Jarošová (SPD): Vidíme, kam vede zlehčování nutnosti ostrahy hranic

Vážený pane ministře,

v úterý dne 18. června došlo v Ústeckém kraji na poli u obce Lukavec u Lovosic ke znásilnění 16leté dívky pocházející z Terezína. Tuto informaci přinesly noviny Ústecký deník a potvrdil ji i policejní mluvčí Daniel Vítek. Tohoto činu se měl dopustit Afričan z Německa, kterého údajně propustili téhož dne ráno z drážďanského vězení a vyhostili z Německa. Ráno vyhoštěn z Drážďan, v poledne znásilní českou dívku nedaleko Lovosic na poli v mém volebním kraji, shodou okolností v blízkosti mého domova. Pachatel skončil v cele.

Pane ministře, opravdu si i nadále myslíte, že Česko je stále tou bezpečnou zemí, o které tak často mluvíte? Jak je možné, že delikvent vyhoštěný z Německa skončí jako násilník na poli kdesi v České republice, a ne v zemi svého původu? To má být ona repatriační politika Evropské unie v praxi?

Měly české orgány o tomto člověku nějaké informace z německé strany? A pokud ano, jaké přijaly opatření? Jak chcete, pane ministře, eliminovat do budoucna to, aby k podobným nebo nedej Bože k ještě horším tragédiím již nadále nedocházelo? Máme se připravit na to, že podobné tragédie budou bohužel nutnou daní za naši politiku otevřené náruče, se kterou se Evropská unie rozhodla vyřešit problémy celého světa?

Na tomto odporném činu jasně vidíme, kam vede bagatelizace a zlehčování nutnosti ostrahy vlastních hranic. Naše hnutí SPD často varovalo, že se to jednou může stát i u nás. A odpovědí bylo obelhávání občanů, že tu žádné migranty nemáme.

Děkuji.

Monika Jarošová SPD



