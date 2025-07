Kordová Marvanová: Předčasný konec koordinátora budí pochybnosti

Průšvih se může stát jakékoli vládě. Ministr Pavel Blažek složil funkci, premiér i prezident trvali na transparentním vyšetření bitcoinové kauzy. Tak to má být a je to důležité pro důvěru občanů v právní stát. Právě zametání kauz pod koberec je totiž pro demokracii nejškodlivější.

Předčasný konec koordinátora JUDr. Davida Uhlíře bez slibované závěrečné zprávy a absence jeho veřejného vyjádření k tomu, co zjistil, není transparentní vůbec a vzbuzuje to pochybnosti, co se kolem bitcoinové kauzy děje. Stejně jako stížnost Ministerstva spravedlnosti na dozorující státní zastupitelství, když se dosud neobjevily informace, že by postup NCOZ a Vrchního státního zastupitelství při prověřování této věci nebyl v pořádku.

Leckdo se uklidňuje tím, že bitcoinová kauza neovlivnila volební preference. Ale přece podezřelé kauzy je třeba transparentně řešit a veřejnosti vysvětlit ne kvůli úspěchu ve volbách, ale proto, aby ČR byla demokratickým právním státem a občané mohli důvěřovat, že u nás funguje spravedlnost.

JUDr. Hana Kordová Marvanová BPP

senátorka



