Juchelka (ANO): Když to poslouchám, tak ve mně se to prostě vaří a vaří a vaří

Moc děkuji. Já musím reagovat na svou ctěnou kolegyni Olgu Richterovou, poněvadž já, když to poslouchám, tak ve mně se to prostě vaří a vaří a vaří.

Takže co se týká rodičáku, já jsem tady stál zhruba šestkrát před ctěnou Poslaneckou sněmovnou a navrhoval navýšení rodičáku z 300 na 400 tisíc korun. Piráti pro tento návrh nehlasovali ani jednou! Ani vy jste proto nezvedla ruku, paní místopředsedkyně.

Co se týká dalších věcí. Piráti svými hlasy, a tady se strašně vášnivě mluvilo o prorodinném balíčku, byli právě ti, kteří hlasovali třeba pro konsolidační balíček, aby například snížili slevu jízdného pro studenty ze 75 na 50 procent, aby se například nenavýšil rodičovský příspěvek na 400 tisíc korun, aby bylo zrušeno školkovné, nemluvě o DPH na různé rodinné věci typu plínky a tak dále. To jsme tady probírali.

A vy tady budete říkat, jakým způsobem jste bojovali nebo nebojovali? Vždyť vy jste pro všechno hlasovali jako Piráti, a teď nad tím úplně chcete, aby se zavřela voda a aby se o tom nemluvilo a abyste byli teď asi pravděpodobně v tuto chvíli v opozici, ale ta teorie se úplně míjí s tou vaší praxí. Vy teď tady krásně teoretizujete, ale prakticky jste hlasovali pro všechno, co těm rodinám v těch peněženkách opravdu ty jejich rozpočty rozvířilo.

Co se podpory rodin u těch slabších, tak samozřejmě my víme, a teď dokonce vyšla i velká analýza v Seznam Zprávách, že za vlády Petra Fialy je ta podpora rodin nižší, než byla za minulé vlády Andreje Babiše. To jsou všechno jenom fakta a já jsem tady byl ten, který ten rodičák upravoval tak, aby rodičovský příspěvek byl příspěvek pro dítě, aby každý, kdo porodí dítě, nepřišel o těch 350 tisíc korun, když se mu narodí druhé a třetí. Toto je můj praktický vklad s hnutím ANO do té prorodinné politiky. Co je váš?

Ing. Aleš Juchelka ANO 2011



