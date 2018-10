Jiří Paroubek: Velký mýtus na Slovensku se rozbíjí

Není to tak dlouho, co slovenský prezident Kiska, zřejmě za pomoci některých zahraničních zpravodajských služeb, provedl na Slovensku málem státní převrat.

Po vraždě novináře Kuciaka a jeho snoubenky se podařilo zmanipulovat slovenské střední vrstvy, které dlouhá léta od roku 2006 musely strpět politickou dominanci strany Smer Roberta Fica na Slovensku, k pouličním kraválům.

V důsledku těchto kraválů padla na jaře Ficova koaliční vláda, neboť se naznačovalo, že vražda novináře může mít souvislosti s politiky Smeru a jejich údajným propojením na italskou mafii. Toto spojení bylo prokazováno pouze a vlastně jedině na velmi viditelné a krásné poradkyni (a zřejmě přítelkyni) premiéra Fica, která kdysi cosi pracovně dělala pro jakéhosi Itala. A že prý tento Ital má spojení, coby podnikatel, s jednou s odnoží italské mafie.

No, chladně vzato, kdo z významnějších italských podnikatelů pocházejících zejména z jižní Itálie nepotkal při své činnosti nějakého italského mafiána?… Byly to zkrátka chatrné důkazy, ale k pádu vlády to tehdy stačilo. A do té doby zcela pasivní slovenský prezident Kiska najednou vystoupil před slovenský národ jako jeho živé svědomí. Tepal skutečné i údajné zlořády a stal se dominantní (a jak se ukazuje i lživou) figurou těch dní.

Pokud se podíváme dnes na celou tuto záležitost, zdá se, že je všechno jinak. Žádné propojení s mafií není, vraždu novináře objednali lumpové, kteří se živí podivným podnikáním. A novinářova snoubenka byla zastřelena při této nájemné vraždě jako její v podstatě nechtěný svědek. Odpornost činu je nebetyčná, ale s vládní stranou Smer to nemá nic společného. Složité konstrukce o tom, že vláda strany Smer vytvořila podmínky pro to, aby se vražda stala, neobstojí. Na Slovensku se přeci vraždí, alespoň statisticky vzato, podstatně méně nežli v USA. A nikdo vládu USA nepovažuje za morálně prohnilou natolik, že by nemohla vládnout ve své zemi.

Prostě, Ficova vláda je nepohodlná, a to jak politicky jinak zcela neschopné slovenské opozici, tak odcházejícímu prezidentu Kiskovi i některým zahraničním zpravodajským službám. Zdá se, že objasnění celé věci může Ficovi pomoci v příštích parlamentních volbách.

