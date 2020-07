Jiří Paroubek: Kutilové na pražské radnici

reklama

Vypadá to, že obě strany dospěly k přijatelnému řešení. Prahu to bude stát pozemky na severu města v Letňanech, kde může být v budoucnu postavena vládní čtvrť.

V několika článcích v předchozích měsících jsem podpořil myšlenku vzniku vládní čtvrti, ve které by byla soustředěna podle možnosti všechna ministerstva, jako racionální. Proč by se měla po Praze pohybovat a zatěžovat pražskou dopravu a provoz auta ministerských úředníků, respektive úředníci samotní. Až jednou budou vybudována nová ministerstva v Letňanech, ušetří se tím, že úředníci půjdou na jiné ministerstvo, kde potřebují něco projednat, spousta času. Kromě toho, některé budovy, ve kterých jsou dnes umístěna ministerstva, je možné využít ve veřejném zájmu například jako budoucí galerie, budovy vysokých škol, ale také třeba hotely, případně obytné domy anebo domy, ve kterých bude kombinováno rezidenční bydlení s administrativními či obchodními činnostmi.

Pro Prahu je to dobrá možnost k dalšímu rozvoji. Ale protože vím, že určitý odpor k myšlence vzniku vládní čtvrti přicházel z ministerstva kultury, chtěl bych připomenout, že velká část uměleckých děl Národní galerie a také třeba Galerie hl. m. Prahy, je v depozitářích. A pokud do Prahy přijíždějí náročnější turisté, je potřeba jim nabídnout kvalitní způsob zábavy. K těm galerie a umělecká díla v nich vystavená nesporně patří. Zatím pro rozšíření tohoto druhu zážitkové turistiky Praha mnoho předpokladů nemá. Turisté tak nemají důvod v Praze příliš prodlužovat svůj pobyt. Osobně si myslím, že po odeznění pandemie koronaviru dojde k rychlému oživení cestovního ruchu u nás. Ale samozřejmě, že vybudování vládní čtvrti si vyžádá několik let a také přeměna ministerských budov, např. na galerie či jiné účely, si také může vyžádat řadu let. Ale v zásadě si myslím, že to může být nosná myšlenka. Jen připomenu, že pražský primátor poté, co se dozvěděl o záměru premiéra nabídnout výměnu pozemků za financování vnitřního okruhu, tuto myšlenku odmítnul. Ztrácel zbytečně čas. V městské kase na dobudování vnitřního okruhu tolik peněz nemá. Kromě toho, bude potřebovat peníze ještě na další rozsáhlé městské investiční projekty (trasa D metra, výstavba a rekonstrukce mostů a stovky a stovky dalších investic v souhrnné hodnotě nejméně 175 mld. Kč). Zkrátka pan primátor nám prozřel ze svého politického kutilství zhruba s roční ztrátou.

V minulém týdnu se objevil náznak i jiného politického kutilství pražské radnice. Páni radní se domákli, že pražskému dopravnímu podniku chybí peníze, což je logické, pokud městská hromadná doprava jela po dobu pandemie v omezeném režimu, ale s vysokými náklady. Avšak nápad pánů radních, že by se zvýšila cena ročního předplatného kuponu na MHD v Praze o 2000 Kč je, slušně řečeno, připitomělá. Teď už alespoň někdo z radních hodil zpátečku. Ale řešení této, pro Pražany velmi důležité věci, co je jen ukázkou nekvalifikovaného a nezralého uvažování velké části členů pražské městské rady. Vždyť pokud se zvýší ceny MHD v Praze, bude to znamenat přesun části cestujících do jejich aut…

Vyšlo na Vasevec.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele

