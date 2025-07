„Řekla bych to znovu.“ Souzená učitelka Bednářová se nedá zlomit

Pedagožka Martina Bednářová, která byla nepravomocně odsouzena za své výroky o ruské invazi na Ukrajině, v letošních parlamentních volbách kandiduje za hnutí Stačilo! v Praze. Nebýt války na Ukrajině, učila by prý poklidně dál. Její soudní proces však běží už tři roky.

„Nebýt války na Ukrajině, učíte dál?“ zeptala se moderátorka Alex Mynářová.

„Pravděpodobně by to tak bylo, protože mě v životě nenapadlo, že bych mohla skončit v politice. Vždycky jsem se o ni zajímala, to v každém případě, ale vždy jsem ji brala jako takové nutné zlo. V životě jsem si nemyslela, že bych mohla kandidovat za jakoukoli stranu, nicméně ta situace už natolik vykrystalizovala – myslím společensky, myslím v našem státě –, že už považuji za svoji povinnost se k věcem vyjadřovat a přidat se k nějaké straně, s jejímž programem souzním. A proto jsem se stala kandidátkou hnutí Stačilo!. Přijde mi, že došlo ke ztrátě zdravého rozumu. Dále se mi zdá, že jsme po revoluci, opojeni rádoby svobodou, přestali být ostražití,“ odpověděla učitelka Martina Bednářová.

Nelíbí se jí, že se zformovala skupina lidí, kteří nám říkají, co si máme myslet a říkat. „Dokonce teď nechtěli skupinu lidí pustit z Ruska domů. Dokonce se nám brání v návratu domů,“ podivuje se Bednářová. Část společnosti se podle ní tak zvrhla, že považuje za svou povinnost vymezovat se proti tomu.

Moderátorka připomněla, že soudní proces běží už tři roky a stále ještě neskončil. „Jste teď nepravomocně odsouzená. Kdybyste se mohla vrátila v čase, kdybyste věděla, co vás čeká, vybrala byste v té kritické hodině jiné téma?“ zeptala se Mynářová.

Bednářová odpověděla, že v hodině by dnes řekla to samé, možná trochu víc spisovně. Obsah by však zůstal stejný.

Mynářová uvedla, že soud učitelku původně osvobodil a řekl, že skutek není trestným činem. „Zároveň řekl, že jste pochybila v etické i pedagogické rovině. To připouštíte?“ chtěla vědět moderátorka.

„Nepřipouštím. Myslím si, že to byla úlitba, že paní soudkyně prokázala ohromnou osobní statečnost tím, že vynesla zprošťující rozsudek. Aby tam alespoň zazněl nesouhlas, tak bylo řečeno toto. Já jsem měla veškeré podklady pro to, co jsem řekla. Nevařila jsem z vody. Měla jsem všechno zdokumentované, podložené. Nebyl by důvod měnit jediné slovo,“ stojí si bývalá učitelka za svým.

Moderátorka se pak zajímala o to, pro koho zmíněná úlitba měla být.

„Často v debatách zaznívá, jestli jsme ještě právním státem. S plnou zodpovědností říkám, že nejsme,“ zdůraznila Bednářová. Chybí jí podle jejích slov právní jistota, účinná soudní ochrana před svévolí státní moci. „Pokud projdete soudy, které nepřipouštějí důkazy, které předkládáte, v rozsudku není nic z toho, co jste řekla, ale je tam 38 stran věcí, které jsou vedlejší, které se v podstatě netýkají toho, z čeho jste obžalovaná, pokud vám soud nedá právo na obhajobu, na to, abyste prokázala vlastní nevinu, pokud důkazy nepřijme a vy ty důkazy máte a předkládáte je, tak tady je konec právního státu,“ soudí kandidátka hnutí Stačilo!.

Alej andělů na památku mrtvých dětí

Mynářová chtěla vědět, jaké důkazy soud nedovolil předložit. „Z čeho jste při té hodině čerpala?“ zajímala se moderátorka.

„Informace jsem měla už od roku 2014, když na Ukrajině začaly boje ve východní části. V mainstreamu se psalo, co se tam dělo – jak vypadaly volby na východní Ukrajině, že se tam střílelo do lidí. Na památku mrtvých dětí je Alej andělů – přes sto dětí zemřelo rukou ukrajinských fašistů na východní Ukrajině. To se snažil zpochybnit ministr Vít Rakušan. Řekl, že žádná Alej andělů neexistuje. Nerozumím tomu, jak mohou zpochybňovat věci, které jsou a na které se každý může jet podívat. Všechno u nás probíhalo tiskem. Bohužel s nástupem téhle asociální Fialovy vlády byla snaha všechny tyto informace z tisku vymazat. Ale v dnešní době to není tak jednoduché,“ soudí Bednářová.

Tyto informace podle ní soud vůbec nepřijal, protože soudkyně musela jet podle „notiček“. „Věřím tomu, že devadesát procent soudců opravdu soudí podle práva, snaží se soudit nestranně a podle zákona,“ zdůraznila politička.

Obžalován bude i Okamura

Mynářová chtěla vědět, kdo měl soudkyni „notičky“ dát a proč.

„To jsou všechno notičky vládní. První, co bylo, když nastoupila tato vláda, tak se změnil policejní ředitel. Ten se změnil ještě dřív, než Rakušan usedl do ministerského křesla. Policie, která vyšetřuje tyhle pseudo trestné činy, je řízená, dohlížená státním zástupcem. Ten si policii vždycky srovná tak, aby to bylo pro něj výhodné,“ řekla Bednářová a dodala, že nemá důvěru v právní systém.

Připomněla také, že její případ není jediný. Hovořila o politických procesech. Zmínila kauzu Tomia Okamury obviněného za plakát. „Zatím obviněný není, ale bude, protože to jde všechno podle stejného scénáře,“ domnívá se Bednářová.

