Jiří Kobza: Sankce jako způsob sebevraždy

„Kromě nejlepších přátel Spojených států a vojenských spojenců na Západě a na východě Asie neprojevila většina světa zájem přidat se ke kampani vedené USA, která má za účel izolovat Rusko,“ napsal prestižní americký časopis Foreign Policy (FP).

Z celé Afriky, Latinské Ameriky či Blízkého východu nepřijal protiruské sankce jediný stát. Ekonomickou blokádu proti Rusku tak nepodporuje přes 150 zemí světa představujících více než 80 procent populace planety. „Tvrzení, že západní sankce vyjadřují vůli mezinárodní komunity, je jednoduše nepravdivé,“ konstatoval Čou Siao-ming, bývalý zástupce vedoucího Stálé mise Číny při OSN. Jak v debatě v OSN pravila Mathu Joyini, jihoafrická velvyslankyně při organizaci, USA a jejich západní spojenci sami opakovaně porušovali Chartu OSN a nyní se pohoršují nad tím, že ji Moskva ignoruje. Jednají tak proto, že to zrovna odpovídá jejich „geopolitickým cílům“.

A tyto informace nepřinesli kupodivu žádní dezoláti, nýbrž server Novinky.cz.

Poslední protiruské sankce měly i výrazný geopolitický efekt - a ten rozhodně nebude pro Západ dlouhodbě příznivý. Jde o rozšíření uskupení BRICS o šest nových členů, především klíčových producentů a exportérů ropy a zemního plynu (Saúdská Arábie, Spojené arabské emiráty, Írán) – a také o deklarovaný zájem BRICS změnit se z neformální konzultační aliance na konkrétně spolupracující ekonomický, finanční, bezpečnostní a politický blok. To nemůže nezměnit stávající geopolitické paradigma, jakkoli to budou česká mainstreamová média a pětikoaliční politici zlehčovat.

Přičemž dlouhodobým důvodem početního i zájmového rozšiřování BRICS je právě západní politika mocenské a ekonomické arogance (včetně dolarové hegemonie). a sankcí, nejen protiruských.

A další fakta, tentokrát ze serveru Seznam Zprávy. Zde je pár jmen opravdu vlivných a velkých mezinárodních firem, které žádné sankce nezajímají a provozují dál svůj byznys v Rusku: BBDO Group (jejich klientem je i Rosbank), Decathlon, LG Electronics, Pirelli (až 10% jejich produkce je vyráběna v Rusku), Subway (provozuje zde skoro 500 franšíz), abychom jmenovali jen pár příkladů z rozmanitých oborů.

A pojďme dál. Podle Novinek.cz Německo jen za jediný měsíc loňského roku, tedy po vyhlášení sankcí, dovezlo z Ruska zboží za 2,94 miliardy eur, což v přepočtu odpovídá téměř 72,7 miliardy korun a představuje meziroční nárůst 10,2 procenta. Kupují především ropu, zemní plyn a uhlí. Podle ruského obchodního zástupce v Německu Andreje Soboljeva významně roste rovněž německý zájem o ruské zlato, stříbro a další cenné kovy. Zvýšenou poptávku Soboljev registruje také, pokud jde o farmaceutické výrobky, zemědělské produkty a ovoce.

A tak bychom mohli úspěšně pokračovat v barvitém líčení toho, jak nějaká (nevelká) skupina států vyhlásí hospodářské sankce vůči jinému státu, zde Rusku, sami tito vyhlašovatelé a karatelé je nedodržují a nutí k jejich důslednému dodržování své vazaly, jako je třeba i naše republika. Vzniká tak tedy trojí výhodný kšeft, tedy jen pro ony nedodržovatele: získají za výhodné ceny zboží ze „zakázané země“, odříznou od podobných obchodů své satelity a tím je de facto vyřadí z prostoru volné soutěže. To nevymyslíte!

Má to samozřejmě celokontinentální rozměr. Rostoucí tlak západních politiků na další a další sankce a izolaci Ruska, Číny, Íránu, Venezuely a dalších „neposlušných zemí“ vyvolává ve svém důsledku jen opačný efekt, rostoucí sebevražednou izolaci EU, která se sama odřezává od zdrojů a nakonec i ze strany sankcionovaných zemí, opřených o obrovskou sílu (zdrojů a trhů) zemí BRICS , která se na konci tohoto šíleného tobogánu uplatňování protiruské ideologie propadne do totální surovinové a energetické nouze. Díky bezhlavosti a poslušnému aktivismu naší vlády můžeme počítat s tím, že naše země se propadne do té díry nouze i s těmi, kdo si to celé vymysleli. Jen rychleji a hloub.

Mgr. Jiří Kobza SPD



