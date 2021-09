Jiří Kobza: Jak dál s Afghánistánem a s Talibanem? Stěhuje se do Evropy?

reklama

Poté, co USA zmrazily afghánské vklady ve svých bankách (prý jde o 7-10 mld. USdolarů) a MMF zastavil financování afghánských projektů, dokud nebude jasné, co bude dál, vystoupila odvážná vrchní eurokomisařka Leyenová a prohlásila, že dá (z našich peněz, samozřejmě) 100 milionů EUR na podporu afghánské emigrace („danke, Mutti Leyen“). Promigrační neziskovky již cítí vůni peněz a spustily unisono pokřik o nutnosti zachraňovat kohokoliv z Afghánistánu. Můžeme tedy očekávat, že nastanou tlaky na spuštění podobné migrační vlny, jakou spustila Merkelová v roce 2015.

Přijde mi to úchylné, stejně jako celá řada dalších tezí a projektů, které z eurokomise padají. Za dobu 19 let „blahobytu“ pod NATO bylo v Afghánistánu (podle amerických zdrojů) zabito 140.000 civilistů, včetně žen a dětí. Což takhle kdyby naše vláda naopak navrhla EU odškodnit z těch peněz, které Leyenová tak marnotratně slibuje, aniž by věděla komu, pozůstalé po oněch zabitých? Nebo si ponechat reálné nebezpečí výčitek svědomí (i když pochybuji, že ti, co sedí v Evropské komisi, vůbec nějaké mají) za zmařené nevinné životy, případně krevní msty za naši účast v okupaci, a tím i v zabíjení? Řekněme si to jasně: politici, kteří misi prodloužili (ANO, Piráti, STAN, ODS, KDU-ČSL, ČSSD a TOP09), jsou nepřímo zodpovědní za zranění a smrt našich vojáků, stejně jako za zbytečně promrhané náklady (viz moje interpelace na premiéra, zveřejněná na jiri-kobza.cz). SPD v obou hlasováních sněmovny o prodloužení mise (13. schůze, hlasování 185. a 58. schůze, hlasování 256.) vždy hlasovalo proti prodloužení naší účasti v Afghánistánu.

Když nyní posloucháme opakující se a čím dál naivnější floskule o tom, jak se musíme spolehnout, že nás ochrání NATO, které ale porazili negramotní afghánští farmáři se starými samopaly a v plastikových pantoflích, vidíme čím dál jasněji, jak jsou zoufalé a směšné. Potvrzují se opět naše teze o nezbytnosti znovu vybudování vlastní nezávislé armády. Musíme opět přetransformovat náš kapesní expediční sbor v rámci NATO zpět na plnohodnotnou armádu s jasným úkolem bránit území a obyvatele naší země. Myslím, že ji za pár let můžeme potřebovat, už jenom aby si případný nájezdník svůj útok na nás rozmyslel.

Nyní, po útěku z Afghánistánu, nám hrozí reálné nebezpečí další vlny migrace, kdy každý nelegální imigrant bude tvrdit, že je Afghánec a že je mu 16 let. Nebylo by nyní moudřejší použít například část z oněch 47 miliard z plánované podpory obnovitelných zdrojů spolu s nevyčerpanými prostředky afghánské mise a přesunout je na podporu Maďarské ostrahy schengenské hranice? Bezpochyby by to byly smysluplně vynaložené peníze a Maďaři pomoc potřebují.

Je zde reálná šance, že útěk z Afghánistánu by mohl pomoci vrátit věci v Evropě k normálu. Že Evropa bude bránit své hranice proti nelegální imigraci, že nelegální pobyt na území ČR se stane opět trestným činem, že se podaří zhoubný vliv bruselské byrokracie na členské státy omezovat. To vše mají v rukou voliči, kteří rozhodnou, jak to tady vlastně chtějí. Zda multikulturní, multigenderovou, polyamorní liberální anarchii, jak ji nabízejí Pirátostan a Spolu, anebo konzervativní a tradiční demokracii v podání SPD.

