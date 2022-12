Juchelka (ANO): Pane ministře, promiňte, ale je to vaše manažerské selhání

reklama

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

byli jsme svědky dlouhého projevu, spousty slov, která tady zazněla. Člověk by si občas u pana ministra Jurečky vzal kapesník, střídavě by odbíhal, plakal by, jak to je všechno úžasné a fantastické. (Potlesk vlevo.) A myslím si, že konkrétně nám neřekl pan ministr skoro vůbec nic. Pane ministře, já jsem byl nebo snažil jsem se být tady konstruktivní, snažil jsem se vám tady předložit všechny problémy, které nám chodí od občanů, snažil jsem se vám tady říkat ty věci, které občany trápí a vy jste opět reagoval spoustou slov a hlavně jste reagoval na toho Andreje Babiše. No vy ho nemít normálně, tak já si myslím, že by tato koalice jednoduše nemohla nijakým způsobem fungovat, už by bylo dávno po ní, ale jenom ten antibabiš vás drží dohromady (Potlesk vlevo.) jako nějaké lepidlo, kterým lepíte své problémy, protože tady prostě a jednoduše vždycky na každý problém, na který my upozorňujeme, místo abyste na něj konkrétně odpověděl, tak vždycky je to otázka antibabiše.

Krom toho bych vás chtěl požádat, příště když mě budete oslovovat jako poslance Juchelku, abyste to dělal prostřednictvím pana předsedajícího, což jste neudělal ani jednou. (Námitka ministra Jurečky mimo mikrofon.) Oslovoval a prosím, abyste mě teď neoslovoval.

Tak co se týče těch jednotlivých bodů. Já si uvědomuji - a byl jsem fakt klidný a normálně jsem tady řekl svůj čtyřicetiminutový proslov jenom proto, abych vám zprostředkoval to, co se aktuálně děje - tak vás chci upozornit, že KDU-ČSL bylo v několika vládách, i v uplynulých osmi letech jste seděli ve vládě, dokonce s Andrejem Babišem, si představte, vy jste tady seděl v té vládě, a kritizujete tím pádem sami sebe. To, že někdo napíše nějakou kritiku na úřady práce, a vy moc dobře víte, jak funguje koaliční vládnutí, tak to je samozřejmě jenom dobře. V minulém volebním období měla MPSV na starosti ČSSD. Vy to moc dobře víte, jak to funguje, to vládní koaliční vládnutí, ale budete tady demagogicky a manipulativně, skoro že si člověk vezme kapesník a bude slzet, říkat, jakým způsobem to ten Babiš dělá nebo nedělá. Prostě a jednoduše já jsem vás tady kritizoval, já jsem sem přišel s tím tématem, moje je tady tato mimořádná schůze Sněmovny, protože já jsem navrhl tento program, protože vy to neřešíte, ani neráčíte přijít na ten výbor pro sociální politiku, abyste nám odpověděl a kryjete se za nějaké náměstky a generálního ředitele úřadu práce, kterého stejně nakonec potom možná propustíte.

Tak začneme postupně. V listopadu a prosinci v roce 2021 odpustila Babišova vláda DPH na energie. To byl konkrétní krok, který se děl, když vy tady kritizujete, že od září se tady s energiemi nic nedělalo. Toto konkrétně bylo, v listopadu a v prosinci měli lidi na fakturách za energie nulu. Co udělal nebo neudělal ten Juchelka v tom minulém volebním období. Tak dovolte, abych se vám tady, pane ministře, pochlubil a doufám, že to budete někdy kvitovat, protože i já vás občas chválím za ty věci, které vy jako ministr děláte.

Takže co se týče rodinné politiky, vláda Andreje Babiše navýšila rodičovský příspěvek z 220 na 300 000 korun. Pozměňovací návrh Aleše Juchelky, tak ten udělal to, že všichni rodiče nebudou kráceni s rodičovským příspěvkem, pokud se jim narodí mladší dítě do rodiny, tak jak tomu bylo doposavad, protože už to není dávka na rodiče, ale dávka na dítě. Jedno dítě rovná se 300 000 korun, ať se mu druhé, třetí dítě narodí kdykoliv. Toto udělal například Aleš Juchelka, doplacení rodičáku. Co se týče například praktické výuky a brigád, tak s tím jsme začali my, já svým pozměňovacím návrhem, že praktické výuky a brigády u studentů nejsou započítávány do společného příjmu rodiny, když žádají o přídavky na děti. Vy jste na to navázali, za to vám budiž velký dík, a už se nezapočítávají například ani u příspěvků na bydlení. Gratuluji, ale původní nápad byl tady od tohoto kritizovaného Juchelky.

Příspěvek na péči ve třetím a čtvrtém stupni, to si děláte legraci? Vždyť to bylo zvýšeno o 6000 právě za Babišovy vlády. To my jsme zvýšili ten příspěvek na péči. Ano, byl to návrh, protože končilo samozřejmě volbami vládnutí vlády, ve které vy jste seděl, byla tady vláda nová a navázal jste na tento senátní(?) návrh a všichni jsme jej podpořili. Takže to není, že to udělalo KDU-ČSL, protože vy máte opravdu velikánský talent na to, chlubit se cizím peřím, ale byla to záležitost celé vládní koalice, příspěvek na péči. (Potlesk vlevo.)

Co se týče té současné doby, například jsme u rodinné politiky navýšili my například Centru pro rodinnou a sociální péči(?) dotační titul ze 100 na 150 milionů korun. Co se týče současnosti, příspěvek na mobilitu, tak to my jsme ho tady měli v Poslanecké sněmovně o několik měsíců dříve, než ho máte vy. Co se týče rodičovského příspěvku, taktéž. Vy jenom navazujete na ty naše věci, které my už máme například od června dávno ve sněmovním systému.

Co se týče samotných úřadů práce, já si myslím, že všichni referenti, kteří nás poslouchali a pustí si to zpětně, tak budou mít opravdu velikánskou radost, protože tam vlastně žádný problém není a když tam nějaký problém je, tak pana ministra to netěší. Tak to je super. Já bych spíš očekával, že prakticky řeknete, jakým způsobem to budete řešit. Co se týče digitalizace, tak naopak my vás u všech nových dávek chválíme, u humanitární dávky, u solidárního příspěvku na ubytování, u přídavků na děti. Ano, vždyť to je skvělé, že tady toto děláte a my jsme to ocenili například v tom, že jsme udělali usnesení na minulém výboru pro sociální politiku, kde jste chyběl, kde tuto digitalizaci oceňujeme.

Pravdou ale je, že vy tu agendu natolik hrnete na ty úřady práce, včetně toho, kolik si mají dávat například senioři do své rychlovarné konvice vody, když si chtějí zalít hrnek čaje - toto má radit sociální pracovník na úřadu práce - oni jednoduše nestíhají, za vaší vlády úřady práce kolabují, za vaší vlády tam chybí 400 úředníků. My jsme na to upozorňovali například těmi dopisy, které psal náš premiér Andrej Babiš v minulém volebním období Janě Maláčové.

Znovu opakuji, že koaliční vládnutí je těžké a vy to moc dobře víte, ale demagogicky a manipulativně tady říkáte něco jiného, jako kdyby to byla procházka růžovou zahradou. Není to tak a mě strašně tady toto štve. Opozice vás neustále tlačí do nějakých rozhodnutí a já jsem za to rád, protože opozice má k tomu sloužit. Já jako Aleš Juchelka jsem konstruktivní opozice.

Dokud vy na základě té konstruktivní kritiky nevyletíte jako čertík z krabičky a nezačnete tady mávat různými dopisy z minulosti, tady osm dopisů osm let starých, čtyři dopisy čtyři roky staré, tady se to v minulosti takhle nepovedlo. Kdo za to všechno může? No, samozřejmě že Andrej Babiš. Vy ho nemít, tak skutečně nevím, co budete do budoucna dělat.

Co se týče té nesmyslné byrokracie. My jsme naopak opozicí, která vám v tom chce pomáhat. Vždyť my tady hlasujeme se vším, s čím vy přijdete v rámci digitalizace. Ale to, že ta digitalizace nefunguje u všech dávek a naopak robustní práce všech těch referentů díky tomu, že to je prostě pouze jednoduché pro toho klienta, ale už ne pro ty samotné referenty, tak to je holý fakt. Proto se to tam prostě hroutí. Je to skutečně, pane ministře, promiňte, ale je to vaše manažerské selhání, vaše manažerské selhání.

Já tady už více poznámek nemám. Je mi to strašně líto, že vy vždycky na základě nějaké kritiky nebo toho, co se děje na výboru nebo toho, co se děje tady na plénu, tak vždycky místo toho, abyste konstruktivně odpověděl, abyste nám odpověděl fakticky, protože já se tady na to připravuji různými čísly, souvislostmi, analýzami, hluboce jsem do toho ponořen, čtu to, tak vždycky vyletíte jako čertík z krabičky a demagogicky tady odpovídáte. Je to opravdu od vás, řekl bych, nepěkná argumentace.

Fakt vás do budoucna prosím, pokud chcete, abychom byli konstruktivní opozicí, která vám pomáhá v tom nějakým způsobem hrnout vládní agendu, se kterou my nemáme problém, tak nedělejte tady toto. Nebuďte takhle emotivní, nebuďte takhle manipulativní, neříkejte těm lidem něco, co není pravda a nesnažte se odvádět pozornost od problémů. Problémy, které jsou několik let staré, které se stejně tak, jako to byly ty dopisy od premiéra Babiše, snažil někdo řešit. Vy teď tady máte problém, vy jste u vlády, vy jste zodpovědní, vy s tím něco dělejte a pořád se nevymlouvejte na to, co se událo v minulosti. Není to fér.

