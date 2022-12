Juchelka (ANO): Navrhovaná úhradová vyhláška sociálních služeb je skutečně skandální

reklama

Dobrý den, vážené kolegyně, vážení kolegové.

Já budu jenom velmi stručný, poněvadž tady tento zákon o sociálních službách už čeká opravdu drahnou dobu na to, aby byl projednáván. Je pravdou, že to, co navrhuje předkladatelka, že v prvním a druhém stupni to vzalo skutečně velký rozdíl mezi tím třetím a čtvrtým stupněm, který jsme navyšovali během minulé vlády.

Nicméně ten zákon o sociálních službách, jak vím, tak je v tuto chvíli ve vnitřním připomínkovém řízení Ministerstva práce a sociálních věcí. Já sám jsem zvědavý, s čím ministerstvo přijde. Nicméně za nás, za hnutí ANO, má tady tento zákon podporu. Budeme hlasovat samozřejmě, aby to šlo dál a dál, protože nevíme, do jaké míry Ministerstvo práce sociálních věcí bude v zákonu o sociálních službách reagovat právě na ty jednotlivé čtyři stupně příspěvku na péči.

Ing. Aleš Juchelka ANO 2011



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

My dokonce za hnutí ANO zvažujeme a chceme si to nechat propočítat, aby tam byl tak zvaný pátý stupeň. To znamená, aby skutečně ti, kteří potřebují tu péči a jsou ležáky v domácím prostředí, tak aby se jim skutečně hradila ta kompletní asistenční služba, aby nemuseli se svým zdravotním handicapem končit v ústavní péči. Takže si myslím, že stojí za to v tuto chvíli i u novely zákona o sociálních službách popřemýšlet nad tím, že jednoduše zařadíme pětku.

Co se týká té navrhované úhradové vyhlášky u sociálních služeb. Ta je skutečně, řekl bych, skandální, poněvadž s ní to navýšení by mělo jít ruku v ruce s valorizací příspěvku na péči. Já jsem o tom přesvědčen, poněvadž navýšení, jak už jsem tady dneska avizoval v průběhu tohoto dne, o dvacet korun na hodinu péče, je skutečně pro některé rodiny, řekl bych, fatální. Hlavně pro ty, kteří potřebují tu vnější pomoc u jakýchkoliv úkonů, včetně koupání, včetně inkontinence, včetně toho, aby se ti lidé na tom lůžku mohli prostě hýbat.

Anketa Skončí válka na Ukrajině v roce 2023? Ano 62% Ne 38% hlasovalo: 9089 lidí

Můžu říct, že je to velikánský problém, poněvadž v drtivé většině jsou to starší rodiče, kteří tady tuto službu využívají pro své děti, které mezitím v tom handicapu se staly dospělými, jsou těžcí, fyzicky mají opravdu třeba 90 kilo. Už je neunesou, poněvadž jsou prostě ve starobním důchodu a ty síly ty síly nemají a potřebují tu vnější pomoc, kterou si díky té úhradové vyhlášce a tomu navýšení budou moci dovolit méně a méně.

To znamená, že například to vychází u osmi hodin péče o dospělého syna mé kolegyně, tak to vychází na 35 tisíc měsíčně. On má osm hodin asistenční službu, poněvadž ona je v práci a doplácí vlastně do 35 tisíc tu službu, poněvadž ta čtyřka je 19 200 korun. V tuto chvíli, pokud se jí to navýší o 20 korun na hodinu, tak už to bude okolo 38 - 40 tisíc korun a to už je opravdu jakoby neúnosné. Tady mluvíme skutečně o lidech, kteří tu vnější pomoc potřebují.

Takže já pevně věřím, že Ministerstvo práce a sociálních věcí - pan kolega Marian Jurečka je v tuto chvíli v Senátu, poněvadž tam projednávají další sněmovní tisky, takže tady být nemůže. Ale upozorňovali jsme na to na výboru pro sociální politiku i během dnešního dne, že jednoduše se nesmí tady toto udát bez toho, aby nebyl valorizován příspěvek na péči. Pokud se to stane, tak uvrhnete velkou spoustu rodin s handicapovaným dítětem, partnerem, rodičem, do velkého nebezpečí de facto nepomoci a toho, že budou přemýšlet, že je dají za o mnohem větší peníze do péče ústavní.

Takže za nás tady toto má podporu. My určitě budeme u druhého čtení připravovat i naše pozměňovací návrhy a pevně věřím, že příspěvek na péči do budoucna bude i pro nějakou omezenou skupinu lidí, kteří opravdu jsou odkázáni na lůžko stoprocentní.

Takže moc děkuji. Na slyšenou.

Psali jsme: Juchelka (ANO): Všichni handicapovaní si díky této vládě budou moci dovolit méně hodin péče Juchelka (ANO): Lidé nyní čekají na dávky několik týdnů Juchelka (ANO): Změny způsobují chaos nejen mezi lidmi, ale také mezi samotnými referenty Úřadu práce Juchelka (ANO): Občané obcí budou biti

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama