhovuje.

Monika Jarošová SPD



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Jarošová (SPD): Požadujeme zákaz usmrcení metodou zmražení bez předchozího omráčení Jarošová (SPD): Kdo dá lidem záruku, že těžbou nepřijdou o zdroj pitné vody Jarošová (SPD): Nechtěné prvenství v EU Jarošová (SPD): Řetězce nám cpou cizí zboží. Potravinová soběstačnost mizí. Bude co jíst?

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.