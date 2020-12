Jelínková (KDU-ČSL): Žádný z doposud předložených zákonů ze sněmovny nevyvolal tolik nejistot a obav

reklama

Hezké odpoledne, vážená paní vicepremiérko, vážený pane předsedo, vážené kolegyně, kolegové. Po více než 4 letech mého působení v Senátu mohu konstatovat, že žádný z doposud předložených zákonů, které k nám doputovaly z Poslanecké sněmovny, nevyvolal tolik nejistot a dovolím si říci i obav. Nejen v našich řadách senátorských, ale samozřejmě především ve veřejnosti. A to právem.

Jedná se o velmi důležitý zákon, který zásadním způsobem mění daňový systém v České republice. Zrušení superhrubé mzdy v dobách ekonomicky a společensky stabilních je opatření zcela jistě vhodné podpory. Současná doba je však dobou plné nestability, obav občanů o své zdraví, o zdraví svých blízkých a v neposlední řadě také obav o ekonomické zajištění své a především těch, ke kterým máme své vyživovací povinnosti, především našim dětem.

Co zrušení superhrubé mzdy v této době vyčítám, je, že sice ponechá nějaké finanční prostředky na první pohled všem jednotně, ale je to jen pohled procentuální. 7 % u osoby vydělávající například více než 50 tisíc korun se jedná o úplně jiné peníze než u člověka, který si musí vystačit s průměrnou, v mnoha případech především s podprůměrnou mzdou. Navíc například rodiny s dětmi mají již v současné době daňové bonusy, za což jsme rádi, na děti. Mnohé rodiny si uplatňují slevy na dani ze svých hypoték atd. A právě těmto rodinám zrušení superhrubé mzdy nemusí do jejich rodinných rozpočtů přinést peníze téměř žádné.

Dalším dopadem zrušení superhrubé mzdy a zakládá prohloubení stávajících rozdílů ekonomických i sociálních nerovností mezi muži a ženami. Mezi zaměstnanci a zaměstnankyněmi s nejnižšími příjmy, kteří na této daňové úpravě nevydělají, jsou ze dvou třetin ženy. Statisticky mají ženy nižší příjmy a nižší průměrnou mzdu než muži. Ženy častěji pracují například i kvůli péči o děti na zkrácené úvazky. Naopak mezi vysokopříjmovými zaměstnanci jsou v převažující míře muži. O to nám šlo, nepodpořit ty nejpotřebnější?

Nicméně současná situace nás bohužel nutí dělat kompromisy, a to kompromisy velké a bolestivé. Ale aby byla alespoň naděje, že dojde alespoň k určitým opravám tohoto zákona, aby nezůstala ta nejhorší varianta, a to je ta varianta sněmovní, abychom rodiny s dětmi, ženy a nízkopříjmové občany nenechali takzvaně na holičkách, považuji za nezbytné a apeluji na všechny své kolegy senátory, abychom tyto občany podpořili minimálně tím, že při schvalování pozměňovacích návrhů, ke kterým, doufám, v rámci této debatu a následně hlasování dojde, podpořili pozměňovací návrh klubu KDU-ČSL a nezávislí, který máte před sebou na stole. Je podepsán za náš klub mnou a kolegyní, senátorkou Annou Hubáčkovou. Tento pozměňovací návrh navyšuje slevu na poplatníka, která by měla být alespoň v obecné rovině spravedlivější pro všechny skupiny. A to slevu ze současných 24 840 v roce 2021 o 3000, tedy na 27 840 korun, a pro rok 2022 na 30 840 korun. Navýšení slevy na poplatníka i v roce 2022 dává v této době plné nejistot alespoň malou jistotu, že stát i nadále i do budoucna nechce a nebude zapomínat na podporu pracujících občanů, kteří naši podporu opravdu potřebují a potřebovat budou.

Nyní znovu musím vzpomenout rodiny s dětmi a ženy, které dělají pro náš stát tu nejdůležitější službu. To, že vychovávají naše budoucí daňové poplatníky, ale především naše děti, neboť bez dětí stát nemá budoucnost. Ti, co je vychovávají, co se o ně starají, si naši pozornost, alespoň malé jistoty, zcela jistě zaslouží. Nepochybuji o tom, že je to názor velké většiny přítomných senátorů. Sleva na poplatníka je významný daňový nástroj, který přinese více peněz rodičům a jejich dětem. Zvýšení daně na poplatníka by bylo po dlouhé době největší valorizací této slevy. Proto vás všechny zdvořile žádám o podporu předloženého pozměňovacího návrhu. Děkuji vám za pozornost i za podporu rodin a nízkopříjmových osob.

Mgr. Šárka Jelínková KDU-ČSL



senátorka Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Ministryně Schillerová: No, pane senátore Wagenknechte... Daňový mejdan Wagenknecht (Piráti): Evropský rozpočet je velký. Premiér z něj čerpá, 6 miliard na kotle v Lovochemii Čunek (KDU-ČSL): Mně premiér nechybí. Já naopak poměrně rád vidím paní vicepremiérku Premiér Babiš: Můj návrh je nejvýhodnější pro 4,5 milionu zaměstnanců

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.