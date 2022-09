Juchelka (ANO): Každý z nás tím seniorem jednou bude

reklama

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

my jsme otevřeli tuto speciální mimořádnou schůzi k sociálním tématům, a bychom přesvědčili své ctěné kolegy, že je to důležitá součást celého balíku pomoci našim občanům, ale i organizacím pečujícím o pacienty v nemocnicích nebo o své klienty v domovech pro seniory.

Nejdříve obecně. Stropy budou díky této vládě hodně nákladné, přesto...

Děkuji moc. Stropy budou díky této vládě hodně nákladné, přesto dost vysoké, pokud tedy hovoříme o domácnostech, a nevyřeší problémy nízkopříjmových domácností, a to nejen těch, které jsou na sociálních dávkách. V důsledku sociálního smíru je potřeba tedy udělat celou řadu opatření a je škoda, že tato vláda svými opatřeními navyšuje počty lidí závislých právě na sociálních dávkách, i těch, kteří to nepotřebují, pracují, jsou aktivní, místo aby udělala opatření, která je do dávkového systému nepoženou. I proto je příspěvek na bydlení pro některé skutečně nepřekousnutelnou překážkou si o něj požádat. Řekněme si to na rovinu, vážení kolegové. Tepleji už nebude, začíná topná sezóna, někde teploty v České republice během nadcházejícího víkendu nestoupnou nad 13 stupňů. Teplárny startují, ano, začínáme, kolegové. Už to není v dimenzích slov, ale na řadu přicházejí činy. Jsme na to z hlediska sociálu připraveni? Jsme připraveni začít pomáhat? I proto jsme jako hnutí ANO dali několik doporučení v rámci našeho balíku 28 návrhů opatření boje s krizí, kde jsou vedle těch výsostně odborných témat i témata sociální. Ta jsme již před několika měsíci s mými ctěnými kolegy dali do Sněmovny v podobě zákonů a konkrétních opatření.

Nejdříve se zastavím u seniorů. Každý z nás jím jednou bude. (V sále je stále hluk.) Já vás poprosím, pane...

Tak já se nejdříve zastavím u seniorů. (Řečník se odmlčel kvůli vyrušení.) Já se strašně moc omlouvám, ale... Děkuji moc, děkuji.

Každý z nás tím seniorem jednou bude. Já jsem jich za poslední dobu potkal celou řadu. V pondělí jich v mé poslanecké kanceláři bylo velmi mnoho. Přinášeli své účty, názory, buchty. Měl jsem tam například seniorku, které umřel partner a fixaci na jeho jméno vdově zrušili, protože je prý novým klientem u energetické společnosti. Jedno ale mají společné. Říkali, jak se jim díky mimořádným valorizacím rozevírají nůžky mezi těmi nízkopříjmovými seniory a těmi vysokopříjmovými, jak se jim posmívají na sociálních sítích a jak my politici jsme mnohdy neempatičtí a říkáme: však oni mají dost, měli několikrát za sebou zvýšený důchod, je to jediná skupina, která má své jisté. Mají, ale už nemohou mít více, už zkrátka nemůžou. Rodiny jsou atomizované. Kdo seniorům pomůže v naší společnosti? Ten strach z nové situace, z této krize, může přebít jen komunikací a prostě a jednoduše citelnými opatřeními. To můžeme udělat.

V novém volebním období jsme schválili pětistovku za vychované dítě a v tuto chvíli přinášíme do Sněmovny úpravu důchodů v rámci základní výměry a zásluhovosti, aby na tom nebyli biti ani jedni, tedy aktivní důchodci a ti, kteří pracovat nemohou, aby se mimořádnými valorizacemi tak znatelně neotevíraly nůžky mezi seniory. Důchody si v tom zaslouží mírnou úpravu. V brzké době hnutí ANO to dá do Sněmovny jako návrh novely zákona. Taktéž již tady ve Sněmovně máme mimořádných 6000 pro seniory. V inflaci 17 % a v nejistotě, která přichází tuto zimu, to měla vláda již dávno schválit a vyplatit. Je to jeden z tisků, kteří si myslím zaslouží vaši pozornost a podporu. Inflace poskočila o 17,5 % a potraviny o desítky procent. Maso meziročně o 22, olej o 59, máslo o 55, ovoce, pečivo - zeptejte se zkrátka neziskovek, jakému náporu, dotazům a zoufalství čelí, jak jim volají do call center.

S tím nepřímo souvisí příspěvek na bydlení. Normativní náklady na bydlení již dávno nestačí. Vím, že je vláda bude měnit snad příští týden a my jsme to navýšení v hnutí ANO vypočítali podobně, o 2,5 až 4,5 tisíce korun. Ale mělo to přijít už dávno a kdo rychle pomáhá, dvakrát pomáhá. Pokud se ta opatření neudělají včas a hlavně s jistou odvahou, může to ublížit, dokonce být kontraproduktivní. Díky zvýšeným normativům se zvedne počet těch, kteří si zažádají samozřejmě nejen z řad seniorů. Navýšení v této výši zatíží rozpočet asi o 2 miliardy korun, které se na příspěvku na bydlení vyplatí. Nízkopříjmové domácnosti, a jsou to i některé mladé rodiny, které mají malé děti, tak dosáhnou na příspěvek na bydlení, ale řekněme si na rovinu - je důstojné, aby senioři, kteří pracovali 43, 45 let, chodili na úřad práce či se v 70 i více letech snažili zvládnout elektronické podání? Skutečně nešlo dříve udělat nějaké opatření, než nám aktivní rodiny skončí na sociálních dávkách?

Určitě ano. Udělat opatření, aby se zkrátka vyhnuli obloukem úřadu práce a neměli pocit, že musí o něco žádat, když pracují. Celá řada našich opatření už za minulé vlády šla mimo úřad práce. Už v listopadu a prosinci minulého roku jsme odpustili DPH a například zrušili na fakturách poplatek za obnovitelné zdroje energie. Abychom lidi nehnali do dávkového systému. Ale budiž, že to politika této vlády. A my vždy budeme hlasovat pro věci, které v této situaci lidem pomohou.

Všechny tyto dávky vyplácí úřad práce. My jsme ve středu na výboru pro sociální politiku dvě hodiny probírali zoufalou situaci na úřadech práce. Jejich podfinancování, personální úbytek a hlavně od ledna navýšení agendy, které vede již pomalu ke kolapsu tady tohoto úřadu. A že je v tuto chvíli setsakramentsky potřebujeme. Od začátku roku vyplácí nově rodičovský příspěvek, příspěvek na bydlení, humanitární dávku pěti tisíc, jednorázový příspěvek pět tisíc na dítě, solidární příspěvek na ubytování, přídavky na děti a tak dále.

Petice, kterou nyní vytvořili a nyní ji masově podepisují, popisuje, jak funguje digitalizace, jak jim přidává práci. A já tady budu citovat tři body tady z této pětice. Za prvé říkají sami pracovníci a referenti na úřadech práce: Upozorňujeme na to, že vláda České republiky v zájmu vytváření dojmu dostatečné ochrany občanů proti dopadům energetické, válečné a inflační krize neinformuje pravdivě veřejnost. Je vytvářen obraz dostatečných sociálních nástrojů, kterých mohou občané využít, který však není reálný a neodpovídá momentálnímu legislativnímu nastavení těchto dávek.

Říkají také v druhém bodě: Odmítáme být vystavováni vysokému riziku negativních reakcí klientů, kteří svou nespokojenost s nepřiznáním nebo nízkou výší přiznané dávky obrací svůj hněv proti zaměstnancům, kteří pouze dodržují platnou legislativu a jsou osočováni z neznalosti, neochoty a lenosti.

Apelujeme na vládu, především na ministra Jurečku, aby byla zajištěna dostatečná kontrola podkladů pro výplatu nepojistných sociálních dávek.

A říkají taktéž: Trváme na tom, aby byla vládou České republiky veřejnost pravdivě informována o reálném fungování digitalizace v dávkách, které vyplácí úřad práce. Veřejnost musí vědět, že on line probíhá pouze zadání žádosti klientem, veškerý další proces je závislý na fyzickém zpracování zaměstnanci úřadu práce, pro které je zpracování těchto dávek náročnější než dávek, o které je požádáno standardním způsobem, tedy osobně na pracovištích úřadu práce. A tak dále. Takhle bych mohl informovat dál. Je to celkem deset bodů tady této petice.

A já pevně věřím, že s tím tak, jak bylo řečeno na výboru pro sociální politiku, Ministerstvo práce a sociálních věcí něco udělá. Ale je to pravdivý obraz a pravdivé zrcadlo toho, co se v tuto chvíli na úřadech práce děje a není to ten pokřivený obraz v tom pokřiveném zrcadle, který nám někteří politici říkají, jak to krásně funguje, jak je to všechno jednoduché a skvělé a že vlastně všichni si můžou z hlediska digitalizace zažádat o dávky.

Dalším návrhem je navýšení rodičovského příspěvku. Tato vláda jen umožnila jeho dřívější dočerpání. Tudíž ti, kteří si ho dočerpali dříve, skončili na sociálních dávkách a tím pádem na nákladech tohoto státu. Upozorňovali jsme na to, že rychlost čerpání beze změny výše rodičáku není cesta.

Já nyní budu citovat právě z oponentního posudku Ministerstva práce a sociálních věcí na základě důvodové zprávy, kterou my jsme dali. Takže cituji: Vláda nepovažuje valorizaci jedné dávky státní sociální podpory za systémové opatření. Navýšením této částky, to znamená rodičovského příspěvku a následným valorizačním mechanismem by došlo a nadále docházelo především k podpoře rodičů s dětmi do čtyř let věku. Naopak podpora nezaopatřených dětí ve věku od čtyř let do dvaceti šesti let je saturována, jež je saturována jen přídavkem na dítě a to po testu příjmu rodiny, by byla neadekvátně podhodnocena a tato propast by se i nadále prohlubovala. Škoda, že se nedržela tato vláda této důvodové zprávy, která hovoří o nezaopatřených dětech do dvaceti šesti let, když vyplatila pětitisícový příspěvek pouze těm dětem do osmnácti let.

A nyní podle slov pana ministra Jurečky půjde pan ministr s návrhem na zvýšení rodičáku na vládu. Další z řady našich návrhů, které navrhlo hnutí ANO a které jsou ve Sněmovně a které tato vláda realizuje. Je to super. Jen tedy neřekl, kdy na tu vládu tady s tím navýšením rodičáku půjde a o kolik to bude. Ale můžeme to klidně dnes probrat a urychlit to. Protože dnes již asi po sto sedmdesáté šesté avizovali Piráti navýšení rodičovského příspěvku. Tak asi je to ten možná vládní návrh, předpokládám.

Nicméně vše je opět jen v mantinelech slibů a jediný, kdo má zákon ve Sněmovně, kdo to myslí vážně, jsme my v opozici. A teď už ho najednou po tlaku opozice tato vláda chce také. Takže není nic jednoduššího než tento náš návrh vzít, projednat ho dnes v prvním čtení. Jsme otevření v diskusi o výši navýšení toho rodičovského příspěvku, my navrhujeme čtyři sta tisíc. Ale pojďme se bavit. Nosič je už ve Sněmovně a stačí se klidně domluvit na jednom pozměňováku na té jedné částce. Nenechejme prostě mladé aktivní rodiny padnout a strkat je do dávkového systému. Možná, že to zastropování a navýšení toho rodičáku bude stačit.

Když jsme u těch rodin, zaslechl jsem, že by se mělo pomoci i lidem, kteří mají hypotéky. Doufám tedy, že jenom dočasně. A nikdo zase neví, jaký model se tedy připravuje. Vím, že kolegyně exministryně Klára Dostálová nechala na Ministerstvu pro místní rozvoj zákon, který by to mohl řešit. Stačí ho jen vzít. Ale kromě tohoto slibu z před několika týdnů jsem už nic konkrétnějšího nezaslechl. Jak to tedy konkrétně vypadá, se ptám? Jen doufám, že to nebudeme tedy řešit přes sociální dávkový systém. To by bylo skutečně kontraproduktivní a tomuto rozhodně tento sociální dávkový systém sloužit nemá.

Pokud se podíváme na třetí zákon z naší trojice, tak se týká skutečně těch nejohroženějších, zdravotně hendikepovaných. Já tady několik měsíců apeluji na pana ministra Jurečku, aby navýšil jednoduchou novelou příspěvek na mobilitu. Nakonec se stalo. Ale tady ve Sněmovně to ještě nemáme. A slibujete, že ho navýšíte od začátku září nebo od října. Cituji: Připravujeme novelu zákona tak, abychom dokázali příspěvek na mobilitu zvýšit buď od 1. září nebo od 1. října. Uvidíme, jak budeme rychlí v legislativním procesu, řekl pan ministr Jurečka pro Český rozhlas 3. července. Od září to tedy určitě nestihneme, říjen je na hranici možného. A to jenom pokud to předložíte ve zrychleném řízení v prvním čtení. To ale nebudeme moci dát pozměňovací návrhy. My ale chceme.

Například elektřina na dýchače tak ve zrychleném projednávání vypadne, protože nebudeme moci dát náš pozměňovací návrh. Proč? Co vám pořád tak na tom Ministerstvu práce a sociálních věcí trvá, že nejste schopni po všech vašich slibech předložit ani takovouto malou novelu? Je to zkrátka pozdě.

My bychom navrhovali, aby se příspěvek na mobilitu přejmenoval na příspěvek na mobilitu a energie spojené s mobilitou. Jedná se právě o oxygenoterapii. Tito uživatelé se bez podpory pro ně životních přístrojů neobejdou nebo minimálně dvanáct hodin denně a více. Někteří z nich jsou k přístroji připojeni i dvacet čtyři hodin sedm dnů v týdnu. Vedle toho musí nezřídka nutně používat i elektrické přístroje na zvlhčování vzduchu, čističky vzduchu, odsávačky hlenů a další pomocné přístroje, které jim umožňují pohyb, dýchání a tedy tím pádem i pohyb.

Spotřeba elektrické energie u těchto přístrojů se pohybuje v úzkém rozmezí okolo tří set wattů. A pokud bude platit váš slib, že to chcete od 1. října, tak tento slib buď padá anebo prostě zkrátka tady tito uživatelé těchto životně důležitých přístrojů mají smůlu. Proč? Protože to je pozdě.

Víte a toto je vlastně problém některých členů této vlády. Myslím vážně pomáhat, tedy skutečně pomáhat bez jakéhokoliv politikaření. Dnes jsem si vzal na sebe svetr. A i ten jste hloupě zpolitizovali. Stejně jako vaše oficiální vládní komunikace za čtyřiadvacet milionů korun v této krizi je lidem k smíchu. Podobně jako vaše některá svazácká videa, která jakoby vypadla z minulého režimu.

Proto na začátek chci říct všem občanům, že víme, že mají tolik rozumu, aby stejně jako stokrát před tím své chování přizpůsobili krizím, které nás potkaly u povodní, u hurikánu, u uprchlické krize, kdy jim nikdo neříkal, nevychovával je, co mají dělat. Zkrátka to navnímali. Jsme dospělí.

Proto i dnes, vážení občané, pokud si nevezmete svetr, nebudete automaticky, jak to dělají někteří vládní politici, stigmatizováni jako ruští trollové, pokud neotočíte termostatem doprava, neznamená to, že podporujete Putina.

Nenechte si to namluvit ani vy, kteří volíte současnou koalici, nebo nás. Nejzákeřnější na této komunikaci je, že se nám to pořád někdo snaží vsugerovat, nálepkovat, pošpinit. Tato komunikace rozděluje společnost, a to v tuto chvíli potřebujeme ze všeho nejméně. Myslím a důvěřuji proto všem, co jsme si za krize prožili, že to zvládneme, protože si uvědomujeme, že je to jednoduše potřeba. Nic víc, nic méně. Šetřit musíme všichni. Některým ale pomoci musíme, protože sociální smír a jakási dobrovolnost je důležitou součástí jakékoliv krize a stát se jí nesmí vyhýbat. Sociální smír totiž může potřebovat každý z nás, i když se v tuto chvíli cítí mladý, plný sil a je zdravý. Sociální smír je důležitou součástí demokracie a hodnot, kterým věříme. Pokud porušíme sociální smír stigmatizací a nálepkováním, porušíme tím i křehkost naší demokracie, a to si přejeme ze všeho nejmíň!

Děkuji za pozornost.

