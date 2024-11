Juchelka (ANO): Když přijdeme s konkrétními čísly, tak to máte jako červený hadr

Taktéž děkuji. Tak já tady sleduju tu debatu od prvopočátku a skutečně nerozumím tomu, proč když tady klade pan poslanec Andrej Babiš normální faktické dotazy i na základě interpelace, kterou já jsem písemně dal a dostal jsem písemnou odpověď, proč se to vždycky nějakým způsobem argumentačně stočí do toho, co tady předvedl pan ministr Jurečka. Já tomu skutečně nerozumím, protože my se tady snažíme bavit věcně, a já samozřejmě tu debatu ještě dále posunu.

To, že paní kolegyně Pastuchová tady říká - ta, která tady několik let dělá posudkovou zdravotní sestru na České správě sociálního zabezpečení a je v té praxi každodenně - nějaké výtky vůči pozměňovacímu návrhu, který jste tady předložili a který je dle našeho názoru diskriminační, tak nerozumím tomu, proč tady se o tom nedokážeme normálně pobavit, úplně stejně jako o těch datech, která chce pan poslanec Andrej Babiš.

Já vždycky vnímám tu debatu tak, že když my přijdeme s nějakými konkrétními čísly, tak vy to máte jako červený hadr na to, že někdo na někoho útočí a okamžitě odpovídáte těmi, a řeknu to teď natvrdo, pseudohodnotovými větami, které vlastně nic neřeší, které vlastně my tady, a s naší podporou vždycky jste počítali a můžete počítat, souhlasíme. Vždyť přece jsme podpořili všechny návrhy, které tady měla paní ministryně obrany Jana Černochová. Sami jsme dali dar, jak říkal pan předseda Babiš, jako hnutí ANO. On sám také pomáhal osobně, což samozřejmě teď vyšlo na povrch, protože vy tady tou argumentací na to jenom nabíháte. Tak nebuďte jako červený hadr na všechny tyto konkrétní věci a otázky, na které my se ptáme, a prosím, odpovídejte nám na naše dotazy, ale ne tím, že pseudohodnotově tady opět všechno stočíte na válku na Ukrajině.

Ing. Aleš Juchelka ANO 2011



Co se týká mě, tak samozřejmě já - například my podporujeme celou řadu Ukrajinců nejen u nás v Ostravě třeba v rámci, já nevím, toho, že pronajímáme třeba náš byt s manželkou a tak dále, ale vidíme samozřejmě i celou řadu problémů, které to s sebou přináší, protože jsme v tom dennodenně. Takže například mi volá cizinecká policie a říká: tady na této ulici v našich bytech prostě jsou přihlášeny desítky Ukrajinců na bydliště v jednom bytě. Nejsou tady, my to kontrolujeme, nikdo tam nebydlí, oni jsou zpátky pravděpodobně na Ukrajině, a co dělají? Čerpají veškeré sociální dávky. Protože proč? Protože je to samozřejmě skvěle digitalizováno. Já tomu rozumím, že to je ta jednodušší varianta, ale potom nám ten policista řekne do telefonu: Promiňte, já vám telefonuji z toho důvodu, protože my to prostě nemáme a nesmíme říkat, nesmíme tady toto kritizovat. Takže já to teď tady na pultíku říkám, tlumočím a kritizuji, že není možné, aby třicet lidí mělo nějaké bydliště v jednom bytě a nebydleli tam, nebyli tady a jsou zpátky na Ukrajině a pobírají sociální dávky. Tak to prostě je a já to tady takhle jednoduše tlumočím a prosím, podívejme se na to.

Těch problémů může být zase dál celá řada. Vždyť přece finanční pomoc, kterou tady máme, jsme všichni tady napříč Poslaneckou sněmovnou schvalovali. Humanitární dávky. Byli jsme u všeho na výboru pro sociální politiku, když se stavěly stany, když se stavěly prozatímní úřady práce, které neměly vůbec kapacitu a čas to vyplácet. Všechno jsme podpořili. Všechno jsme podpořili morálně, eticky, prakticky, finančně a vy tady pořád jenom, když my se teď ptáme a ta situace je v tuto chvíli zase jakoby jiná oproti těm předešlým dvěma letům, tak opět argumentujete tím, zase v rámci rozdělování společnosti, že nechceme pomáhat. Mně se prostě toto nelíbí, protože my jsme všechno, co tady v Poslanecké sněmovně bylo a prošlo v rámci války na Ukrajině, odsouhlasili, nemáme s tím jediný problém, naopak jsme tady pro to, abychom ještě více tu Ukrajinu podpořili. Říkáme, že prostě Rusko je agresorem, ale vy neustále jenom tady nálepkujete právě jenom díky tomu, že máme jiné názory a že se prakticky ptáme.

Takže když jste mi odpověděl písemně na mou písemnou interpelaci, tak samozřejmě tam není jediné konkrétní číslo. Minulý týden nebo na začátku tohoto týdne jste, pane ministře, vystoupil s jiným číslem. Tuším, že 5,9 miliardy korun. Tak prostě se ptáme na ten rozpad toho. Tady máme jiné číslo v říjnu, teď máme jiné číslo během pravděpodobně listopadu. Takže mě zajímá, jakým způsobem ta čísla dáváte dohromady, protože se mě také na to ptají novináři, také se mě na to ptají občané, také ke mně chodí do Poslanecké kanceláře a mají spoustu dalších a dalších dotazů a problémů, které prostě s tím jsou.

Domnívám se, že z hlediska bydlení také musíme samozřejmě začít řešit tu ukrajinskou diasporu, kterou tady u nás máme, ale určitě ne rozdílně než oproti českým občanům, úplně stejně jako u příspěvku na bydlení. Takže já na vás chci apelovat, abychom tady vedli jasnou debatu, jasnou diskusi. Podívejme se na ta čísla. My vás ve všem samozřejmě podporujeme, ale prosím vás, nebalamuťme tady občany České republiky, že všechno je zalito sluncem, ne, není, a neříkejme prostě, že ten, kdo si dovolí něco kritizovat nebo po vás chtít nějaká data anebo upozornit na nějaký problém, který tady s tímto je, že jsme okamžitě nějací proruští nebo já nevím, jakkoliv. Přestaňme se tady nálepkovat a pojďme ty věci posouvat kupředu. To my chceme.

Děkuju.