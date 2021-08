Jarošová (SPD): Proč nepřijmout afghánské tlumočníky

reklama

V současné době jsme svědky masivní kampaně, která má českou populaci přesvědčit o tom, že je třeba do České republiky dostat „údajné“ spolupracovníky afgánského původu, neboť jim za pomoc českým vojákům a diplomatům hrozí z rukou Tálibánu smrt.

Cílí se na naše svědomí a apeluje na naší lidskost... Prý není problémem přijmout tyto lidí na území České republiky a postarat se o ně. Já to tedy rozhodně jako problém vidím, a ne malý. Za těmito lidmi by totiž přicestovaly početné rodiny, které bývají u podobných etnik značně početné.

Je sice možné (i když bych to rozhodně neriskovala) že ti, kterým bychom pomohli, by mohli projevovat vděčnost a být bezproblémovými hosty. Již si však nejsem jistá tím, že to samé by nutně muselo platit v případě jejich dětí a dalších následných generací. Že se nejedná o zbytečnou obavu, dokládá například Francie či Německo. Zde se nejvíce islamistických radikálů rekrutovalo z těch, kteří již vyrostli v těchto zemích a které ovlivňovalo tamní školství a evropské kulturní prostředí. I to však nezabránilo jejich radikalizaci, se kterou vztáhli ruku na ty, kteří jejich rodičům kdysi poskytli domov!

Je třeba si uvědomit, že ač údajně vzdělaní, přesto pocházejí Afgánci ze zcela jiného kulturního prostředí. Ačkoli ho opustí, často i nadále praktikují jeho zvyklosti a dodržují tamní pravidla. Ženy dále často nosí burky či hidžáby, a muži i nadále navštěvují mešity, kde poslouchají slova o tom, že islám je nadřazené náboženství, kterému musí ostatní jinověrci či bezvěrci sloužit! Slýchají i to, že nikoliv demokracie, ale Shária má být tím, co bude určovat pravidla života každého muslima.

Tvrdím, že chce-li naše země opravdu těmto lidem pomoci, pak ať jim zajistí přesun do kulturně a nábožensky spřízněné země, kde jednak budou mezi svými a jednak jim tam nebude hrozit žádné nebezpečí. Například bohatý Katar, Saudská Arábie či Turecko by pro ně byly vhodnějšími destinacemi než naše Praha. Navíc by tam nemuseli vznášet žádný požadavek na případnou stavbu mešit, tak jako by tomu bylo u nás. A jsou-li opravdu údajně tak vzdělaní a fundovaní odborníci, každá tato společnost je jistě jako ráda přivítá do svých řad.

Monika Jarošová SPD



