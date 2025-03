Juchelka (ANO): Snížení dávky povede k rozrůstání vyloučených lokalit

Děkuji moc, vážená paní místopředsedkyně, za slovo, já budu velmi stručný.

Superdávka totiž má několik problémů. Jak říkala tedy moje ctěná kolegyně Jana Hanzlíková, my skutečně budeme podporovat naše pozměňovací návrhy, ty, které dala ona za náš výbor pro sociální politiku, i ty, které se nám zdály, že mají nějakou logiku. Co se týká samozřejmě toho, proč takhle represivně přistupujeme tady touto superdávkou k občanům České republiky, my na jednu stranu skutečně souhlasíme s obecnými principy, je tam určitá racionalita toho návrhu, nicméně já mám obavu, abychom nevylili z vaničkou i dítě, a řeknu za chvíli proč.

Snižování dávky jako tlak - třeba - na nalezení levnějšího nebo kvalitnějšího bydlení totiž nemůže být nikdy úspěšný, protože klienti, proti kterým tady tato superdávka cílí, tak vlastně nebydlí draze a nebo nekvalitně v těch bytech ze své vůle, oni totiž nemají jinou volbu, protože trh s byty je prostě pro ně jednoduše uzavřený, není dostupný. Bez navazujících programů obcí podporovaných státem je pouze dalším problémem, který klienty povede ne z bezvýchodné situace, ale naopak do bezvýchodných situací.

Ti z měst a oblastí, které nabízejí nějaká pracovní místa, mají nějakou infrastrukturu, se mohou odstěhovat do oblasti samozřejmě s levnějším bydlením, ale bez možnosti nebo s omezenou možností pracovat a starat se o děti. Povede to tedy k exodu do míst, kde není práce, a tím pádem k rozrůstání vyloučených lokalit. Počet příjemců dávek ani jejich výše se tím pádem nesníží, přesně naopak, vzroste, nedostatek financí na bydlení bude muset být sanován dávkou - třeba - mimořádné okamžité pomoci, to znamená, dávkami v hmotné nouzi, anebo povede samozřejmě k nějaké jiné jejich dávkové úpravě. To může být slabým bodem celé té superdávky, protože my nevíme ještě doposud, co to udělá samozřejmě v samotné praxi, a nevíme to ani díky důvodové zprávě, ke které se dostanu.

Úřad práce je podle zákona jediným orgánem zodpovědným za nastavení realizace podpůrného plánu. Proto já budu podporovat pozměňovací návrh, který předložila paní kolegyně Jana Hanzlíková, která podpůrné plány nějakým způsobem u Úřadu práce řeší. Podpůrný plán musí být samozřejmě realizován za účasti obce a neziskových organizací. Taktéž tady vidím, že v tomto směru je samozřejmě třeba zákon upravit, my říkáme, jakým způsobem se to může udělat. Úřad práce může samozřejmě lídrem tady tohoto procesu, ale nemůže být zodpovědný za to sám. Na MPSV je potřeba samozřejmě nalézt cestu, jak tuto díru zacelit, a my jsme se to snažili s podpůrnými plány vyřešit naším pozměňovacím návrhem.

Bonus za práci, tedy jako motivace k práci a k legalizaci práce načerno, tak to je prostě opět teoretický konstrukt. Jenom si vezměte, že my jsme měli desítky, desítky projektů, které byly podpořeny Evropským sociálním fondem či ze státního rozpočtu, a vůbec nevíme o tom, jaký to mělo skutečný dopad na trh práce. Volný trh práce o lidi s kumulací problémů totiž nestojí. Dlouhodobá nezaměstnanost či příležitostná práce načerno není výlučně volba těch lidí. Situaci neumí a nemohou sami vyřešit, navíc i v případě legálního zapojení na trh práce vydělávají velmi málo, méně než načerno a bonus jim to nevynahradí. Proto já tady kvituji pozměňovací návrh, který pravděpodobně představí můj kolega Patrik Nacher, který s kolegyní Lucii Šafránkovou dali dohromady pozměňovací návrh ohledně insolvencí a exekucí.

Co se týká životního minima, tak tady budeme podporovat pozměňovací návrh na jeho navýšení u jednotlivce na 5,5 tisíce, na dalšího člena domácnosti 5 000, 3 750 se potom snižuje na další členy rodiny - tady s tímto vůbec žádný problém nemáme. Pokud by zákon prošel ve stávající podobě, obce se dostanou úplně mimo orgány zodpovědné za situaci svých obyvatel, příjemců dávky. Oni (ony) na to nebudou mít žádný vliv, ale důsledky, naopak důsledky si obce ponesou. Další sociální propad, tam může hrozit kriminalita a tak dále. Nemluvě o tom, že vlastně lidé, kteří jsou na okraji, tak mají například i velmi blízko k tomu, aby tam zasahovala sociálněprávní ochrana dětí.

Takže co se týká super dávky, tak obecné principy - ano, racionalita a represe - nemáme s tím jakoby problém, ale pozor na tu vaničku s dítětem, protože budeme vylívat - například přídavek na dítě. Přídavek na dítě je příjmově testovaná dávka, v tuto chvíli na ni dosáhnout nízkopříjmově aktivní, aktivní, ekonomicky aktivní - třeba - rodiče, kteří nemají takové příjmy a dosáhnou díky tomu koeficientu na přídavek na dítě.

Pokud zanedbávají jejich výchovu, tak tady souhlasím s tím pozměňovacím návrhem, aby se to přelilo samozřejmě na školu, s tím žádný problém nemáme. Nicméně přídavek na dítě je skutečně prorodinná dávka, tímto pádem my jsme úplně rezignovali na tu prorodinnou politiku z hlediska financí částečně na Ministerstvu práce a sociálních věcí, protože s tím samozřejmě se bude pojit i majetkový test. Tady s tím mám opravdu zásadní problém. Ty zodpovědné osoby budou bity i přesto, že se na tom systému podílejí, například pracují. Takže já sám mám problém nejvíce s tím, že se tady míchají ty chudinské dávky, jako je doplatek na bydlení, příspěvek na bydlení, existenční a životní minimum, s těmi prorodinnými dávkami, jako je přídavek na dítě.

Ten vzoreček samozřejmě problém je, protože obecně se zveřejnit může. Nikdo v tuto chvíli neví, co ta superdávka - a my to dneska máme ve třetím čtení - skutečně pro ty konkrétní jednotlivé životní případy přinese. My to prostě v tuto chvíli nevíme. A je velkým paradoxem toho, že my tady tímto zákonem říkáme, aby na ten dávkový systém dosáhlo co nejméně lidí, ale na druhou stranu ve státním rozpočtu to bude pravděpodobně stát více peněz, protože i samotná důvodová zpráva a ty veškeré výpočty říkají, že buďto ušetří 2,5 miliardy korun, anebo to bude státní rozpočet stát 7,37 miliardy korun. A tady tento rozpor je natolik velký, že s tím mám samozřejmě problém taky, a souvisí to s tím, že se nedokážeme ani jako úředníci třeba na úřadu práce, anebo jako občani, kteří o tu dávku žádají, dopočítat, kolik to přesně v té naší životní situaci bude stát.

Také mi tam trošičku vadí, že na tom budou bity zodpovědné osoby, které se krátkodobě dostanou do nějakých problémů, anebo zodpovědné osoby, ke kterým se dostaneme díky majetkovému testu.

Pokud máme seniory - a zhruba půl milionu seniorů skutečně odebírá svůj starobní důchod na poště v hotovosti a má ušetřeno v šuplíku tu částku toho majetkového testu, no, tak na tu superdávku samozřejmě dosáhne, ale pokud to dostává na účet a má tam úplně tu stejnou částku jako ten, který si to vyzvedává na poště, tak na něj ten systém dosáhne, víme, kolik má na tom účtu, a na tu superdávku nedosáhne. Například. U přídavků na dítě jsem se už u toho zastavil. Majetkový test u těch, kteří by mohli dosáhnout třeba na dávky státní sociální podpory, ale jenom krátkodobě, protože třeba ztratili práci, tak v tuto chvíli budou taktéž majetkově testováni, ale přitom v tom systému byli desítky let a například platili sociální pojištění a tak dále. Takže pro mě je to opravdu záležitostí i toho, jaké pozměňovací návrhy projdou, a samozřejmě uvidíme v budoucnu, co to přinese.

Co se týká těch kladů, z těch kladů bych rád jmenoval, že se vyrušily body zlomu. To je skutečně dobrá věc. Zavedení majetkových testů - budiž, ale tam je potřeba opravdu dávat pozor na ty, kteří jsou skutečně ekonomicky aktivní a mají malé příjmy, a ne ti, kteří na tom sociálním dávkovém systému vlastně celoživotně participují, třeba už po několik generací.

Takže toliko je tady tento můj postoj. Ty otázky jsou podle mě velmi důležité, my jsme na ně doteďka nedostali víceméně žádnou odpověď, hlavně na ten vzoreček na ty majetkové testy, tam je to skutečně nejslabší článek celé té superdávky, a to hrozivé číslo, buď 2,3 miliardy korun, které my ušetříme, anebo že to bude stát 7,37 miliardy korun státní rozpočet, tak to taktéž je vidět, že předkladatelé sami neví, jak v praxi ta superdávka bude vypadat a co to skutečně v té praxi udělá. A má obava velká je, že pokud pojedeme velmi tvrdě a represivně, tak naopak nám to třeba může zvýšit počet vyloučených lokalit, protože ti lidé se prostě budou stěhovat tam, kde o tu práci už vůbec nezakopnou, nedosáhnou vůbec na nějaké rekvalifikace, protože jednoduše se do těch míst už ty úřady práce nedostanou.

Toliko z mých otázek. Uvidíme, jak dopadne hlasování o pozměňovacích návrzích.

Děkuji.