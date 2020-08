Josef Prokeš: Ochrana údajů umí lidi propojit, určitě ne rozdělovat

reklama

Dobré odpoledne, vážený pane předsedající, vážené paní senátorky, vážení páni senátoři, předstupuji před vás, abych vás požádal o podporu při zvolení do čela ÚOOÚ. S řadou z vás už jsem o tom mluvil, teď děkuji za možnost, že to můžu alespoň v krátkosti shrnout, vysvětlit nejenom proč, ale i ty pohnutky, proč se o vedení úřadu ucházím. Předně nás čeká velmi důležitá etapa v ochraně osobních údajů. Můžeme říci, že ochrana osobních údajů v ČR nebo naopak ČR v ochraně osobních údajů stojí před velmi dynamickým obdobím, nejen kvůli nové legislativě ochrany osobních údajů, ale také v prohlubující se elektronizaci a vzhledem k online životu, do kterého jsme tlačeni i díky naší aktuální době covidové. Je to období, kdy se usazují zvláštní zákonná i podzákonná pravidla, kde se nastavují mantinely vymáhání práva, ale kde jsou i možnosti propojování podzákonných věcí, praktik, bez praktických standardů. Bude to období, kde bude možné komunikovat, poznávat, vzdělávat. Ale především intenzivně komunikovat.

Úroveň ochrany osobních údajů je určitým ukazatelem kvality života v moderní informační společnosti. A také každodenní praktikované demokracie. Pomáhá lidem se patřičně uplatnit. Ochrana údajů je umí propojit, určitě ne rozdělovat. Ochrana údajů umožňuje, aby si lidé získávali informace, vyměňovali, sdělovali, aby tedy komunikovali. Je to nastaveno takovýmto způsobem, že nejde o náš pocit, ale o skutečnou reálnou zákonnou záruku soukromí, ale i bezpečí zároveň. To je trend, to je ideál, můžeme říci i ústavněprávní imperativ. Takovému trendu musí být otevřený a nastavený ÚOOÚ. Ochrana údajů je praktickou, každodenní, velmi lidskou záležitostí a nemůže být vyhrazena pouze úzce profilovaným specialistům nebo nějakým úředním procedurám. Už dnes před úřadem vyvstávají, a budou stále více vyvstávat otázky, jak vhodně komunikovat nejen s profíky, správci dat, ale i s širokou odbornou veřejností, od zájmových, po profesní sdružení. Pokud tady byly zmíněny obce, je tady na co navazovat, protože úřad v uplynulých letech, myslím si, hodně důvěru samosprávy získával, do jisté míry to bylo korunováno vydáním společné příručky Svazu měst a obcí, ÚOOÚ a ministerstva vnitra ke správné praxi zpracování údajů na obcích.

Dozorový úřad má ze zákona nařízeno a je oprávněn konat razantně v zásadních věcech, ale určitě nemá pro všechny případy udělen nějaký obecný patent na rozum. Proto bude hrozně důležité, jak úřad bude vystupovat, aby nevedl nějaký hypotetický boj za ochranu osobních údajů sám jako voják v poli. Ale aby dle povahy věci se naučil věci vracet do života společnosti. Zejména své kontrolní poznatky vhodným způsobem, například systémová zjištění z kontrol, velmi podrobně seznamovat příslušná odpovědná resortní ministerstva. Úřad tak činí už dnes v legislativě, ale to je málo, protože tak musí být činěno i v hlavním záběru zákonných úkolů úřadu, dozoru a kontrole.

Teď jsem se dotkl dvou podstatných bodů, ale vedle komunikace a jistého přenastavení sdílení poznatků z kontrol bych vám ještě rád osvětlil třetí důležitý cíl, vytvoření určitého specializovaného týmu, který se bude věnovat dohledu nad agendami, které nepodléhají obecné ochraně osobních údajů. Mají svoje zvláštní pravidla a vyvolávají spoustu otázek ohledně zajištění bezpečnosti, permanentního dohledu nad lidmi a narušování soukromí. Tzn. vybudovat v úřadu tým, který se zaměří na oblasti vnitřní bezpečnosti, prevence před různou nedovolenou trestnou činností i terorismem, nahrávání dat, sledování komunikace.

Výše uvedené v krátkosti, velmi zhuštěně tedy má vize, jak dospět k tomu, aby ÚOOÚ byl v naší zemi aktivním, ale ne jediným hybatelem. Čili to, co jsem uvedl, znamená, že by ochrana údajů jako téma bylo ve společnosti vážně a rozumně přijímáno a také prožíváno přirozeně bez nějakých přehnaných obav, aby v naší vlasti vznikla živá kultura ochrany osobních údajů. Opírám se o svou téměř 20letou praxi ochrany osobních údajů, mám ověřeno, že ochrana každého základního lidského práva nebo lidské svobody je vždy věcí aktivního přístupu všech dotčených. Proto ani dnes není možné být v ochraně dat pasivní a přenechat ji jenom byrokratům a expertům.

Tím končím, děkuji za vaši pozornost i za vaši podporu a přeji vám šťastnou volbu. Děkuji vám.

