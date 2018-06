Jehličková (TOP 09): Zrušit povinnou maturitu z matematiky?

Jako každý rok se v tomto období řeší výsledky maturity z matematiky. A nejsou to výsledky vůbec optimistické. Letos u státních maturit propadl každý pátý maturant. Na gymnáziích jsou to 2 % maturantů, u středních technických škol propadlo 20 % a u nástaveb 60 % maturantů. A to se na maturitu z matematiky zatím dobrovolně přihlásilo jen 23 % studentů. Je znát výrazný rozdíl mezi studenty gymnázií a odbornými či učňovskými školami. Všichni chtějí studovat a mít maturitu, ale odpovídá tomu rozložení IQ v populaci? Ano či ne? A co na to říká instituce jménem Česká školní inspekce? Co vlastně řeší? Momentálně řeší slovíčkaření ve školních vzdělávacích programech.

Když se pak hledá viník, okamžitě se zabrousí na výuku matematiky na základních školách. Na těch, které před pár lety vytvářely na kolenou svoje školní vzdělávací programy, což je mimochodem evropská rarita. Výuka matematiky je na základních školách ošetřena dostatečným počtem hodin jak na prvním, tak na druhém stupni. Takže tady chyba nejspíš nebude, i když výuce by určitě pomohlo, kdyby se matematika mohla stejně jako anglický jazyk učit v méně početných třídách.

Co shledávám jako velmi dobré, je znovuzavedení přijímacích zkoušek na střední školy. Ovšem při velkém množství středních škol u nás, existují i takové, které přijímají žáky ze základních škol bez studijních předpokladů. Jaké asi výhledy má žák základní školy, který odchází studovat střední školu se čtyřkami? Jakým způsobem zvládl přijímací řízení? Dostal se na obor, který se otevírá pro 30 uchazečů a on byl tím třicátým? Jaká tedy byla minimální hranice úspěšnosti jeho přijímací zkoušky?

A stát potom za čtyři roky řekne, teď ještě budeš maturovat z matematiky. Ale on už čtyřku z matematiky měl na základní škole!Nabízí se tedy otázka, jak dál v tom našem českém školství? Za prvé zvýšit nároky přijímacího řízení na střední školy a za druhé neustupovat od zavedení povinné maturity z matematiky na gymnáziích a středních odborných školách. O učňovském a nástavbovém školství je potřeba vést diskuzi. Problém se nevyřeší, když ho budeme pouze odsouvat, když budeme protahovat čas do zavedení povinné maturity z matematiky.

V neposlední řadě je potřeba investovat do lidí, tedy pedagogů. Protože ani v době automatizace, robotizace a mechanizace to bez nich nepůjde.

MGR. ILONA JEHLIČKOVÁ, ZÁSTUPKYNĚ ŘEDITELE ZŠ, ZASTUPITELKA MĚSTA PLZNĚ ZA TOP 09

autor: PV