Jarošová (SPD): Referendum je nejvyšším příkladem demokracie

Přeji dobré odpoledne, vážené dámy a pánové,

asi se zde všichni shodneme, že referendum je nejvyšším příkladem demokracie a že je proto nanejvýš žádoucí, aby byl konečně zařazen do našeho právního řádu. Hnutí SPD zákon o obecné referendu i v minulém volebním období opakovaně navrhovalo a strany napříč politickým spektrem ho opakovaně odmítaly. Naši politici prostě nenašli odvahu tento bod ústavy naplnit a věnovat ho našim občanům.

Až dnes jednáme o návrhu na referendum. Ne ovšem o návrhu z pera SPD, ale o návrhu poslanců sociální demokracie. Ale je tohle referendum? Nebo je to jen okleštěné nic opatřené podmínkami, které výkon přímé demokracie zcela znemožní? Jejich stanovení počtu občanů k podání původního návrhu v předpokládané výši 850 tisíc podpisů je jasným důkazem pouze formálního pojetí návrhu ústavního zákona o celostátním referendu a odmítnutí přímé demokracie v praxi. Důsledkem podmínek v takovém zákoně o referendu je to, že nepůjde v praxi uskutečnit. Prostě udělali ústavní zákon naprosto k ničemu, pouze mají jen splníno.

V červnu 2003 proběhlo jediné celostátní referendum v historii Česka, a to o přistoupení České republiky k Evropské unii. Pro toto referendum byl tehdy vydán speciální ad hoc ústavní zákon a bylo tak hlasováno o vnitřních záležitostech a zahraniční politice státu. Takže by bylo zásadním popřením principů přímé demokracie, kdyby o daných otázkách nebylo umožněno občanům České republiky hlasovat v celostátním referendu. Beru to tak, že tenkrát se jim to hodilo, dneska se jim to do krámu nehodí.

Dosud jste, vážení kolegové, nenašli odvahu podpořit návrh hnutí SPD a vyslali jste našim občanům jasný vzkaz, že jim nedůvěřujete. Myslím si, že pokud je hlas voliče dobrý k tomu, aby nás usadil do zdejších lavic, musí být stejně dobrý k tomu, aby mohl rozhodovat o setrvání, nebo odchodu z kterékoli instituce. Občan musí mít právo a možnost rozhodovat o všech otázkách s výjimkou otázek útočících na lidská práva, tedy i o otázkách týkajících se našeho členství v mezinárodních institucích typu NATO či Evropské unie. A já si nemohu pomoci, vážení občané, ale oni se vašeho hlasu bojí. Docela obyčejně lidsky bojí.

Děkuji.

Monika Jarošová SPD



