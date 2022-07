Juchelka (ANO): Pane ministře, má MPO nějaký krizový plán? A jak vypadá?

reklama

Děkuji moc. Já jsem to nestihl dokončit, takže mám tady ty další dotazy a doufám, že se to dozvím dřív, než bude závěrečné slovo, jak je u této vlády zvykem, abychom mohli o tom diskutovat.

Pane ministře, existuje, prosím, nějaký krizový plán v rámci Ministerstva průmyslu a obchodu, když se opravdu za několik dnů zastaví kohoutky s plynem? A jak ten krizový plán vypadá? To znamená, které provozy u podnikatelů budou nejdříve zastaveny a jak to vypadá časově, protože se to neustále samozřejmě plní, možná se to bude plnit i nadále? Zajímá mě ta bilance, kolik toho tady proteče a přiteče z toho nizozemského LNG terminálu, co se vyjednalo v Kataru, jak se to sem dostane, jak to bude s trubkami NET4GAS a jakým způsobem vydržíme de facto s tímto plynem pro podnikatele, pro průmysl jako takový?

Víme, že například 9 % těžkého průmyslu je závislých na plynu, ale 51 % už u středních podnikatelů, takže mě zajímá, které obory se začnou vypínat nejdříve. A s tím samozřejmě souvisí i plán B a C. Když se to například vypne, dejme tomu, že za pár dnů to zase poteče, například v polovině topné sezóny, dejme tomu na konci ledna, na konci února, na konci listopadu, má nějaký MPO krizový plán, když si s námi bude Putin hrát a dva dny to zapne, tři dny vypne?

Tady toto celé mě samozřejmě zajímá a pevně věřím, abychom o tomto mohli diskutovat, protože je to součástí samozřejmě nějaké celé energetické budoucnosti, té dlouhodobé, to znamená, do konce května, do konce topné sezóny, abychom o tom mohli diskutovat.

To je prozatím všechno, určitě mě něco dalšího napadne a budu tady vystupovat hlavně s faktickými poznámkami, abych nezdržoval ty, kteří jsou přihlášeni do řádné rozpravy.

Ing. Aleš Juchelka ANO 2011



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Juchelka (ANO): Máme skvělé odborníky, všichni to ví, a proto k nám produkce přicházejí Juchelka (ANO): Neděláte nic, jenom tady kecáte Juchelka (ANO): Tato vláda jen slibuje a slibuje Juchelka (ANO): Opatření se dotkne všech příjemců rodičáku

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama