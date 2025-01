Jiří Kobza: Započala éra rozumu?

Nicméně pojďme do USA. Co jim Trump nadělil za těch několik málo dní od nástupu do funkce? Jak s jistým podivením uvádí portál iDnes, Trump překvapil už během svého inauguračního projevu. Ten většinou bývá spíše obecným povzbuzením národa, nový prezident však začal úřadovat ještě s rukou na Bibli. „Zahajuji návrat ke zdravému rozumu. Všechny nelegální vstupy do země dnešním dnem končí a zahajujeme proces návratu milionů kriminálních vetřelců tam, kam patří,“ slíbil v rotundě Kapitolu. Vláda souběžně s tím naráz zastavila používání aplikace s názvem CBP One, kterou spustila administrativa bývalého prezidenta Joea Bidena, aby umožnila migrantům navázat kontakt s imigračními úřady, aniž by vstoupili na americké území. Žadatelům o azyl se tak na displeji mobilních telefonů objevila zpráva, že aplikace již není dostupná a domluvené imigrační pohovory jsou anulované.

A nejen to. Trump se vyjádřil v tom smyslu, že bude usilovat o zrušení 14. dodatku americké ústavy (z r. 1789), jímž podkopal jednu z dávných tradic USA, totiž automatické právo na občanství dětem, které se narodily na území USA bez ohledu na to, zda jejich rodiče ve Státech pobývají legálně či nelegálně. Trump učinil první krok: vydal příslušným úřadům pokyn, z něhož plyne, že ne všechny děti, které se na území Ameriky narodily ilegálním přistěhovalcům, dostanou automaticky občanství. Federálním agenturám nařídil, že do třiceti dnů by měly „přestat vydávat rodné listy dětem, pokud alespoň jeden z jejich rodičů není občanem Spojených států“. Proimigrační neziskovky dostaly kolektivně amok, jak jinak.

Jen pár hodin po inauguraci nová administrativa Donalda Trumpa „s okamžitou platností“ poslala na placenou dovolenou všechny školitele a pracovníky všech oddělení pro diverzitu, rovnost a inkluzi na federálních úřadech včetně ministerstev. Současně měly být odstraněny všechny webové stránky a účty na sociálních sítích, informující o činnosti těchto oddělení. Veškerá školení o diverzitě byla zastavena.

Jak se lze dočíst rovněž v otevřených zdrojích, diverzita, rovnost a inkluze se pod anglickou zkratkou DEI staly svatou trojicí progresivismu. Velký rozmach nastal po roce 2020, kdy se po nástupu prezidenta Joea Bidena dostaly jako oficiální politika i do vládních institucí. Z diverzity se stalo obrovské odvětví, v němž se ročně točilo asi osm miliard dolarů. Jak píše opět iDnes, „oddělení DEI byla na vládních úřadech, v ozbrojených silách, nemocnicích, na univerzitách i v soukromých firmách. Nemít ho znamenalo vážný problém. Nepřijít na školení bylo pro zaměstnance často jako říct si o zastavení postupu nebo výpověď. Firmy si nechávaly dělat „audity o rasové rovnosti“, kde jim jiné různé firmy spočítaly, jak rasistické jsou, a pak jim nabídly pomoc při zlepšení. Týdeník The Economist napsal, že po roce 2020 měly tři čtvrtiny z pěti set nejobchodovanějších firem na newyorské burze ředitele pro DEI a sedmdesát procent přírůstků do vedení těchto firem bylo „v duchu rozmanitosti“, což je nový způsob, jak říct, že to nebyli běloši. Školilo se o bělošské nadřazenosti, skrytém utlačování všemožných menšin, dekolonizaci, fluidním genderu a podobně. Školení probíhala i na školách. Byly popsány případy, jak malí bílí žáci byli nuceni sypat si popel na hlavu za otrokářství, omlouvat se barevným spolužákům a sedět za otroctví na hanbě.“

A třetí příklad: Spojené státy budou nadále uznávat pouze dvě pohlaví, ženské a mužské, která jsou nezměnitelná, jak nařídil Donald Trump. Ten bezprostředně po nástupu do úřadu zrušil řadu opatření na podporu rasové rovnosti a ochranu práv LGBT+ osob. Podle nařízení budou muset americké úřady nadále používat termín „pohlaví“ namísto „gender“. Identifikační doklady vydávané vládou včetně pasů a víz zároveň musejí udávat „neměnné biologické zařazení jednotlivce jako muže či ženy“.

Mimochodem, možná není náhodou, že ve stejnou dobu přichází slovenský premiér Fico s iniciativou zakotvit do slovenské ústavy též uznávání existence pouze dvou pohlaví a další ustanovení chránící tradiční hodnoty a rodinu.

To vše jsou věty, které se našinci velice zamlouvají, protože zaznívají hlasem zdravého rozumu. Kéž pán Bůh Trumpa při takovém zachovati ráčí. Mimochodem, před týdnem zemřel předseda české Strany zdravého rozumu Petr Hannig. Nemuseli jste vyznávat jeho hudbu, ale jeho názory rozumné byly a teď nám budou chybět. Doufejme, že jen dočasně. Přesněji do září.

Mgr. Jiří Kobza SPD



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky