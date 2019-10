Jelínková (KDU-ČSL): Stát často hází rodinám klacky pod nohy

KDU-ČSL v rámci balíčku prosazuje tři konkrétní návrhy. Prvním z nich je daňový bonus za narozené dítě. „Je to takové porodné pro pracující," vysvětluje první místopředsedkyně KDU-ČSL Šárka Jelínková. Jednorázový daňový bonus by vyplatila finanční správa do měsíce po narození dítěte. Bonus může jít i do plusu, pokud už není daň z čeho odečíst. Pro první dítě činí 15 tisíc korun, pro druhé 30 tisíc a pro třetí 50 tisíc korun.

Lidovci dále chtějí zvýšit daňové slevy na děti. Na první dítě ročně o 2 180 korun, na druhé o 5 430 korun, na třetí a další o 25 470 korun. Zároveň chtějí zrušit zastropování, které momentálně u daňových slev platí. Třetím opatřením je pak společné důchodové pojištění manželů nebo partnerů na dobrovolné bázi.

Lidovci dlouhodobě podporují také dostupné bydlení. Navrhnou proto bezúročnou první půjčku v hodnotě jednoho milionu korun pro mladé páry, kde alespoň jeden z nich je mladší 39 let. Rodina z této půjčky bude moci pokrýt například garanci pro hypotéku (vlastní prostředky, které musí mít žadatel našetřené). Rodičům by se pak dluh snižoval - za každé dítě, o které pečují. Za první dítě by se snížil o 200 tisíc korun, za druhé o 300 tisíc a za třetí o 500 tisíc korun.

„Rodina je to nejcennější, co máme. Bohužel ne vždy se k rodinám staví se stejně laskavou chápavostí a otevřeností stát. Často na ně zapomíná, upřednostňuje zájmy velkého byznysu, rodinám hází klacky pod nohy a zbytečně jim komplikuje život. Je na čase to změnit. Česká republika si zaslouží být zemí, kde se dobře žije rodičům a rodinám,“ uzavírá Šárka Jelínková.

