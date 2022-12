Juchelka (ANO): Každá rodina si dokáže svou rodinnou strategii určit sama

reklama

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

já se k tomu ještě úplně jakoby krátce vyjádřím. My skutečně se snažíme úplně od začátku té energetické krize bojovat s tím, abychom rodičovský příspěvek navýšili. My sami od 3. června máme pozměňovací návrh, který navyšuje rodičák z tří set na čtyři sta tisíc korun, respektive novelu zákona o státní sociální podpoře, taktéž v systému. A určitě vložíme ve druhém čtení pozměňovací návrh, tedy do tohoto zákona kolegyně Šafránkové.

Mě udivuje, že tato vládní koalice a možná bych rád slyšel samozřejmě i názor z řad poslanců vládní koalice, jednou řekne, že chce navyšovat rodičovský příspěvek. Například Piráti to chtějí na tři sta šedesát nebo tři sta čtyřicet pět tisíc korun za dítě. Ale na druhou stranu zase slýcháme od jiných členů vládní koalice, že budeme rodičovský příspěvek snižovat a že de facto je to opravdu jako velmi štědrá dávka státní sociální podpory.

Tak já bych rád věděl, na čem jsme. Protože jsem už tady u tohoto mikrofonu slyšel třeba desetkrát z úst pirátských poslanců, hlavně od paní místopředsedkyně Olgy Richterové, od pana předsedy klubu Michálka, vaším prostřednictvím, že se prostě jednoduše budou zasazovat o to, že chtějí navýšit o nějakou část rodičovský příspěvek. Ale v tuto chvíli žádnou takovou normu v Poslanecké sněmovně nemáme.

Na druhou stranu slyšíme, že máme velmi štědrý systém, který se týká rodičovského příspěvku. My sami v minulém volebním období jsme ho zvýšili z 220 000 na 300 000 po dlouhé době. A myslím si, že v tuto chvíli uprostřed energetické a samozřejmě inflační krize by to chtělo znovu nějakým způsobem tady tento příspěvek refreshovat.

Co se týká té délky rodičovského příspěvku, možná, že se k tomu dostaneme a možná, že vládní poslanci, pokud tady tento tisk pošlou do dalšího kola, připraví pozměňovací návrhy ohledně délky rodičovské, kterou máme až čtyřletou. Já s tím problém nemám. Můžeme se začít o tom bavit. Nicméně všichni víme, že každá rodina si dokáže svou rodinnou strategii určit sama a může i díky tady tomuto systému být doma na rodičáku klidně jeden rok anebo také dva, tři, čtyři roky, že si to určí tak, jak ona skutečně chce. Proto i já jsem proti jakýmkoliv zásahům. A máme jich čím dál tím více, které k nám přicházejí z Evropské unie do jakýchkoliv práv a svobod rodin. A myslím si, že to zažíváme čím dál tím častěji. Možná, že čím dál tím častěji to zažívat budeme, poněvadž to řešíme například na Stálé komisi pro rodinu.

Mně to je strašně líto, protože nedokážeme ten náš postoj jasně deklarovat a říct, že péče o děti je skutečně v Evropě klíčová, že nám se rodí nejméně dětí obecně na světě, Česká republika je s 1,7 dítěte na matku. Naopak úplně jako na výši u všech států Evropské unie, co se týká, co se týká porodnosti, před námi je snad už jenom Francie. Ale nedosáhne žádný stát v Evropě na reprodukci svého obyvatelstva, což je 2,1 dítěte na maminku.

A mně je to strašně líto, protože tím pádem se dostáváme do dalších problémů, například v rámci průběžného důchodového systému, který teď tady zažíváme. Budeme chystat penzijní reformu jenom proto, že se nám nerodí děti, protože nejsme schopni jednoznačně - a není to jenom záležitost této vlády, ale i těch vlád předešlých - zacílit motivaci, finanční prostředky prostě a jednoduše do rodin tak, aby se nebály mít děti. Máme to prostě jednoduše naopak a ten trend je opačný.

A mně je strašně líto, že část, část vládní koalice, a můžu říct, že to je v čele i se zpravodajkou tady tohoto tisku, nabíhá tady těmto všem, řekl bych evropským nesmyslům, a není schopná se zasadit o to, aby ten náš systém, který je opravdu skvělý, předškolní péče o děti, jednoduše obhájila a nějakým způsobem se zasadila o to, aby to tak bylo i do budoucna. Protože ten pružný rodičák od jednoho do čtyř let bychom nechali skutečně na svobodě každé rodiny. Ať si to ona sama rozhodne, kdo tam bude, jestli maminka nebo tatínek, jak dlouho tam bude, jeden, dva, tři, čtyři roky, možná, že budou mít více dětí. Prostě ta rodinná strategie by měla být opravdu svobodná a o tu svobodu, každou svobodu člověka, bychom se měli i tady v českém Parlamentu zasazovat.

Děkuji.

