Juchelka (ANO): Lidé nyní čekají na dávky několik týdnů

reklama

No, pane ministře, mě zajímá, co se během těch 14 dnů vlastně změnilo. Protože vy jste dal tento sněmovní tisk 18. 11. do Poslanecké sněmovny. Byla dohoda na tom, že to nebude v devadesátce, tak, jak jste to chtěl udělat během prvního čtení, naštěstí to bylo správně, protože například přídavek na dítě máte prostě a jednoduše spočten špatně. A napravuje to můj pozměňovací návrh, ale vy tady říkáte, že je to potřeba udělat co nejrychleji, aby lidé nepropadali do dávek v hmotné nouzi.

Anketa Skončí válka na Ukrajině v roce 2023? Ano 63% Ne 37% hlasovalo: 8811 lidí

Vždyť vy to sami na úřadech práce takhle manažujete! Vždyť vy máte zpožděné dávky výplat v hmotné nouzi i státní sociální podpory. O týdny se zpožďuje schvalování všech žádostí a v tuto chvíli ti lidé skutečně padají například i do dluhů, poněvadž si musí půjčovat na to, když jim nepřijde příspěvek na bydlení, od svých rodičů, od svých známých, nedej Bože od nějakých lichvářů, aby ten nájem mohli zaplatit, a čekají několik týdnů na to, až se jim dávky v hmotné nouzi, anebo také dávky státní sociální podpory zaplatí.

Mně je to strašně moc líto, protože my jsme v tuto chvíli ještě tady tento zákon neprojednali a myslím si, že bychom měli o něm jakoby lépe diskutovat. Já oceňuji, že jste řekl, že to bude naposledy, co nějaký zákon z Ministerstva práce a sociálních věcí v legislativní nouzi teď projednáváme. Ale na druhou stranu mě strašně mrzí, že vy už máte v tuto chvíli na Facebooku napsáno, že to jednoduše projde a že jste vy jako KDU-ČSL zvýšili přídavky na děti. Vy už to tam dávno máte a my to teprve jsme ještě ani nezačali projednávat.

Ing. Aleš Juchelka ANO 2011



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Juchelka (ANO): Změny způsobují chaos nejen mezi lidmi, ale také mezi samotnými referenty Úřadu práce Juchelka (ANO): Občané obcí budou biti Juchelka (ANO): Tato vládní koalice se chce zmocnit a kontrolovat rady veřejnoprávních médií Juchelka (ANO): Náš sociální systém bobtná a mohutní

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama