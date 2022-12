Juchelka (ANO): Všichni handicapovaní si díky této vládě budou moci dovolit méně hodin péče

reklama

Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážený pane ministře,

já jenom úplně na úvod ukážu ten sněmovní tisk 342, který projednáváme v legislativní nouzi. Je to přes šedesát stránek a ještě během dnešního dne tam ve sněmovním systému se navýšily ty stránky o dalších sedm pozměňovacích návrhů kolegyně Šafránkové, které jsme ale projednali na výboru, ale co mě moc mrzí, tak tam jsou tři pozměňovací návrhy vládní koalice, dva od mého ctěného kolegy předsedy výboru pro sociální politiku pana Kaňkovského a jeden od pana ministra Jurečky, který jsme na výboru neměli šanci projednávat a já tomu nerozumím, protože pokud to chceme ve stavu legislativní nouze, tak nerozumím tomu, proč bychom se takhle zbytečně měli překvapovat a proč jednoduše to nemůže být připraveno na 100 %, abychom - když už teda svoláváme speciálně výbor kvůli tomu, když tady kvůli tomu trávíme tento mimořádný čas, abychom to prostě měli všechno jak se říká v mašličkách, abychom prostě se nemuseli teď v tuto chvíli opět narychlo seznamovat s pozměňovacími návrhy, které mě osobně překvapily, protože jsme je jednoduše na výboru pro sociální politiku nemohli projednat.

Co se týče ještě úvodní řeči, já mám ještě takovou jenom jednu poznámku k panu ministrovi. Když on hovoří o tom, že se pomáhá nebo že pomohl nebo že se pomohlo zdravotně hendikepovaným, tak ano, my jsme navýšili příspěvek na mobilitu z 550 na 900 korun, ale to je tak zhruba vše. My v tuto chvíli ve vnitřním připomínkovém řízení na Ministerstvu práce a sociálních věcí máme navýšení úhradové vyhlášky o 20 korun na hodinu, to znamená na 155 korun na hodinu u pečovatelských služeb, lu asistenčních služeb, které pomáhají v domácnostech například rodičům hendikepovaných dětí anebo rodinným příslušníkům s jejich hendikepovaným partnerem.

Ing. Aleš Juchelka ANO 2011



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

A nemáme vůbec žádný protinávrh tady k této bych řekl až pro některé rodiny likvidačním navýšením úhradové vyhlášky například v tom, že bychom valorizovali příspěvek na péči například v těch všech čtyřech stupních, ve třetím nebo ve čtvrtém. To znamená, že všichni handicapovaní si díky tady této vládě budou moci dovolit méně hodin péče ve svých domácnostech, ve svém domácím prostředí. Zvyšuje se o dvacet korun, a to už podruhé v tomto roce, ze 115 na 135 a ze 135 na 155 korun úhradová vyhláška na pomoc handicapovaným v jejich domácnostech. A pokud tady tedy se prsíte pořád a říkáte, jak tak strašně moc pomáháte všem těm jednotlivcům; handicapovaným, samotně žijícím seniorům a tak dále, tak já prostě říkám: to jsou jenom prázdné proklamace, protože vy tím jenom zastíráte to, že naopak některým skupinám lidí jednoduše i ty finanční prostředky seberete právě na úkor jejich péče. To jenom tak úplně na úvod k tomu, co v tuto chvíli projednáváme. (Hluk v jednací síní přetrvává.)

Ten předkládaný návrh vládního zákona má opravdu za cíl reagovat na turbulentní situaci na trhu s energiemi, která způsobuje enormní nárůst nákladů na bydlení a rovněž na situaci prudkého nárůstu nákladů prakticky všech komodit. My víme, že se ta inflace přesouvá z energií směrem na potraviny, že tam se to zdražuje. I proto, jak říkám, tak my v Moravskoslezském kraji máme celou řadu lidí, kteří jezdí nakupovat do Polska potraviny, taktéž pohonné hmoty. A můžu říct, že už tamní politici a novináři na to velmi razantně upozorňují a říkají: jednoduše si to řešte u sebe doma a prosím, nejezděte k nám na nákupy.

Co se týče celého tohoto návrhu zákona, tak já jsem to na výboru pro sociální politiku kvitoval a chválil jsem právě ty změny, které tam jsou. Například u normativních nákladů na bydlení, kdy jsem tady skutečně zhruba před třemi měsíci interpeloval pana ministra vnitra na přepočet obcí u počtu obyvatel tak, aby ty hraniční obce nebyly bity na příspěvku na bydlení, ti obyvatelé tam, poněvadž když se jim sníží příspěvek na bydlení, tak se automaticky, když mají pod padesát tisíc obyvatel například, nesníží ty reálné náklady na bydlení. Toto kvituji, to je velmi dobrá zpráva a jsem za to moc rád.

Anketa Skončí válka na Ukrajině v roce 2023? Ano 62% Ne 38% hlasovalo: 9021 lidí

Co se týče potom životního a existenčního minima, tak v minulém volebním období jsem už já svým pozměňovacím návrhem dospěl k tomu, že právě výdělek za brigády u vysokoškoláků, anebo například u učňů z praktické výuky, nebude započítáván do společného příjmu rodiny, a to u přídavku na děti, tak aby jejich sourozenci nebyli biti za aktivitu těch sourozenců, kteří se rozhodli pracovat na brigádách, a nebo si vydělají nějakou tu korunu, když dělají učňák. A velmi, také jsem to pochválil, kvituji to, že Ministerstvo práce a sociálních věcí rozšiřuje ten přídavek na děti i na příspěvek na bydlení a že také nebude započítávána brigáda u studentů, kteří si vydělají na rifle. (Poslanec Juchelka se dívá na galerii hostů.) Ano, dobrý den, vidím je na galerii - aby za to jejich sourozenci byli biti, protože ztratí prostě přídavek na děti, anebo dokonce příspěvek na bydlení. A velmi to kvituji, že tomu šla vláda a Ministerstvo práce a sociálních věcí naproti.

Co ale a k čemu já mám výtky, tak to je součást navrhovaných opatření v rámci přídavku na dítě, kde to zvýšení je v jednotlivých kategoriích o 200 korun. (Poslanec Juchelka se obrací na předsedající.) Já vás poprosím, paní předsedkyně, jestli byste mohla zažádat prosím o klid.

Já samozřejmě můžu ještě trošičku jako (nesrozumitelné slovo), ale myslím, že je to zbytečné.

A poněvadž tady toto je strašně moc důležitá pasáž, tak bych strašně rád upozornil právě na tato svá slova, protože doufám, že některé z vás, z vládních poslanců přesvědčím o tom, že tady tento pozměňovací návrh byste měli podpořit.

Takže ještě jednou. Zvýšení přídavku na dítě se v tomto návrhu zvyšuje právě nominálně o 200 korun úplně ve všech kategoriích. Přídavek samozřejmě na dítě je upraven zákonem, který v tuto chvíli řešíme. My jsme u toho životního minima v minulém volebním období, a to i za přispění samozřejmě současné vládní koalice, navýšili z 2,7 na 3,4násobek životního minima a tím pádem jsme rozšířili okruh těch lidí, kteří mají nárok na přídavek na děti. Toto je všechno samozřejmě správná cesta. Ta výše u nezaopatřených dětí je ve třech kategoriích: od nula do šesti let, od šesti do patnácti let a od patnácti do dvaceti šesti let, a to je ve dvou výměrách. My se bavíme hlavně o to základní výměře, poněvadž ta je důležitá i pro výpočet té výměry druhé. Přídavek na dítě je prakticky jediná dávka státní sociální podpory, kterou se podporují rodiny s nízkými a se středně nízkými příjmy, které pečují o nezaopatřené děti. Přestože v roce 2021 došlo ke zvýšení hranice příjmu limitující nárok na tuto dávku, zůstává pořád přídavek na dítě dávkou chudinskou, poněvadž ji pobírá tuším pouze deset procent nezaopatřených dětí. A já s tím nemám žádný problém, doposud je to správně. Tady lze prostě opravdu vládní návrh kvitovat.

Nelze však považovat za správné, že přídavek na dítě v základní výměře je navyšován o pevně stanovenou částku 200 korun a nikoliv poměrně, to znamená percentuálně bez ohledu na věk dítěte v jednotlivých kategoriích, jak tomu ale bylo vždycky, tradičně u navyšování přídavku na dítě v minulosti. Zatímco však v případě první kategorie osob podle vládního návrhu, to znamená děti do šesti let, je výše přídavku v základní výměře navyšována o necelých 32 %, v případě nejstarší kategorie, to znamená těch vysokoškoláků, kteří studují, tak je to pouze o necelých 23 %. To se nezdá být proporcionálním, ani spravedlivým řešením, vůbec nemůžeme mluvit o nějaké rovnosti. Je potřeba si uvědomit, že výše přídavku na dítě je logicky odstupňována v závislosti na věkové kategorii, a to dle nákladů na zajišťování základních životních potřeb. Ty jsou u starších dětí vždycky vyšší než samozřejmě u těch mladších. Stejným mechanismem by se tedy mělo řídit i navyšování přídavku v jednotlivých kategoriích, aby potenciál přídavku přispět na uspokojování těchto potřeb zůstal v jednotlivých kategoriích poměrně stejný a nezačal napříč těmi jednotlivými skupinami nějak divergovat. Z těchto důvodů můj pozměňovací návrh řeší navýšení přídavku na dítě ve všech kategoriích základní výměry, tak jak tomu bylo vždycky v minulosti desítky let, o 35 %, zaokrouhleno samozřejmě na desítky směrem nahoru, a ve zvýšené výměře, tak jak tomu bylo vždycky, by měl zůstat zachován stávající rozdíl, a to o 500 korun oproti výměře základní.

Takže já vás moc prosím, je to jediný pozměňovací návrh, který tady v tuto chvíli máme, nemáme to ani nějak odstupňováno, že bychom měli tady toto navýšení v několika variantách. Nám se zdá okolo prostě těch 200 korun, kde to navyšujeme opravdu o pár korun v té nejnižší kategorii do šesti let, přiměřené, ale prostě pojďme to zvýšit, tak jak je to správně. I Ministerstvo práce a sociálních věcí tady tento pozměňovací návrh kvitovalo z hlediska legislativy, že je správně napsán, že nemá vůbec žádný problém s tím ho pustit do dalšího čtení, že záleží jenom na tom, jakým způsobem dopadne politická dohoda. Proto vás v rámci politické dohody prostě žádám o to, abyste tento pozměňovací návrh akceptovali. Žádám o to pana ministra, aby dal k tomu souhlasné stanovisko, poněvadž takto je to správně a nebude to stát státní rozpočet o nic moc víc než to, co říkal pan ministr u toho svého navýšení. Je to akorát spravedlivější, rovnější a nebude tam docházet k žádné té divergenci vzhledem k té základní a k tomu percentuální výměře přídavku na dítě.

Takže já mockrát děkuji za tento apel a přihlásím se k tomuto pozměňovacímu návrhu i v podrobné rozpravě.

Děkuji.

Psali jsme: Juchelka (ANO): Lidé nyní čekají na dávky několik týdnů Juchelka (ANO): Změny způsobují chaos nejen mezi lidmi, ale také mezi samotnými referenty Úřadu práce Juchelka (ANO): Občané obcí budou biti Juchelka (ANO): Tato vládní koalice se chce zmocnit a kontrolovat rady veřejnoprávních médií

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama