Juchelka (ANO): To je prostě absolutní nesmysl, rozumíte mi, ministře Jurečko?

Tak a je to venku, přátelé. Je to venku, prostě důchodová reforma je postavena na, řekl bych, podvodných číslech, kdy tady se slibuje něco, co prostě a jednoduše není pravda, není realita. Takže já čtu a cituji ze stránek KDU-ČSL. Jo, je tady vaše fotka, pane ministře. "Důchodový věk má být stanovován transparentně" - transparentně, to je ještě tím tlustým písmem, "navržená úprava naváže důchodový věk na věk dožití. Cílem je, aby pro budoucí generace byla udržována stejně dlouhá průměrná délka výplaty starobního důchodu, jako je tomu dnes, přibližně po dobu 21,5 roku." Toto je to, co vy tam píšete. To znamená, že průměrně by se měla výplata starobního důchodu stanovovat na 21,5 roku - to prostě je absolutní nesmysl, to je nesmysl. Takže ještě jednou. Já říkám, že odejdu do důchodu v 66 letech. A když mám průměrně, průměrně, pobírat důchod - což si myslím, že takto nebude - tak musím umřít v 87 letech a 3 měsících, jak vy říkáte.

A já říkám, že se musím dožít prostě 87,5 let. Já v tuto chvíli to statisticky vůbec nevidím, že se takhle lidé dožívají. Když někdo umře v 81, to znamená, že ten druhý musí umřít v 92. To je prostě absolutní nesmysl, rozumíte mi? Vy tady to promujete a říkáte všem těm lidem tady na galerii, těm mladým: My děláme důchodovou reformu pro vás. A vy budete v důchodu pobírat 21,5 roku starobní důchod. Takhle vy to promujete. (Předsedající: Čas, prosím.) Přitom je o mnohem (Předsedající: Čas, čas, prosím!) složitější a nedokážete to... (Předsedající: Čas, prosím, pane poslanče! Všichni ostatní to dodrželi. Prosím.) (Poslanec Juchelka reaguje mimo vypnutý mikrofon.)

Ing. Aleš Juchelka ANO 2011



